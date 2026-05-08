富士山と15万株のツツジを望む絶景へ！「甘利山タクシー2026～ツツジ便～」5月30日より運行開始

韮崎市

一般社団法人韮崎市観光協会（山梨県韮崎市）は、2026年5月30日（土）から6月14日（日）までの期間限定で、JR韮崎駅と甘利山（あまりやま）を結ぶ予約制乗合タクシー「甘利山タクシー2026～ツツジ便～」を運行いたします。

標高1,731mの甘利山は、初夏になると約15万株のレンゲツツジが咲き誇り、山肌が朱色に染まる県内屈指の景勝地です。山頂付近まで車でアクセスでき、駐車場から徒歩約20分で富士山、八ヶ岳、甲府盆地を一望できる大パノラマを楽しめることから、ハイカーや写真愛好家に絶大な人気を誇ります。

一方で、駅から山頂を結ぶ公共交通機関がなく、マイカーを持たない方にとってはアクセスが課題となっていました。本事業は、環境負荷を抑えつつ、より多くの方に韮崎の自然に触れていただくための観光支援プロジェクトです。

■ 「甘利山タクシー2026」の3つのポイント

1.圧倒的なコストパフォーマンス

通常、韮崎駅から甘利山までタクシーを1名で利用すると片道約8,000円かかるところ、本便は片道3,000円。約5,000円もお得に、快適な移動を提供します。

2.滞在時間を自由に使えるダイヤ設定

朝8時45分に駅を出発し、帰りは15時。山頂でのんびりお弁当を楽しむライトなハイキングから、奥甘利山、千頭星山（せんとうぼしやま）への本格的なトレッキングまで、ゆとりを持って楽しめます。

3.乗車特典のプレゼント

利用者全員に、ここでしか手に入らない「甘利山オリジナルステッカー」または「手ぬぐい」をプレゼントいたします。

■ 運行概要

運行期間：2026年5月30日(土) ～ 6月14日(日)

運行時間：1日各1便（往路 8:45韮崎駅発 ／ 復路 15:00甘利山発）

主な経由地：さわら池、韮崎大村美術館、白山温泉

料金：片道 3,000円/人（税込・保険料込）

定員：1便につき最大4名（最少催行人数1名）

予約方法：公式サイトによる事前予約・クレジットカード決済制

・予約開始：2026年5月1日(金) 0時より

・締切：乗車前日の17時まで（当日乗車不可）

詳しくはこちら

https://sites.google.com/view/amariyama-taxi

【お問い合わせ】

一般社団法人 韮崎市観光協会 （山梨県知事登録旅行業 第 地域-344号）

住所：山梨県韮崎市若宮1-1-1

電話：0551-22-1991

韮崎市の魅力を紹介｜千頭星山

甘利山からさらに西へ。一歩足を伸ばした先にあるのが、標高2,139mの「千頭星山」です。山梨百名山の一つに数えられるこの山は、2,000mを超える高標高でありながら、稜線歩きの醍醐味を凝縮したような魅力にあふれています。

今回の『甘利山タクシー2026』を利用すれば、本来はアクセスが難しいこの隠れた名峰へも、公共交通機関派のハイカーが気軽にアプローチできるようになります。甘利山のレンゲツツジとともに、一歩先の「天空の平野」へ。韮崎の奥深い自然をぜひ体感してください。

詳しくはこちら

https://www.nirasaki-kankou.jp/kankou_spot/sangaku_outdoor/sangaku_yamagoya/3995.html