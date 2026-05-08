子供服ブランド「BeBe(べべ)」から「ブルーインパルス」との初のコラボレーションアイテムが新登場！

株式会社ベベ神戸発、子供アパレルの株式会社べべ(本社:兵庫県神戸市、代表取締役社長:新冨 乃扶子)が展開する「BeBe(べべ)」より、「ブルーインパルス」と初のコラボレーション。BeBe(べべ)全国68店舗、BEBE公式オンラインストア(BEBE MALL）にて販売中。

ブルーインパルスが描く空の軌跡をイメージした、特別なコレクション。

遊び心と上品さを兼ね備えた、夏に映えるアイテムが揃います♪

BeBe×ブルーインパルスコラボ商品ラインナップ

■ブルーインパルス レインボー半袖Tシャツ

カラフルなスモークを描くブルーインパルスの飛行をイメージしたTシャツ。

背面には躍動感のあるグラフィック、フロントにはさりげないロゴと機体モチーフをあしらい、前後で異なる表情を楽しめる一枚です。

ブルーインパルス レインボー半袖Tシャツ

サイズ：90～140cm

価格：\7,150(税込)

カラー：ホワイト・ライトブルー

■ブルーインパルス サイドラインハーフパンツ

機体モチーフのサイドラインが印象的なハーフパンツ。

動きやすいシルエットに、さりげないアクセントを加えた一着。

デイリーからお出かけまで幅広く活躍します♪

ブルーインパルス レインボー半袖Tシャツ

サイズ：90～140cm

価格：\6,600(税込)

カラー：ブルー・ブラック

▼商品ページはこちらからご覧いただけます▼

・トップス

https://www.bebe-mall.jp/shop/g/g1115835590207/

・ボトムス

https://www.bebe-mall.jp/shop/g/g1110835320207/

BeBe(べべ)について

「BeBe（べべ）」は会社創業年の1971 年「LOVE & Moderne」をコンセプトに「少しおませで、生意気なヨーロピアンカジュアル」として生まれました。時代や流行を捉えたベーシックでありながらワンポイントの遊び心やモノトーンカラーを中心とした展開、トレンドのデザインソース、カラーなど大人服を子供服に落とし込んだ商品構成が特徴的です。素材に関してもイギリス Liberty＊リバティ社、イタリアCavaliere Assurro＊カバリエレ・アズーロ社などの海外テキスタイルメーカー生地の中から柄や色を別注オーダーし、「BeBe（べべ）」ならではのこだわりをもっています。子供服ならではの肌あたり（チクチクしない等）にも注力、また商品検品においては抜き取り検品が主の昨今において弊社は全量検品を行い、「安心・安全」の面においても高い評価を得ています。

■BeBe(べべ)ショップリスト (全国68店舗）

https://bebe.co.jp/brand/bebe-shoplist/

■BEBE公式オンラインストアBEBEMALL

https://www.bebe-mall.jp/shop/brand/110

■BeBe(べべ)公式Instagram

https://www.instagram.com/bebe1971_official/

■【会社概要】

会社名:株式会社ベベ

所在地:〒650-0046 神戸市中央区港島中町6丁目8-2

代表者:代表取締役 新冨 乃扶子

URL:https://bebe.co.jp/about/#profile

事業内容:子供服飾用品の企画、製造、販売

■【お問合せ先】

株式会社ベベ カスタマーセンター

10:00～12:00/13:00～17:00 (土・日・祝日・冬期休暇除く）

MAIL:bebe.info@java.gr.jp