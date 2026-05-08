サイバー×音楽VTuberユニット「Glitch Echo」、公式サイトをオープン。

株式会社ステラミュージック[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7py0-fEneJ0 ]メンバー

VTuberユニット 「Glitch Echo（グリッチエコー）」 の公式サイト（https://glitch-echo.com/）を正式に公開いたしました。

Glitch Echoとは

Glitch Echoは、サイバーパンクの世界観を舞台に、音楽活動と配信活動を両軸に展開する3人組VTuberユニットです。

ノイズに満ちたディストピア都市を生き抜く3人が、それぞれの声と個性で世界に抗う--。楽曲リリース・MV制作・ライブ配信を一体化させた次世代のエンターテインメント体験を届けます。

メンバー紹介

KAI（カイ）── ハッキング担当

元・治安維持局の音響解析官。クールな外見の裏に、熱い正義感を秘めた頭脳派。ノイズを武器に、システムの歪みを暴く。

KAI

🌙 LUNA（ルナ）── アンドロイド型歌手

感情を失ったプロトタイプとして生み出されたアンドロイド。愛嬌のある高音と透明感あふれる歌声を持ち、少し天然な一面がチームを和ませる。「歌うこと」を通じて、失われた感情を少しずつ取り戻していく。

LUNA

MEI（メイ）── パンクな反逆者

スラム街の路上で育ち、その魂を歌声に刻んだ少女。力強くハスキーな声で聴衆の心を揺さぶり、義手に搭載されたリズムパッドで重低音を刻む、ライブの起爆剤。

MEI

公式サイトについて

公開した公式サイトでは、ユニットのコンセプト・世界観・各メンバーのプロフィールをご覧いただけます。今後は楽曲・MV・配信スケジュールなどの情報も順次更新予定です。

公式サイト：https://glitch-echo.com/

▶ YouTube：https://www.youtube.com/@GlitchEchoGE501

運営元：株式会社ステラミュージックについて

株式会社ステラミュージックは、音楽プロデュース・ボーカルオーディション・アーティスト支援を手がける音楽エンターテインメント企業です。次世代のアーティスト・クリエイターの発掘・育成・発信に取り組んでいます。

所在地：東京都渋谷区東3-12-12 祐ビル

代表取締役：小原瑞輝

公式サイト：https://corporate-stella-music.com/