白鴎大学が5月20日に国際シンポジウム「裁判員制度は今年17歳 ― 若者と語ろう、司法における『市民参加』の意義」を開催

白鴎大学が5月20日に国際シンポジウム「裁判員制度は今年17歳 ― 若者と語ろう、司法における『市民参加』の意義」を開催