新潟駅に「GINZA芭蕉堂」がやってくる！創業158年の老舗わらび餅、GINZA SIX発「GINZA芭蕉堂」が新潟駅CoCoLoゲートに出店します

FOOD QUEST株式会社

5月9日頃からパネルを設置いたします。ぜひパネルの前でお写真を撮るなどして、お楽しみください。

銀座のど真ん中、GINZA SIX(東京都中央区)に店舗を構えるわらび餅専門店「GINZA芭蕉堂」(運営:FOOD QUEST株式会社)が開催します。

※下記は昨年のパネル

2026年5月6日(水)～5月19日(火)の約2週間、新潟駅 新幹線東改札前の「CoCoLoゲート」に伺います。

■158年もの間受け継がれ続けてきたわらび餅（笑来美餅）。

明治元年(1868年)創業。158年もの間、職人たちの妥協のない手仕事によって受け継がれてきたのが当社のわらび餅（正式名称：笑来美餅）。

出来立てのみずみずしさを実現するのは、厳選した素材を直火窯で練り上げる独自の製法です。

「五感で味わえるわらび餅」として、開店当初から現在まで、多くの人に愛されてきました。

その伝統をしっかり受け継ぎながら、2020年にGINZA SIXに根を下ろしたのが「GINZA芭蕉堂」です。

本格わらび餅のおいしさはそのままに、今のライフスタイルや贈り物のシーンになじむパッケージや商品を、新しい感性でかたちにしてきました。

■当店を取材いただいたメディア

・2026年

女性誌「Precious（プレシャス）」

・2023年

フジテレビ系テレビ番組「トークィーンズ」

・2022年

フジテレビ系テレビ番組「ポップUP」

テレビ朝日系テレビ番組「ザワつく！金曜日」

日本テレビ系テレビ番組「ヒルナンデス！」

TBS系テレビ番組「ひるおび」

※詳細はホームページをご覧ください。

→GINZA芭蕉堂 ホームページはこちら(https://bashodo.jp/category/media/)

■新潟駅に"大き過ぎるわらび餅"が登場します

会場は、毎日たくさんの方が行き交う新潟駅の中でも特に賑やかな、CoCoLoゲート(新幹線東改札前)。

ここに、遠くからでもパッと目をひく「大きなわらび餅のパネル」を設置してお待ちしています。

「あ、わらび餅だ」と気づいて、ふと足を止めていただけましたら幸いです。

- 待ち合わせの目印にしてもらえたら…。- 旅のおともに一箱選んでいってもらえたら…。- 頑張った一日のご褒美におひとつ…。

そんな出会いを楽しみにしています。記念に一枚、お写真もぜひ。

■旅のお供に、贈り物にうれしい「日持ちタイプ」のわらび餅小箱

今回の主役は、銀座・渋谷両店で安定の人気を誇る商品群。

新幹線での移動や手土産にぴったりと評判をいただいている「わらび餅」です。

切り立て食感はそのままに、おいしさが長くつづく独自の製法を採用。

"本格的な味わい"と"持ち歩きやすさ"を、両方かなえた一品です。

＊選べる4つの味＊味について- 丹波黒豆きな粉香ばしい大豆の風味が広がる、王道のおいしさ。GINZA芭蕉堂ベストセラーといえばこれ。- 抹茶きな粉ふくよかな香りとほろ苦さ。お茶好きの方にぜひ。特にお土産にお選びいただけています。- 黒ごまきな粉他のわらび餅にはないプチプチ食感が味わえます。深いコクと豊かな風味。ちょっと大人の一箱- ココアきな粉和と洋がやさしく溶けあう、新しい味。お子さまにも好評で、一度食べたらやみつきに。

ひとつひとつ、オシャレでかわいさもあるのに、優雅さも兼ね備えた箱にお入れしています。

「自分用にきな粉と胡麻」「お土産には抹茶」「お子さんのいるおうちにはココア」 そんなふうに、自由に組み合わせて選んでいただけます。

ちょっとしたご褒美にも、きちんと贈りたい手土産にも。シーンに合わせて気軽にお使いください。

＊開催概要- 期間：2026年5月6日(水)～5月19日(火)- 会場：新潟駅CoCoLoゲート(新幹線東改札前)- 販売商品：わらび餅小箱(日持ちタイプ:きな粉・抹茶・胡麻・ココア)ほか- 目印：店頭の「大きなわらび餅のパネル」- 公式サイト：https://bashodo.jp/- お問い合わせ先：akira@foodquest.jp（担当者直通）- GINZA芭蕉堂公式のLINE：https://lin.ee/yrEyw61

※商品は数に限りがございます。売り切れの際はご容赦ください。

※営業時間は、新潟駅・CoCoLo新潟の施設にあわせます。

取材や撮影、OEMやコラボレーション商品の開発依頼など、お気軽にご相談ください。

テレビ・新聞・雑誌・Webメディア、いずれも歓迎ですが、事前に必ずご相談ください。

設営風景の取材や、「158年の歴史を現代にどうアップデートしているのか?」といったブランドの裏側についても、できる限り柔軟にご対応します。下記の広報担当までご連絡ください。

【会社概要】

GINZA SIX店

渋谷東急フードショー店

- 会社名：FOOD QUEST株式会社- 代表者：代表取締役社長 井上 晃- 本社：〒104-0061 東京都中央区銀座6丁目13-16-7F店舗１.：【GINZA SIX店】〒104-0061 東京都中央区銀座6丁目10-1 GINZA SIX B2F店舗２.：【渋谷東急フードショー店】〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-12-1渋谷マークシティ1F- 設立：2018年5月(ブランドルーツ「芭蕉堂」創業:明治元年/1868年11月)- 事業内容：飲食店・和菓子店の企画運営、コンサルティング、イベント企画運営- ブランドサイト：https://bashodo.jp/

【お問い合わせ先】

FOOD QUEST株式会社

担当：井上

TEL：03-6823-5304

E-mail：akira@foodquest.jp

LINE公式：https://lin.ee/yrEyw61

※LINEへのご連絡がスムーズです。