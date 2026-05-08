AIセキュリティのCoWorker、GSXと戦略的業務提携を締結

CoWorker株式会社

AIセキュリティソリューションを開発・提供するCoWorker株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：山里一輝、以下「当社」もしくは「CoWorker」）は、サイバーセキュリティ教育・診断領域をリードするグローバルセキュリティエキスパート株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：青柳 史郎、証券コード：4417、以下「GSX」）と、AI時代におけるサイバーセキュリティサービスの開発・提供に向けた戦略的業務提携を締結したことをお知らせいたします。

本提携により、CoWorkerが有する「セキュリティ×AI」の技術力、AIエージェントサービスの開発力、短期間で構想を実装へと落とし込む開発スピードと、GSXが長年培ってきたサイバーセキュリティ領域における診断・教育・顧客基盤を掛け合わせ、AIを活用した新たなセキュリティサービスの社会実装を推進してまいります。

グローバルセキュリティエキスパート株式会社 IR情報：

https://www.gsx.co.jp/ir/

CoWorker株式会社との業務提携に関するお知らせ：

https://pdf.irpocket.com/C4417/Kdx3/RkrX/wEHO.pdf

提携の背景

AI時代のサイバー脅威に対し、守る側にも“AIを前提とした防御基盤”が求められる時代へ

生成AIやAIエージェントの普及により、企業活動におけるAI活用は急速に広がっています。一方で、攻撃者側でもAIの活用が進み、サイバー攻撃の高度化・自動化・高速化が進行しています。

これにより、企業や公共機関には、従来の人的対応に依存したセキュリティ対策だけではなく、AIを活用した脆弱性診断、インシデント初動、フォレンジック解析、自律型防御など、より迅速かつ継続的なサイバー防御体制の構築が求められています。

特に国内では、セキュリティ人材の不足、診断・監視・対応業務の属人化、クラウド利用に制約のある環境でのセキュリティ対策など、多くの組織が共通する課題を抱えています。こうした課題に対し、AIによって専門家の知見を拡張し、より多くの組織が高度なセキュリティ対策を実装できる環境を整えることが重要になっています。

CoWorkerはこれまで、「Security × AI」を軸に、AIエージェントによる脆弱性診断・フォレンジック解析・自律型防御など、次世代のセキュリティサービスの開発に取り組んでまいりました。今回、サイバーセキュリティ教育・診断領域で豊富な実績を持つGSXと戦略的業務提携を行うことで、CoWorkerのAI実装力をより広い市場へ展開し、AI時代のサイバーセキュリティ基盤づくりを加速してまいります。

本提携の目的

CoWorkerのAI実装力とGSXのセキュリティ知見を掛け合わせ、新たなセキュリティサービスを創出

本提携の目的は、CoWorkerが有するAIエージェント開発力と、GSXが有するサイバーセキュリティ領域の知見・顧客基盤を掛け合わせ、AIを活用した新たなセキュリティサービスの開発・提供を推進することです。

CoWorkerは、顧客課題の把握からAIを活用した戦略設計、サービス開発、業務実装、運用最適化までを一気通貫で支援する「0→1→運用最適化」の実装力を強みとしています。

GSXとの連携により、CoWorker単独ではアプローチしきれなかった企業・公共領域に対して、AIエージェント型セキュリティサービスをより実践的かつ信頼性の高い形で提供できる体制を構築します。

また、GSXが持つ診断・教育・セキュリティ人材育成のノウハウと連携することで、AIによる自動化・効率化にとどまらず、専門家の知見を組み込んだ実用性の高いサービス開発を進めてまいります。

CoWorkerが提供するAIセキュリティエージェント

Red Agent：脆弱性診断・ペネトレーションテストの自律化

Red Agentは、脆弱性診断やペネトレーションテストにおける調査・分析プロセスをAIエージェントが支援するサービスです。

従来、専門人材の知見や工数に依存していた診断業務の一部をAIが担うことで、診断工数の削減、診断品質の平準化、継続的なリスク可視化を支援します。

Blue Agent：高速フォレンジック解析

Blue Agentは、インシデント発生時に必要となる端末・ログ・ファイル等の解析をAIが支援するフォレンジック解析サービスです。

退職者トラブル、内部不正、マルウェア感染、不審な挙動の調査などにおいて、初動調査の高速化と調査負荷の軽減を目指します。

Purple Agent：オンプレミス専用の自律型防御

Purple Agentは、クラウド利用に制約のある組織や、閉域環境での運用が求められる組織に向けた、オンプレミス専用の自律型防御サービスです。

自治体、医療機関、重要インフラ、製造業など、高いセキュリティ要件を持つ領域での活用を想定しています。

Chat SOC Agent：チャット監視による予兆検知

Chat SOC Agentは、チャットコミュニケーション上の不審な兆候やリスクの予兆を検知するAIエージェントサービスです。

日常業務のコミュニケーションに潜む情報漏えいリスク、内部不正の兆候、セキュリティインシデントにつながる可能性のある行動を早期に把握することを支援します。

「AIセキュリティエージェント」について :https://www.coworker.co.jp/sec-service

今後の展開

AIを活用した新規サービスの企画・実装・運用最適化を推進

両社は本提携を通じて、特に、AIを活用した新規サービスの企画・実装・運用最適化と「セキュリティ会社だから提供できるAI導入、浸透支援」を一気通貫で支援し、お客様の課題の解決と事業成長に貢献してまいります。

代表コメント

CoWorker株式会社 代表取締役 山里 一輝

「AI技術の進展により、企業のサイバーセキュリティはこれまで以上に高度化・自動化が求められる局面を迎えています。当社はこれまで、AIエージェントによる脆弱性診断・フォレンジック・マルウェア解析などの自律化を独自に開発・実装し、お客様の業務に定着させる“0→1→運用最適化”を強みとしてまいりました。

サイバーセキュリティ分野で26年にわたり国内市場をリードしてこられたGSX様の深いドメイン知見・お客様基盤と、当社のAI実装力・開発スピードを掛け合わせることで、AI時代の脅威に先回りした新たなセキュリティサービスを、確かな品質と圧倒的なスピードでお届けできると確信しています。

本提携を通じて、日本企業が安心してAIを活用できる社会基盤づくりに貢献し、両社のさらなる成長と企業価値向上を実現してまいります。」

グローバルセキュリティエキスパート株式会社（GSX）代表取締役社長 青柳 史郎

「AIの技術で世の中が便利になり生産性が向上する一方でサイバーセキュリティの分野においては、リスクが急激に増大しています。既にAIを使いこなしている攻撃者の攻撃手法の進化や規模拡大は驚くほどのスピードであり、 24時間365日秩序無く無差別に攻撃してきます。

一方、防御する側の組織や企業においては、ガバナンスやコンプライアンスを保ちながらサイバーセキュリティ対策を実行していきますので、これまで以上に時間と体力が必要になります。

私たちGSXグループは、それらのサイバーセキュリティリスクに対し、よりスピード感をもって新しい価値を提供し、新しい市場を開拓する為にAIセキュリティのプロフェッショナル集団であるCoWorker様と提携する事を決定いたしました。本提携は、両社の更なる成長と国内企業の発展に寄与するものと確信しております。」

CoWorker株式会社について

CoWorker株式会社は、高い技術力を武器に、システム開発・ITコンサルティング・セキュリティの3領域を展開する少数精鋭のAIテクノロジーカンパニーです。「Security × AI」で次世代セキュリティの研究開発を通じて、社会の安全基盤の強化に貢献しています。

会社名 ：CoWorker株式会社

設立年月 ：2019年2月

住所 ：東京都新宿区西新宿三丁目3番13号西新宿水間ビル6階

代表取締役 ：山里 一輝

事業内容 ：システム開発/IT・AI開発コンサルティング/サイバーセキュリティ事業

URL ：https://www.coworker.co.jp/

製品・サービス／広報に関するお問い合わせ

CoWorker株式会社 広報担当

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