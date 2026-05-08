失われた宝を求めて冒険に出発！ 期間限定イベント「宝探しの日々」2026年5月8日（金）より開催

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thatgamecompany,Inc.（本社所在地 アメリカ合衆国カリフォルニア州）の運営中タイトル『Sky 星を紡ぐ子どもたち』（以下Sky）は、期間限定イベント「宝探しの日々」を2026年5月8日(金)16:00より2026年5月22日(金)15:59まで開催いたします。

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「宝探しの日々」は、失われたお宝を求めてSkyの世界を冒険する、壮大な宝探しイベントです。プレイヤーは勇敢な精霊たちと共に、知恵と勇気を駆使してお宝を探し出します。

本イベントでは、まずは宝探しの出発点となる「秘宝の環礁」に集合します。日替わりでお宝が登場するエリアに移動し、競い合う2つのチームから応援したい方を選んで精霊に話しかけることで、その日のお宝の在処を知ることができます。

2026年は、「スカベンジャー」に加え、新たに「王国精霊チーム」が登場。毎日繰り広げられる精霊たちの対決に、星の子どもたちも参加しながらお宝探しに挑みます。

さらに今年は、宝探し体験がより奥深く進化しました。地図に記されたばつ印はお宝が眠るおおよその場所を示しており、プレイヤーはその手がかりを頼りに周辺を探索します。シャベルを使って気になる場所を掘り進めながら、隠されたお宝を探し当てましょう。

イベント期間中、秘宝の環礁には両チームの進捗を確認できる集計版が登場します。集計版では、日々繰り広げられる宝探しでどちらのチームがリードしているかを確認できます。

やる気と英気をみなぎらせ、精霊たちといっしょに宝探しを始めましょう！

■イベントの楽しみ方

日替わりで対決する2つのチームの精霊たちに話しかけることで、その日のお宝の在処を示すヒントを得ることができます。地図を頼りに宝を探し出し、イベント専用チケットのかけらを集めましょう。

毎日お宝を発見することで、イベント専用チケットのかけらやキャンドルを獲得できます。お宝からは日替わりで5枚分のイベント専用チケットのかけらを集めることができるほか、秘宝の環礁には全部で15枚分のボーナスチケットも隠されています。

イベント期間中に入手できるイベント専用チケットは、合計85枚です。

■「宝探しの日々」概要

期間：2026年5月8日(金)16:00～2026年5月22日(金)15:59

場所：捨てられた地「秘宝の環礁」

アクセス方法：花鳥郷にいる「宝探しの案内人」に話しかけることで、秘宝の環礁へ移動できます。

公式トレーラー：https://youtu.be/0q5gCBTz97I ※5月9日（土）9:00公開予定

■『Sky 星を紡ぐ子どもたち』とは

「Sky 星を紡ぐ子どもたち」 は、iOS・Android・Nintendo Switch・PlayStation・Steamで大好評配信中のソーシャルアドベンチャーゲームです。誰でも直感的に遊べる設計でありながら、心を揺さぶり、他人とのつながりを感じ、感情を共有する体験となること、そしてそれにより寛容や思いやりの輪を広げ、現実世界においても良い影響をもたらすこと、「Sky」はこうした理想を掲げて、2019年のリリース以降多くのプレイヤーの心をつかみ、精力的なアップデートが続けられています。世界中でダウンロードは累計3億を突破しており、2022年9月には日本ゲーム大賞2022の優秀賞を受賞。2023年8月には『最も多くのユーザーが参加したコンサートがテーマの仮想空間』としてギネス世界記録(TM) を更新しました。2022年12月7日から配信開始したPlayStation版、2024年4月10日からアーリーアクセスが開始されたSteam版により、今後ますますSkyの世界は広がっていきます。これからも、多くの方に楽しんでいただき、いつまでも愛されるような作品を作ってまいります。

【公式ウェブサイト】https://www.thatskygame.com/ja

【X（旧Twitter）アカウント】https://x.com/thatskygameJP （@thatskygameJP）

【Instagramアカウント】https://www.instagram.com/thatskygamejp/（@thatskygamejp）

【公式Discordサーバー】bit.ly/skydiscordjp(https://discord.com/invite/Y2P2fG9Qrr)

■thatgamecompany

thatgamecompanyは、幅広く受け入れられ、芸術的で、感情的で、豊かな体験の開発に取り組んでいます。これまでに生み出してきた「flOw」「Flowery」「風ノ旅ビト」「Sky 星を紡ぐ子どもたち」などの作品は多数のアワードで評価いただき、スミソニアン・アメリカ美術館の常設コレクションに認定されるなど、世界中のギャラリーや美術館にも展示されています。ゲームで実現出来るエモーショナルな体験の可能性を広げていくことで、年齢、文化、背景を越えて、あらゆる方々に楽しまれ、愛されるエンターテイメントをつくっていきます。

【公式ウェブサイト】http://thatgamecompany.com/