「日本版「ネオクラウド」の事業化戦略」と題して、株式会社インフラコモンズ 代表取締役 今泉 大輔氏によるセミナーを2026年6月19日(金)に開催!!

[セミナー詳細]

株式会社 新社会システム総合研究所

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26322

[SSKセミナー]

【AIインフラ投資戦略】

日本版「ネオクラウド」の事業化戦略

～日本でAI特化型データセンターを成立させる電源戦略・建設手法・座組みの実務～

[講 師]

株式会社インフラコモンズ 代表取締役 今泉 大輔 氏

[日 時]

２０２６年６月１９日（金） 午前１０時～１２時

[受講方法]

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

米国の投資業界がセグメントして呼び始めた「ネオクラウド」は、投資事業として見ると、ハイパースケーラーの従来型のDC事業モデルとは一線を画す、GPU資産に特化した高利回りなインフラ投資として注目に値します。自国に巨大ハイパースケーラーが存在しない日本において、米国のCoreWeaveやNebius GroupのようなAI特化型のDC事業（ネオクラウド）は、次世代インフラの事業投資の先行事例だと言えるでしょう。電力会社、通信会社、メガバンク、都道府県などがこの事業投資の旗振り役になり得ます。

本セミナーでは、日本版ネオクラウドを具現化するために不可欠な「電源・具体化手法・用地・座組み」という事業投資の四要素を徹底解説します。再稼働した原発（柏崎刈羽等）を活用する系統接続、ガスタービンコンバインドサイクル（GTCC）のオンサイト発電、SMR（小型モジュール炉）を軸とした電源確保戦略に加え 、「建築」を「製品」へと転換し、工期を劇的に短縮する米国流モジュール型PMDC (Prefabricated Modular Data Center)の実装手法を提案 。さらに、IOWNがもたらす立地革命や、電力・通信・金融・自治体が主導する重層的な「座組み」の力学を詳らかにします。

NVIDIAスタックを活用したデジタルツイン設計により、建設前に投資リスクを数学的に最小化する手法は、受電容量300MW、1～2兆円規模の巨額投資を成功させるための必須工程です。それらの実践的視座を提供する、全事業家・投資家必見の講演です。

第1章：【分析】CoreWeaveに学ぶネオクラウドのビジネスモデル

●ハイパースケーラーとネオクラウドの決定的な差

●300MW級ネオクラウドのビジネスモデルの肝（GPU動産担保融資）

●NVIDIAエコシステムにおける「SimReady」の価値

第2章：【電源】AIデータセンター最大のボトルネックをどう突破するか

●原子力発電の再稼働と特別高圧接続

●オンサイトGTCC（ガスタービン・コンバインドサイクル）

●電力会社によるブラウンフィールドのリプレース

●次世代の選択肢「SMR（小型モジュール炉）」

第3章：【スピード】「建築」から「製品」へ。モジュール型が拓く日本の製造業

●300MW級だから避けて通れないデジタルツイン設計（Omniverse Blueprint for AI Factory）

●300MW級だから日本のコンテナ型では間に合わない

●アメリカ式デジタル・プレファブリケーションを日本で実現する

●液冷の標準実装

●米国流・次世代高電圧DC給電の衝撃

第4章：【用地】IOWNがもたらす適地選定の革命

●「電力供給地」への疎開

●LNG基地の隣接地の可能性

●ブラウンフィールドの適性評価

●「北海道バレー構想」とのシナジー

第5章：【ファイナンス】日本版ネオクラウドの組成と投資家をどう巻き込むか

●誰が「主幹事」となるか。4つのスキームと座組みの力学

●【電力会社主導型】エネルギー供給とインフラの垂直統合

●【通信会社主導型】ネットワークとAIプラットフォームの融合

●【自治体（大都市圏）主導型】地域経済の「知能化」と公的支援

●【メガバンク主導型】金融インフラとしてのプライベートDC構築

第6章：ROI最大化の方法論

●アセットライト経営への転換：GPUを「利回り資産」へ

●デジタルツインによる「予見」投資とリスク最小化

●米国のAI DC収益性評価専門会社の活用

【質疑応答】

【お問い合わせ先】

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FAX: 03-5532-8851

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【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。

また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

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