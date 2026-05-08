「日本版「ネオクラウド」の事業化戦略」と題して、株式会社インフラコモンズ 代表取締役 今泉 大輔氏によるセミナーを2026年6月19日(金)に開催!!
[セミナー詳細]
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26322
[SSKセミナー]
【AIインフラ投資戦略】
日本版「ネオクラウド」の事業化戦略
～日本でAI特化型データセンターを成立させる電源戦略・建設手法・座組みの実務～
[講 師]
株式会社インフラコモンズ 代表取締役 今泉 大輔 氏
[日 時]
２０２６年６月１９日（金） 午前１０時～１２時
[受講方法]
■ライブ配信 (Zoomウェビナー)
■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）
[重点講義内容]
米国の投資業界がセグメントして呼び始めた「ネオクラウド」は、投資事業として見ると、ハイパースケーラーの従来型のDC事業モデルとは一線を画す、GPU資産に特化した高利回りなインフラ投資として注目に値します。自国に巨大ハイパースケーラーが存在しない日本において、米国のCoreWeaveやNebius GroupのようなAI特化型のDC事業（ネオクラウド）は、次世代インフラの事業投資の先行事例だと言えるでしょう。電力会社、通信会社、メガバンク、都道府県などがこの事業投資の旗振り役になり得ます。
本セミナーでは、日本版ネオクラウドを具現化するために不可欠な「電源・具体化手法・用地・座組み」という事業投資の四要素を徹底解説します。再稼働した原発（柏崎刈羽等）を活用する系統接続、ガスタービンコンバインドサイクル（GTCC）のオンサイト発電、SMR（小型モジュール炉）を軸とした電源確保戦略に加え 、「建築」を「製品」へと転換し、工期を劇的に短縮する米国流モジュール型PMDC (Prefabricated Modular Data Center)の実装手法を提案 。さらに、IOWNがもたらす立地革命や、電力・通信・金融・自治体が主導する重層的な「座組み」の力学を詳らかにします。
NVIDIAスタックを活用したデジタルツイン設計により、建設前に投資リスクを数学的に最小化する手法は、受電容量300MW、1～2兆円規模の巨額投資を成功させるための必須工程です。それらの実践的視座を提供する、全事業家・投資家必見の講演です。
第1章：【分析】CoreWeaveに学ぶネオクラウドのビジネスモデル
●ハイパースケーラーとネオクラウドの決定的な差
●300MW級ネオクラウドのビジネスモデルの肝（GPU動産担保融資）
●NVIDIAエコシステムにおける「SimReady」の価値
第2章：【電源】AIデータセンター最大のボトルネックをどう突破するか
●原子力発電の再稼働と特別高圧接続
●オンサイトGTCC（ガスタービン・コンバインドサイクル）
●電力会社によるブラウンフィールドのリプレース
●次世代の選択肢「SMR（小型モジュール炉）」
第3章：【スピード】「建築」から「製品」へ。モジュール型が拓く日本の製造業
●300MW級だから避けて通れないデジタルツイン設計（Omniverse Blueprint for AI Factory）
●300MW級だから日本のコンテナ型では間に合わない
●アメリカ式デジタル・プレファブリケーションを日本で実現する
●液冷の標準実装
●米国流・次世代高電圧DC給電の衝撃
第4章：【用地】IOWNがもたらす適地選定の革命
●「電力供給地」への疎開
●LNG基地の隣接地の可能性
●ブラウンフィールドの適性評価
●「北海道バレー構想」とのシナジー
第5章：【ファイナンス】日本版ネオクラウドの組成と投資家をどう巻き込むか
●誰が「主幹事」となるか。4つのスキームと座組みの力学
●【電力会社主導型】エネルギー供給とインフラの垂直統合
●【通信会社主導型】ネットワークとAIプラットフォームの融合
●【自治体（大都市圏）主導型】地域経済の「知能化」と公的支援
●【メガバンク主導型】金融インフラとしてのプライベートDC構築
第6章：ROI最大化の方法論
●アセットライト経営への転換：GPUを「利回り資産」へ
●デジタルツインによる「予見」投資とリスク最小化
●米国のAI DC収益性評価専門会社の活用
【質疑応答】
【お問い合わせ先】
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