イオン株式会社

イオンペット株式会社（代表取締役社長：米津 一郎、以下イオンペット）は、東京都品川区（区長：森澤 恭子）と、2026年5月12日（火）に「災害時におけるペット飼育の支援に関する協定」を締結します。本協定は、官民一体となって災害時におけるペットの飼育管理に関する支援体制を構築することで、地域住民の「安全・安心」を確保し、災害対応力の向上を図ることを目的とします。

近年の災害発生時において「ペットがいるために避難をためらう」というペットオーナーの声や、避難所における受入体制の充実を求める要望が高まっています。こういった声を受け、品川区では令和6年度までに全避難所でのペット同行避難の受入体制の整備を進められております。

またイオンペットは、国内最大級のペット総合専門店企業であるネットワークを活用し、ペットを取りまく社会課題の解決や、動物愛護の推進に向けた社会活動に積極的に取り組んでいます。その一環として、犬猫の譲渡協力等に関する協定や、災害支援に関する協定など、これまでに全国の6道府県6市区町村と協定を締結し、密に連携しながら取り組みを広げてまいりました。本協定の締結により、イオンペットが動物愛護または災害支援に関する協定を締結した自治体は、全国で13カ所目となります 。

この度の品川区との本協定締結により、災害時の避難所等において、ペットの飼育管理に必要なフードや衛生用品の手配、獣医師をはじめとするイオンペットの従業員の派遣など、総合的な支援活動に取り組みます。また、品川区内のイオンペット店舗「ペテモ品川シーサイド店」において、区民の皆さまへ災害への備えや適正飼育を発信するイベントなどをともに開催してまいります。

＜協定の主な支援内容＞

１. ペットフードやケージ等の物資提供

２. 獣医師による診療および健康管理の助言

３. 専門技術者による衛生管理支援

４. ペットホテル等を活用した一時預かり

５. 避難所における同行避難の運営助言

６. ニーズに応じた柔軟な支援

＜協定締結式の概要＞

日 時：令和8年5月12日（火）14時40分

会 場：品川区役所本庁舎5階 庁議室

出席者：

品川区長 森澤 恭子さま

イオンペット株式会社代表取締役社長 米津 一郎

イオンペットはこれからも、ペットのいるぬくもりを社会に広げ、新たな仕組みと文化を創造していくことで、社会課題の解決や、ペットとペットオーナー、そして社会全体の幸せに貢献してまいります。