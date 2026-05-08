５月19日（火）から『大信州展』，５月27日（水）から『大新潟展』

株式会社 京急百貨店

京急グループの株式会社京急百貨店（本社：横浜市港南区，社長：島田 良亮，以下 京急百貨店）は，2026年５月19日（火）から25日（月）までの７日間に『第27回 大信州展』，５月27日（水）から６月２日（火）までの７日間に『第28回 大新潟展』を２週連続にて開催いたします。「信州」と「新潟」の魅力を満喫していただきたく，７階催事場を中心に，地下１階，１階，３階，７階特設会場など各階で，食・工芸・衣料雑貨を販売し，全館で物産展を盛り上げてまいります。

１週目の『大信州展』では，長野の食と工芸，計42店舗が大集結いたします。本格手打ちそばの専門店【松本市／信州そば処 榑木野（くれきの）】のそばと横浜中華街【江戸清】監修の榑木野オリジナル肉まんなどがセットになった「30周年京急スペシャルセット」がイートインに登場するほか，【松本市／中町氷菓店 総本店】の信州アルプスの天然水から作ったかき氷や，【長野市／炭火焼肉ジンギスカンもんも】のラムやマトンの食べ比べができる合盛り肉弁当などが初登場いたします。

２週目の『大新潟展』では，新潟の食と工芸，計40店舗が大集結いたします。新潟名物へぎそばの老舗【十日町市／小嶋屋総本店】の30周年記念限定メニュー「へぎそばと川西しぐれ丼セット」がイートインでお召し上がりいただけるほか，【柏崎市／割烹いなほ】の鯛笹寿し・鯛めし弁当や，西洋料理店がルーツの老舗ホテル【新潟市／ホテルイタリア軒】の「日本で初めて提供されたといわれるミートソース」スパゲッティなどが初登場いたします。そのほか，京急百貨店開店30周年記念として，『大信州展』・『大新潟展』ともに限定品を多数ご用意いたしました。

また，地下１階食品フロアでは信州・新潟の銘菓や地酒を販売するほか，３階，７階の特設会場にて衣料や雑貨，工芸品を販売するなど，「信州」と「新潟」の魅力を堪能することができる２週間となっております。

◆◆『大信州展』・『大新潟展』について◆◆

『第27回 大信州展』

開催日：2026年５月19日（火）～25日（月） ※一部会場により会期が異なります。

※最終日５月25日（月）は７階催事場，７階特設会場，７階【ボーテ ガール】は17:00まで

３階婦人雑貨売場【オゥ マルシェ】インマルシェ３.は５月19日（火)～26日（火)17:00まで,

正面入口特設会場は５月19日(火)～26日(火)18:00まで

開催場所：７階催事場，地下１階，１階，３階，７階特設会場ほか

※５月26日（火）は入替えのため，７階催事場の開催はございません。

『第28回 大新潟展』

開催日：2026年５月27日（水）～６月２日（火） ※一部会場により会期が異なります。

※最終日６月２日（火）は７階催事場，７階特設会場，７階【ボーテ ガール】は17:00まで

３階婦人雑貨売場【オゥ マルシェ】インマルシェ３.は５月27日（水）～６月３日（水）17:00

まで,正面入口特設会場は５月27日（水）～６月３日（水）18:00まで

開催場所：７階催事場，地下１階，１階，３階，７階特設会場ほか

１．５月19日（火）～25日（月）『大信州展』おすすめ（一例）

（1）その場でお召し上がり！ 【松本市/信州そば処 榑木野（くれきの）】

1991年創業，石臼挽きで挽きたてのそば粉を使用した本格手打ちそば専門店が登場！

※各日19:30ラストオーダー（最終日５月25日（月）のみ16:30ラストオーダー）

《開店30周年記念限定メニュー》

30周年京急スペシャルセット

信州とろろそば＋自家製安曇野産わさびそば+【江戸清】監修 信州味噌・野沢菜入肉まん＋

野菜天ぷら３種＋そばかりんとう

＜各日限定100食＞

（１人前）2,000円（税込）

（2）地の物や特産品を使ったグルメが勢揃い！初登場ブランド

＜初登場＞実演

【長野市／炭火焼肉ジンギスカンもんも】

《開店30周年記念限定品》

極上ロースト３（スリー）弁当

信州産りんごソース添え

（１折）2,980円（税込）

＜初登場＞実演

【小県郡長和町／軽井澤ソフトクリーム】

牧場ブラック

（１本）650円（税込）

＜初登場＞実演・ミニイートイン

【松本市／中町氷菓店 総本店】

《開店30周年記念限定品》

完熟台湾パインと生いちごのかき氷

（１人前）1,780円（税込）

（3）京急百貨店開店30周年記念限定品が登場！

【長野市／デザートランドりんごの木】

《開店30周年記念限定品》

信州果実のクリームタルト

（いちご・あんず・ブルーベリー）

＜各日限定各10点，お一人さま各１点限り＞

（４号ホール）各1,200円（税込）

【安曇野市／就一郎漬本舗】

（左）本漬野沢菜（170g）432円（税込）

（右）《開店30周年記念限定品》

信州りんご野沢菜（150g）

＜各日限定30袋＞432円（税込）

【上田市／みすゞ飴本舗 飯島商店】

《開店30周年記念限定品》

四季のジャム 抹茶三宝柑

＜限定60点＞

（350ｇ）1,380円（税込）

（4）地下１階『大信州展』連動企画

【長野市／太平堂】

まほろばの月

（３個入）1,210円（税込）

■地下１階菓子売場 諸国銘菓【夢うらら】

＜初登場＞

【飯田市／菓子処いと忠】巣ごもり

（６個入）1,361円（税込）

■地下１階菓子売場 諸国銘菓【夢うらら】

【諏訪市／宮坂醸造】

真澄 すずみさけ 純米吟醸

（720ml）1,925円（税込）

■地下１階和洋酒売場【KISSYO SELECT】

（5）各階にて開催！信州の匠の逸品

【安曇野市／十色屋】

染・トートバッグ

＜限定１点＞16,500円（税込）

■７階特設会場

【軽井沢町／創作絵付硝子 久野】

絵付け風鈴

（１個）4,400円（税込）

■７階【ボーテ ガール】

【軽井沢町／かるいざわ・ガラスの森】

＜京急百貨店限定＞

ヴィンテージクリスタルガラスネックレス

（カラー：バミューダブルー，18×13mm）

＜限定４点＞39,600円（税込）

■３階婦人雑貨売場【オゥ マルシェ】インマルシェ３.

２．５月27日（水）から６月２日（火）『大新潟展』おすすめ（一例）

（1）その場でお召し上がり！【十日町市/小嶋屋総本店】へぎそば

へぎそばならではのツルツルとしたのどごしと弾力のある歯ごたえをお楽しみいただけます。

※各日19:30ラストオーダー（最終日６月２日（火）のみ16:30ラストオーダー）

《開店30周年記念限定メニュー》

へぎそばと川西しぐれ丼セット

そば団子付き

＜各日限定50食＞

（１人前）1,980円（税込）

特選海鮮天へぎそば

＜各日限定30食＞（１人前）2,860円（税込）

（2）地元で愛される老舗店舗が大新潟展に初登場！

＜初登場＞実演

【柏崎市／割烹いなほ】

（左）鯛笹寿し（１個）432円（税込）

（右）越後柏崎「海の大花火大会」どーんと鯛めし弁当（１折）1,620円（税込）

＜初登場＞実演・ミニイートイン

【新潟市／ホテルイタリア軒】

（手前）″日本で初めて提供されたといわれるミートソースレシピ”

伝統のミートソーススパゲッティ(スープ付)

（１人前）1,200円（税込）

（奥）″新潟最古の黄色いカレー”

チキンカレーとハヤシライスのあいがけ(スープ付)

（１人前）1,300円（税込）

（3）京急百貨店開店30周年記念限定品が登場！

実演【見附市／ほるもん番鳥】

《開店30周年記念限定品》

中之島和牛切り落とし＆炙り焼き重

（１折）2,376円（税込）

実演【魚沼市／にぎりめし てっぺん】

《開店30周年記念限定品》

昔ながらの田舎おにぎり

（紅鮭・おかか・昆布入り）

＜各日限定20個＞（１個）600円（税込）

実演【新潟市／御菓子司 羽入】

《開店30周年記念限定品》

花咲く三色団子

（１折）1,296円

（4）地下１階『大新潟展』連動企画

＜初登場＞【新潟市／お菓子の百花園】

生キャラメル羊羹

（１個）303円（税込）

■地下１階菓子売場 諸国銘菓【夢うらら】

【村上市／宮尾酒造】

〆張鶴 生貯蔵酒

（720ml）1,958円（税込）

■地下１階和洋酒売場【KISSYO SELECT】

（5）各階にて開催！大地の恵みと匠の技

【十日町市／ホンマ科学】

プレミアム 三徳包丁

（刃渡り17cm）22,000円（税込）

■７階特設会場

【南魚沼市／accos】

基本のカイロ カバーなし

米ぬか玄米カイロ

1,760円（税込）

■７階【ボーテ ガール】

【五泉市／石川シルク】

絽 藍染めチュニック

＜Ｓ～Ｍ，Ｌ～ＬＬ各サイズ２点ずつ＞28,600円（税込）

■３階婦人雑貨売場【オゥ マルシェ】正面入口

３．１階特設会場にて【特別販売会】を開催

５月19日（火）～25日（月）【松本市／信州有喜堂】ざらめ味噌煎餅ほか，【塩尻市／中村漆器店】

５月27日（水）～６月２日（火）【新潟市／新潟ふるさと村】新潟県特産品各種

時 間 各日11:00～19:00

※【塩尻市／中村漆器店】は５月25日(月)のみ17:00まで

場 所 １階京急線改札口前特設会場

４．イベント情報

（1） ご来場プレゼント

イ.大信州展

日 時 ５月19日（火）～22日(金)各日10:00～

７階催事場「大信州展」にご来場の方，各日先着100名さまに「信州安曇野りんごジュース（１本）」をプレゼントいたします。

※お一人さま１回限り

ロ.大新潟展

日 時 ５月27日（水）～29日(金)各日10:00～

７階催事場「大新潟展」にご来場の方，各日先着100名さまに新潟名産米菓「【山文】おかき（醤油おこげ味）」をプレゼントいたします。

※お一人さま１回限り

（2）京急百貨店開店30周年記念『京急百貨店アプリ限定 そば100円引きクーポン』

日 時 ５月19日（火）～６月２日（火）

京急百貨店アプリクーポンをご提示のうえ，大信州展【信州そば処 榑木野】，大新潟展【小嶋屋総本店】のイートインにてそばをご注文の方，各先着3,000名さまに「そばを100円引き」いたします。

※お一人さま各１回限り

５．お客さまのお問い合わせ先

京急百貨店 TEL. 0570-045-848（ナビダイヤル） 【受付時間 営業時間内】