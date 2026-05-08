【UNTITLED】「おしゃれと機能が両立！大人の涼やか服 Vol.2」特集ページを5月8日（金）より公式オンラインストアにて公開

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社フィールズインターナショナルが展開するレディースブランド「UNTITLED（アンタイトル）」（https://store.world.co.jp/s/brand/untitled/(https://store.world.co.jp/s/brand/untitled/)）は、お仕事からオフの日まで幅広く着回せる機能性アイテムを特集したページの第二弾を、5月8日(金)より公式オンラインストアにて公開いたします。

UNTITLED（アンタイトル）は、常に変化する時代の中で、前向きでしなやかに生きる女性に向けて発信するリアルクローズを提案するブランドとして、百貨店を中心に展開するキャリアブランドです。

本特集ページでは、暑い時期でも涼やかに着られる接触冷感やUVカット、遮熱、撥水など充実の機能性と、洗練されたデザインを兼ね備えたセットアップをご紹介しています。

モデルの古畑星夏さんが着こなす、お仕事からオフの日までの幅広い着こなしにもご注目ください。

UNTITLEDの大人の涼やか服第二弾を、ぜひご覧ください。

【 特集ページより一部掲載アイテムのご紹介 】

詳細を見る :https://store.world.co.jp/s/brand/untitled/feature/working-wear2/

ブラウス \14,300

シャツ \20,900

スカート \18,700

バッグ \14,300

サンダル \14,300

ブラウス \14,300

スカート \22,000

バッグ \11,000

スカーフ \8,910

ブルゾン \24,200

ブラウス \14,300

パンツ \18,700

バッグ \11,000

※All prices are tax included.

【 UNTITLED Brand Concept 】

The Body Is Your Canvas

～自分を自由に描く服～

常に変化する時代の中で前向きでしなやかに生きる女性に向けて発信するリアルクローズ。 上質でシンプルでいつでも心地よく、からだをきれいに見せてくれる。そんな洋服を飾らず気取らず、

自分の感性で自由に着こなしていただきたい、「そのひとらしい美しさ」を感じていただきたい。

[上質を日常で着るよろこびを、すべての女性にー]

【 Brand Information 】

■ 公式オンラインストア https://store.world.co.jp/s/brand/untitled/(https://store.world.co.jp/s/brand/untitled/)

■ 全国店舗 https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR153(https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR153)

■ 公式Instagram @untitled_official.jp

■ 公式LINE @UNTITLED/アンタイトル

＜会社概要＞

・名称：株式会社フィールズインターナショナル（ワールドグループ）

・代表者：逈 博幸

・所在地：〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1

〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10

ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/

ワールドグループ 公式オンラインストア：https://store.world.co.jp/