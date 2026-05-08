介護の前から頼れる、暮らしの相談拠点「フランスベッド ギャラリー新宿 電動ベッド館　健康と福祉用具のレンタルショップ」リニューアルオープン

フランスベッドホールディングス株式会社

フランスベッド株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:池田茂)は、介護ベッドを含めた電動ベッドを中心に、毎日の暮らしや身体の変化に寄り添うショップ「フランスベッド ギャラリー新宿 電動ベッド館 健康と福祉用具のレンタルショップ」を、2026年5月9日（土）にリニューアルオープンいたします。

ショップイメージ

本ショップはこれまで、「リハテックショップ新宿店」として、主に介護保険を利用した福祉用具のレンタルおよび販売を行ってきました。今回のリニューアルでは、「介護のため」だけではなく、これからも無理なく快適に暮らし続けるための選択肢を提案するショップへと役割を広げます。介護保険制度を利用したレンタルのほか、介護保険を利用しない商品の購入にも対応し、専門スタッフが、一人ひとりの身体状況や住環境に合わせて無理のない選び方や使い方をご案内します。

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ショップ内では、ボタンひとつで背や脚の角度が調整できる電動ベッドをはじめ、立ち座りをサポートする電動リクライニングチェアや補聴器、リハビリ機器などを展示。

「起き上がるのがつらい」「立ち上がるとき、ひざや腰が痛い」など、日常の小さなお困りごとに寄り添うアイテムをご提案いたします。

何か困ってからではなく、「この先も快適に暮らしたい」と思ったときに、気軽に立ち寄れる場所として、「フランスベッド ギャラリー新宿 電動ベッド館 健康と福祉用具のレンタルショップ」は、これからの暮らしに寄り添うショップとして展開していきます。

「フランスベッド ギャラリー新宿 電動ベッド館 健康と福祉用具のレンタルショップ」 概要

【特長】

- 介護ベッドを含む電動ベッド10台- 一人ひとりの暮らしや身体の変化に合わせて、商品をご対案- 眠りや日常動作などのちょっとした不安や困りごとを、気軽に相談できる- 介護保険制度を利用した福祉用具レンタルを含め、アイテムの選び方や使い方を専門スタッフがサポート

【主な展示品】

- 電動ベッド「IQアッシュフォード」- 介護ベッド「離床支援 マルチポジションベッド」- 電動リクライニングチェア「セパラ」- 補聴器「OMEGA（オメガ） AI」シリーズ/スターキージャパン株式会社- 聴こえのサポートツール「a-tell（アテル）」/ FILLTUNE株式会社 など

電動ベッド「IQアッシュフォード」介護ベッド「離床支援マルチポジションベッド」聴こえのサポートツール「a-tell」

【住所】〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-31-16 ワイム高田馬場ビル 1F

【アクセス】

電車：JR・西武新宿線 高田馬場駅 戸山口より徒歩5分

東西線 高田馬場駅 A3出口より徒歩10分

バス：都営バス・関東バス 高田馬場駅前通りバス停より徒歩1分

アクセスマップ

【オープン日】 2026年5月9日（土）

【営業時間】 9：30～17：30

【定休日】 火曜日・水曜日、祝祭日、夏季・年末年始休暇

【展示スペース】 約122平方メートル

【電話番号】 03-6861-4176

【初年度売上目標】 3,000万円