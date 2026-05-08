エイトノットがマレーシアのCitySageと業務提携に向けた基本合意書を締結

株式会社エイトノット

船舶知能化技術を開発する株式会社エイトノット（本社：大阪市北区、代表取締役：木村裕人）は、マレーシアのスタートアップであるCitySage Sdn Bhd（以下「CitySage社」）と、業務提携に向けた基本合意書（Memorandum of Understanding、以下「MOU」）を締結したことをお知らせいたします。

本MOUの締結は、マレーシア・デジタルエコノミー公社（MDEC）およびセランゴール情報技術・デジタルエコノミー公社（SIDEC）の主催により、マレーシアのスタートアップと日本企業の協業連携を促進することを目的として開催された「Malaysia-Japan Industry Networking Night」において行われました。

CitySage社は、気候リスクやインフラ、社会経済データを統合したAI都市インテリジェンスにより、マレーシアにおける意思決定支援を行うスタートアップです。2月に開催された『Malaysia-Japan Fast Track Pitch 2025』において、エイトノットとCitySage社がともに三菱商事株式会社のチャレンジステートメントに採択され（※）、それを契機として連携に向けた協議を重ねてきました。

本MOUに基づき、両社はエイトノットのマレーシアにおける自律航行システムを活用した事業展開に際して、CitySage社がデータおよびAIを活用したソリューション提供で協力するための協議を開始いたします。今後は、ジョホール・シンガポール経済特別区（JS-SEZ）をはじめとする水上交通量の増加が見込まれるマレーシアの主要海域において、共同で概念実証を進めていく予定です。

エイトノットは、CitySage社および三菱商事株式会社という現地で事業展開する強力なパートナーと連携し、マレーシアでの実証を着実に推進するとともに、同様の課題を抱える東南アジア諸国への横展開も視野に入れ、アジアにおける事業拡大を図ってまいります。

※プレスリリース：エイトノットが『Malaysia-Japan Fast Track Pitch 2025』で三菱商事アワードを受賞（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000056.000077033.html）



【株式会社エイトノット概要】

エイトノットは『知能化技術で、安全な運航を当たり前に』をミッションに掲げ、船舶知能化技術の開発により、船の新しいスタンダードの実現を目指す企業です。

当社は、知能化技術を自律航行システムとして船舶に後付け可能な「エイトノット AI CAPTAIN System」および、操船制御、自己位置推定、リアルタイムルート生成、他船・障害物認識、安全判断などの各機能をモジュール単位で舶用機器や船舶へ組み込める「エイトノット AI CAPTAIN Module」を提供しています。エイトノットは、船舶知能化により海事産業の課題を解決しながら、誰もが安全かつ快適に水上モビリティを使える世界を目指しています。

会社名 ：株式会社エイトノット

設立 ：2021年3月8日

役員 ：代表取締役CEO 木村裕人、取締役CTO 横山智彰

本社所在地 ：大阪府大阪市北区梅田2丁目2-2 ヒルトンプラザウエストオフィスタワー18階

東京オフィス：東京都江東区亀戸1-16-8 鯨岡第一ビル3C

広島オフィス：広島県広島市中区上八丁堀7-1 HIOS HIROSHIMA 405号室

事業内容 ：水上モビリティの自律航行システム開発・販売

ウェブサイト：https://8kt.jp/

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