ニューストップ > プレスリリース > ポラスグループ人事について こちらは、「PR TIMES」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「PR TIMES」までご連絡をお願い致します。 ポラスグループ人事について ポラスグループ人事について 2026年5月8日 14時13分 PR TIMES リンクをコピーする みんなの感想は？ ポラス株式会社 ポラスグループ ポラテック株式会社（本社：埼玉県越谷市、代表取締役：中内 晃次郎）は、名誉理事を務める北大路 康信（きたおおじ やすのぶ）が5月31日付で退任することをお知らせいたします。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 株式会社中央住宅で31カ所目の不動産売買仲介店舗 ポラス住まいの情報館 吉川美南営業所 2026年5月1日、イオンタウン吉川美南内にオープン 松戸市、流山市、柏市、我孫子市、野田市の新小学1 年生に「交通安全じゆうちょう」を寄贈しました 2000 年より27 年間にわたり地域の子供たちの安全を支援 全邸にグッドデザイン賞受賞の無垢材カウンターを採用「ルピアコート川口本町」第一期完売御礼