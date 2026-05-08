ポラス株式会社

ポラスグループ ポラテック株式会社（本社：埼玉県越谷市、代表取締役：中内 晃次郎）は、名誉理事を務める北大路 康信（きたおおじ やすのぶ）が5月31日付で退任することをお知らせいたします。