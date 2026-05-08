「1周年ありがとうセール」ついにフィナーレ！大阪・京橋の都市型スーパー「Hidaca」第4弾セールを5/11から開催。目玉は国産黒牛サーロインや和歌山直送の生マグロ！

株式会社ヒダカヤ

株式会社ヒダカヤ（本社：和歌山県和歌山市、代表取締役社長：川端 慎治）が運営する、都市型ミニスーパー「Hidaca京橋店」（大阪市都島区）は、2026年4月18日のオープン1周年を記念した「1周年ありがとうセール」の最終週となる第4弾を、5月11日（月）から5月17日（日）まで開催いたします 。

第1弾から続く大きな反響への感謝を込め、最終週となる第4弾では、和歌山県勝浦港から直送される「生びん長まぐろ」や、贅沢な「国産黒牛サーロインステーキ」など、まさに「ヒダカヤのこだわり」を象徴する生鮮品を驚きの価格で提供いたします 。地域の皆様の生活を支える「食のプラットフォーム」として、最終日まで京橋エリアに「おいしさ」と「楽しさ」をお届けします。

■ 1周年ありがとうセール 第4弾の注目ポイント

今回のセールでは、最終週にふさわしく、ヒダカヤのルーツである和歌山の特産品や、専門性の高い精肉・鮮魚・お惣菜を強化しています。

〈創業80年の目利きが厳選！驚愕の生鮮・精肉・鮮魚〉

・和歌山県勝浦産 刺身用 生びん長まぐろ（ブロック）： 100gあたり／税抜299円（税込322.92円）

・国産 黒牛サーロインステーキ用： 100gあたり／税抜699円（税込754.92円）

・鹿児島県産 薩摩そうみ豚肩ローススライス： 160g入／税抜399円（税込430.92円）

・和歌山県産・他 小松菜： 1袋／税抜99円（税込106.92円）

〈売り切れ御免！店内調理の「名物」と「お弁当」〉

・日替わり弁当： 1P／税抜399円（税込430.92円）

※毎日通える価格とおいしさを追求し、最終週も継続販売いたします。

・黒毛和牛のミンチカツ： 3個入／税抜299円（税込322.92円）

■ セール概要

名称：Hidaca京橋店 1周年ありがとうセール 第4弾（※全4弾の最終週）

期間：2026年5月11日（月）～5月17日（日）

場所：Hidaca（ミニスーパーヒダカ）京橋コムズガーデン店

【店舗情報】

■ミニスーパー「Hidaca」京橋コムズガーデン店

住所 大阪市都島区東野田町２丁目６-１ コムズガーデン地下2階

TEL：06-4792-7311

FAX：06-4792-7312

＜営業時間＞

平 日：7:00～10:00（店舗一部エリアのみ営業）

10:00～22:00（すべてのエリアで営業）

土日祝：10:00～22:00（すべてのエリアで営業）

店休日：施設休業日に準ずる

【企業プロフィール】

■ 創業80年、和歌山から「おいしさ」と「楽しさ」の革新を。

1946年、終戦直後の和歌山市・アロチで青果商「日高屋」として産声を上げたヒダカヤは、2026年に創業80周年を迎えました。「『おいしさ』と『楽しさ』で日本で一番地域のみんなを元気にする会社」を経営理念に掲げ、和歌山県内を中心にドミナント展開する地域密着型スーパーマーケットを運営しています。

■ 独自の「ハイブリッド型」事業モデル

効率化を徹底し「安さ」を追求する一方で、生鮮部門や惣菜にはプロの目利きと手間をかけ、「驚きのあるおいしさ」を提供する独自のハイブリッドモデルを構築。2025年には大阪市内へ都市型ミニスーパー「Hidaca」を出店し、これまでの地方型スーパーの枠を超えた新たな小売業態の確立に挑戦しています。

■ 食のプラットフォームへの進化

小売事業のみならず、自社精肉センター（プロセスセンター）の運営や、2023年に設立した「株式会社わかやま物産」による県産品の開発・卸・外販事業など、川上から川下までを統合した「食のプラットフォーム」への進化を加速させています。

【会社概要】

https://hidakaya.co.jp/

社名： 株式会社ヒダカヤ

本社所在地： 和歌山県和歌山市黒田127-5

創業： 1946年（昭和21年）

設立： 1965年（昭和40年）

代表者： 代表取締役社長 川端 慎治

事業内容： 生鮮食品を中心としたスーパーマーケット「ヒダカヤ」、

都市型ミニスーパー「Hidaca」、業務スーパーの運営、外販・商品開発事業

【代表取締役社長 川端 慎治 プロフィール】

川端 慎治（かわばた しんじ）

株式会社ヒダカヤ 代表取締役社長 1978年、和歌山県生まれ。立命館大学大学院卒業。

大学院では人工知能（AI）を専攻し、卒業後は東京のシステム会社でシステムエンジニアとして勤務。金融関連のシステムに携わり、論理的思考とITを駆使した効率化のノハウを培う。

2007年、29歳で「生まれ育った地域に貢献したい」との想いから帰郷し、祖父が創業し父が拡大させた株式会社ヒダカヤに入社。現場の青果担当からスタートし、バイヤー、専務を経て2016年に代表取締役社長に就任。

エンジニア時代の経験を活かし、IT導入による店舗運営の効率化とデータ経営を推進。一方で、「スーパーの本質は、おいしさ・値ごろ感・ワクワク感」という信念のもと、職人技術の継承と人材育成に注力している。2025年度からは大阪進出やセンター新設など、2046年の創業100周年に向けた「売上1,000億円」というビジョンに向け、伝統ある老舗企業の第二創業を牽引している。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ヒダカヤ 広報担当 073-475-2231