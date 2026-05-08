株式会社タイムアウトマーケット大阪

2026年5月8日





2026年5月8日（金）、タイムアウトマーケット大阪に、英国料理をベースにした新店舗「FURAI GUYS（フライガイズ）」がオープンいたしました。

フィッシュ＆チップスをはじめとするイギリスの名物料理に、大阪・関西の食文化やローカル食材を融合。"ここでしか味わえない "ブリティッシュ"を提案します。





ロンドンと大阪、半世紀を超えて重なる物語

「FURAI GUYS」を手がけるのは、英国の名門レストラン「モシマンズ」の系譜を継ぐフィリップ・モシマン氏（Philipp Mosimann）。1970年の大阪万博では、父のアントン・モシマン氏（Anton Mosimann）がスイス館の料理長を務め、2025年の大阪・関西万博では息子のフィリップ氏が複数のパビリオン運営に携わるなど、モシマン家は二代にわたり、大阪との縁を結んできました。

一方、シティガイド「タイムアウト」も、1968年に英国・ロンドンで創刊されました。英国生まれのブランドが運営するタイムアウトマーケット大阪に、英国料理の名門が二代にわたる大阪との縁を経て店を構える―。「FURAI GUYS」は、そんなふたつの英国と大阪の物語が交わるところから生まれます。





さらに5月1日オープンの「天命」、6月8日オープン予定の「クンテープ」など、新たな店舗も続々登場。タイムアウトマーケット大阪は、この春から夏にかけて、さらに進化を続けます。





※タイムアウトマーケット大阪は、株式会社タイムアウトマーケット大阪が運営。いっぽうで、タイムアウト東京をはじめとする、日本国内におけるタイムアウトメディアの事業は、2009年より、ORIGINAL Inc. が運営しています。









英国の定番に、大阪の食文化と遊び心を

「FURAI GUYS」の看板メニューは、英国を代表する国民食「フィッシュ＆チップス」1,800円。外は軽やかに、中はふっくらと揚げた魚に、香ばしいチップスを添えて。本場のレシピをベースにしながら、国産魚介や大阪で造られた調味料などを駆使し、日本ならではの感性を重ねています。例えば「味噌グレーズのフィッシュ＆チップス」には、味噌を使用。英国料理のクラシックな技法を持ち、和に通ずるコク深い味わいを掛け合わせた一皿です。





また、「大阪ベイサラダ」は、大阪産のナスなどフレッシュな野菜にカラマリ（イカフライ）を合わせることで、軽やかさと食べ応えを両立しました。

平日の昼限定の「フィッシュサンドイッチ」は、忙しいランチタイムにもおすすめ。

キッズメニューも用意し、週末には家族で楽しめる“英国の食卓”を提案します。





「FURAI GUYS」のメニューより。左から、Shichimi Fish and Chips（七味フィッシュアンドチップス）2,000円。Osaka Bay Salad（大阪ベイサラダ）1,500円。平日の昼限定（11:00～15:00）のランチで提供するFish Sandwich（フィッシュサンドイッチ）1,500円（＋150円でフライドポテト、＋200円でドリンク付き）





「FURAI GUYS」のメニューより。左から、Scotch Egg with Piccalilli（スコッチエッグ ピッカリリ添え）800円は、ゆで卵を味付けしたミンチ肉で包み揚げた一品。伝統的なピクルス「ピカリリ」がアクセント。Fish Cake with Parsley Sauce（フィッシュケーキ パセリソース添え）1,800円は、魚とポテトにレモンとディルを加えた一品。濃厚でクリーミーなパセリソース仕上げ、ほうれん草を添えて。なお、サイドメニューにはパセリソースなしのフィッシュケーキもご用意（800円）。ソフトドリンクは、Farrer’s Lemon Tea（Farrer’s レモンティー）500円





新店舗、続々。タイムアウトマーケット大阪のこれから

タイムアウトマーケット大阪では、夏にかけて、新店舗のオープンが続きます。

5月1日には、醤油らーめんの人気店「人類みな麺類」と、酒ソムリエ・赤星慶太氏が手がける新ブランド「天命」が開店。醤油らーめんと日本酒のペアリングを軸にした、これまでにない食体験を提案します。





続いて5月8日には、英国料理「FURAI GUYS」がオープン。さらに6月8日には、大阪を代表するタイ料理店「クンテープ」の出店も予定しています。





この先も、国内外の多彩な食文化が交差する新店舗を順次展開していきます。





また5月11日からは、平日需要に応える新たな「ランチセット」企画もスタート予定。タイムアウトマーケット大阪は、日常使いできるフードマーケットとしても進化を続けます。





"食のエンターテインメント空間"として進化を続けるタイムアウトマーケット大阪に、ぜひご期待ください。





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