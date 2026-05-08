イッツコムが、サステナビリティパートナーとしてリコーブラックラムズ東京「ユニバーサルデー」を特別番組に

イッツ・コミュニケーションズ株式会社

ジャパンラグビーリーグワン所属のリコーブラックラムズ東京は、2026年4月5日の公式戦にあわせ、“誰もが楽しめるラグビー観戦環境の実現”をコンセプトに、障がいの有無にかかわらず誰もが気軽にスタジアムでラグビーを楽しめることを目指したワンデーイベント「ユニバーサルデー」を開催しました。

イッツ・コミュニケーションズ株式会社(本社所在地：東京都世田谷区 代表取締役社長：金井美惠 以下、イッツコム)は、サステナビリティパートナーとしてその想いに共感し、この意義ある取り組みを多くの人に届けたいという思いから、特別番組『BlackRams Tokyo Universal Day -ノーサイドの観客席-』を制作しました。イッツコムチャンネル＊にて5月13日(水)に放送します。（※再放送有り）

試合会場の秩父宮ラグビー場取材するイッツコム社員スタジアム全体に生まれる一体感ユニバーサルデー、その一日に密着

ユニバーサルデー当日の場外イベント会場では、観戦に訪れた来場者が試合前に多様な体験に触れられるプログラムが数多く用意されました。

激しくぶつかり合いながらボールを奪い合う車椅子ラグビーの体験や弱視ゴーグルを装着して行うブラインドラグビー体験、ハンズフリー車椅子を使ったラグビーパス体験など、多様なラグビーのあり方に触れることができました。そのほかにも、スポーツ観戦時に活用できる手話体験、白杖を使った歩行体験、介助犬の役割を紹介するコーナーなど、競技の枠を超えてユニバーサルへの理解を深める多彩なコンテンツが充実。

イッツコムでも、コンテンツの１つとして、「キッズスペース supported by イッツコム」を実施。小さなお子さま連れのご家族や障がいのある方にも安心して楽しんでいただけるエリアを設置しました。

番組では、こうした来場者の体験を通して、スポーツが持つ力やユニバーサルについての考えをお伝えします。

車椅子ラグビー体験ブラインドラグビー体験キッズスペース supported by イッツコム番組のテーマは、“スポーツのチカラで、何ができるか”

◆小さな気づきから始まった挑戦◆

ユニバーサルデーの背景には、リコーブラックラムズ東京 クラブ・ビジョナリー・オフィサー 白崎雄吾さんの経験があります。

スペインのサッカークラブ ビジャレアルCFを訪問したことでした。小さな街のクラブが欧州の舞台で躍進する理由。その一つが「グラウンド外での地域貢献」にあることを知ります。

番組では、白崎さんの気づきがユニバーサルデー実現にどのようにつながっていったのか、その想いを伝えます。



◆スタジアムの“当たり前”を見直す◆

会場となった秩父宮ラグビー場では、観戦環境そのものにも工夫が施されました。

通常は通路として使用される南スタンド前方を車椅子専用エリアとして確保し、視覚・聴覚に障がいの ある方や車椅子の方とそのご家族など約300人を招待。そのために、来場のハードルを下げる取り組みも行われました。

また、スタジアムMCの音声の文字化やスタジアムラジオでの音声解説など、観戦をサポートする取り組みも導入。ラグビーに初めて触れる方でも楽しめる環境づくりが進められました。

番組では、こうした工夫を具体的に紹介し、誰もがラグビーを楽しめる環境づくりの裏側を伝えます。

◆“みんなでつくる”イベントへ◆

ユニバーサルデーは、運営面においても誰もが関われる取り組みが行われています。

毎試合の運営を支える公式ボランティア組織 Ramgelist（ラムジェリスト）が、このユニバーサルデーでも積極的に様々な役割を担いながら運営に関わりました。イッツコムからも、軽度の障がいのある社員「スマイルチーム」のメンバーが参加。入場ゲートで配布物の手渡しを担当し、来場者を温かく迎えるお手伝いができました。誰もが主体的に関わる場へ--ユニバーサルデーは、”みんなでつくる”イベントとして広がりを見せています。

番組では、ラグビーが、人や社会を少しずつ変えていける可能性を伝えます。

リコーブラックラムズ東京 クラブ・ビジョナリー・オフィサー 白崎雄吾さんの想い南スタンド前方を車椅子専用エリアとして確保「スマイルチーム」のメンバーが入場ゲートで配布物の手渡しを担当番組概要番組概要

番組名：BlackRams Tokyo Universal Day -ノーサイドの観客席-

放送チャンネル：イッツコムチャンネル11（地デジ11ch）

放送日時：2026年5月13日(水) 22:15～22:29

※再放送：5月17日(日) 19:30～19:44／6月7日(日) 18:30～18:44／6月13日(土) 19:30～19:44

＊イッツコムチャンネルの視聴方法 https://www.itscom-ch.jp/guide/

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◆イッツ・コミュニケーションズ株式会社について

ブランドメッセージは「人と、街と、世界と、つながる。イッツコム」

イッツコムは、東急線沿線を中心とした約100万世帯のお客さまと接続しており、高速インターネット、モバイル、ケーブルテレビ、IP電話、IoTなど、欠かすことのできない社会インフラサービスを提供する東急グループの企業です。法人（企業・行政）向けの事業も展開しており、専用線インターネット接続サービス、商用Wi-Fi、デジタルサイネージ、地域BWAなど多様なソリューションを通して、豊かな生活環境の創造に取り組んでいます。

代表者： 代表取締役社長 金井美惠

所在地： 東京都世田谷区用賀4-10-1 世田谷ビジネススクエアタワー22階

株 主： 東急株式会社

会社設立： 1983年3月2日 / 開局： 1987年10月2日

資本金： 52億9千4百万円

放送エリア： 東京都・渋谷区、目黒区、世田谷区、大田区、町田市

川崎市・高津区、中原区、宮前区

横浜市・青葉区、緑区、港北区、都筑区

事業内容： 電気通信事業法による電気通信事業、放送法による一般放送事業（有線テレビジョン放送事業） ほか

サービスサイト： https://www.itscom.co.jp

コーポレートサイト： https://www.itscom.co.jp/corporate/