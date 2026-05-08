世界的人気アニメ「ブルーイ」日本初のコラボカフェが登場！麻布台ヒルズにて2026年5月18日(月)より期間限定オープン

BBCスタジオジャパン株式会社

BBC Studios（以下、BBC）は、世界的人気アニメ「ブルーイ」の日本初となる期間限定コラボカフェを麻布台ヒルズにて、2026年5月18日（月）より開催いたします。本キャンペーンは、麻布台ヒルズカフェとのコラボレーションにより実施します。期間中は、カフェ店内を「ブルーイ」のキャラクターで装飾し、「ブルーイ」のキャラクターたちに囲まれた没入感のある作品の世界観を楽しめます。

ブルーイは、オーストラリアに暮らすブルーイとその家族の日常を描いた、世界中で人気のファミリー向けアニメーション作品です。今回は2026年6月12日公開予定の「Bluey in Cinema」を前に、「ブルーイ」の世界観をリアルに体験できるコラボカフェを開催いたします。

今回のコラボカフェでは、「ブルーイ」のエピソードに登場するデザートや、舞台であるオーストラリアで親しまれているフードを再現したメニューを提供します。また、キャラクターをモチーフにしたドリンクやオリジナルクッキーなど、本キャンペーン限定メニューも登場します。すべてのメニューは店内利用に加え、テイクアウトでもお楽しみいただけます。

また、本キャンペーンと連動し、大垣書店 麻布台ヒルズ店の絵本ギャラリーにて、「ブルーイ」の特別展示を開催します。会場では、世界中で人気を集める絵本シリーズのほか、作品の世界観を紹介するイラストやグッズを展示予定です。期間中にブルーイ関連書籍をご購入いただいた方には、オリジナルステッカーをプレゼントするキャンペーンも実施いたします。

■ コラボカフェ開催概要

・期間：2026年5月18日（月）～5月24日（日）

・場所：麻布台ヒルズカフェ（タワープラザB1）

・営業時間：8:00～23:00

※ご予約は不可となっております。ご来店時にカフェの受付にてご確認ください。

■メニュー

フード

- オーストラリア・ホットドッグ 1400円（税込）ビーフ100%のオーストラリアスタイルのホットドッグ フライドポテト付き- ミートパイ 1400円（税込）オーストラリアではパーティやイベントでは欠かせない国民食 フライドポテト付き- パブロバ 800円（税込）メレンゲにホイップクリームとフルーツをのせたオーストラリアの定番スイーツ- ブルーイのクッキー 600円（税込）ブルーイ、ビンゴ、マフィン、ソックスのイラスト入りアソートクッキー

ドリンク

- ブルーイソーダ 800円（税込）バニラアイスとブルーイのクッキーがのったブルーイカラーのソーダ（炭酸）- ビンゴスムージー 800円（税込）ホイップクリームにビンゴのクッキーがのったバナナスムージー- ラテ（アイス/ホット）600円（税込）ブルーイorビンゴのラテアート付きカフェラテ- アイスココア 600円（税込）ブルーイorビンゴのラテアート付きアイスココア

上記ドリンクは、オリジナルコースター付きで提供されます。

■ 来場特典

期間中、平日限定で特別メニューのドリンクをご購入いただいた方に、オリジナルステッカーをプレゼントいたします。

■ 特別展示の開催概要

・期間：2026年5月18日（月）～ 2026年5月30日（土）

・場所：大垣書店 麻布台ヒルズ店（タワープラザ4F）

・営業時間：11:00～20:00

ブルーイについて

Joe Brumm原作、複数のエミー賞(R)受賞歴のあるLudo Studioが制作したアニメシリーズ「ブルーイ」は、家族の日常と、遊びの楽しさをハートフルかつユーモラスに描き、世界中で高い評価を獲得しています。

このシリーズは、オーストラリアン・キャトル・ドッグ（通称ブルーヒーラー）の主人公ブルーイが、パパとママ、そして妹のビンゴと共に暮らす姿を描いています。ブルーイは、その無限のエネルギーを使って、予測不可能で愉快な方法で、家族や近所の仲間を彼女の遊びの世界に引き込んでいきます。

2018年にオーストラリアで放送を開始し、現在は世界140カ国以上で放送されています。ニールセンの調査によると、

「ブルーイ」は、2024年・2025年と2年連続で、米国のストリーミング番組シリーズ全部門において総合第1位を記録。2025年には、合計約450億分もの視聴を集めました。

「ブルーイ」は、2019年国際エミー・キッズ賞、2022年英国アカデミー賞チルドレン＆ヤング・ピープル賞インターナショナル部門など、世界中で複数のクラフト賞やプロダクション賞を受賞しています。2024年においても、テレビ批評家協会（TCA）賞の「子供向け番組における優れた業績」と、欧州放送連合主催の国際テレビ祭ローズ・ドール賞「子供＆青少年」部門をはじめ、数多くの賞を受賞しています。

また、「ブルーイ」の玩具は、2024年米国ライセンシング・インターナショナル・エクセレンス・アワードのライセンシング・アニメーション・ブランド最優秀賞をはじめ、過去5年間で数多くの賞を受賞しています。英国ライセンシング・アワードでは、3年連続でベスト・ライセンシング・プリスクール・プロパティを受賞するなど、世界中で驚異的な人気を誇り、世界で450のライセンス・パートナーを抱えるまでに成長しています。

日本においては、2020年にディズニー・チャンネルとDisney+で最初に放送・配信を開始。2025年4月からは、テレ東系列

6局ネットで日曜あさ7時より放送を開始し、2026年4月からはNHKのEテレにて毎週土曜日に放送しています。さらに、2025年9月27日（土）には、株式会社タカラトミーから公式玩具が発売開始し、2027年にはディズニーの配給によるシリーズ初の長編映画の世界公開も予定されています。

YouTube https://www.youtube.com/@Bluey_JP/

X https://x.com/bluey_jp

インスタグラム https://www.instagram.com/bluey_jp/

TikTok https://www.tiktok.com/@bluey_jp

公式サイト https://www.bluey.tv/jp/thesignincinema

Ludo Studioについて

Ludo Studioは、英国アカデミー賞や複数のエミー賞、ロジー賞、ピーボディ賞を受賞しているオーストラリアの映像制作会社で、TIME誌の2024年最も影響力のある会社の1つに選ばれています。才能豊かなオーストラリアのスタッフによるオリジナル脚本のドラマやアニメ、デジタルストーリーを企画・制作し、世界中で配信され、各国で高い評価を得ています。ludostudio.com.au(https://ludostudio.com.au/)

BBC Studiosについて

BBC StudiosはBBCグループの商業部門で、売上高は18億ポンド、3年連続で2億ポンドの年間利益を達成しています。コンテンツの制作・投資・世界的な配信を行うグローバルなContent Studioと、イギリス内外でBBCブランドのチャンネル・サービス・合弁事業を展開するMedia & Streaming という2つの事業部門から成り、企画から制作、配信までをシームレスにおこなっています。公共放送と商業サービス向け合計で、数々の賞に輝く番組を年間約2,800時間以上制作しています。コンテンツの幅広さと専門性の高さは国際的に定評があり、「Strictly Come Dancing/Dancing with the Stars」、「トップ・ギア」、「Planetシリーズ」、「ブルーイ」、「ドクター・フー」などの人気番組のほか、世界最大級のニュースプラットフォームであるBBCニュースも運営しています。

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