「ラーメン大好き小泉さん」コラボ第2弾の「らーめん缶」ピリ辛味噌味が販売開始！

株式会社丸山製麺

昭和33年創業の業務用麺類製造業を行う株式会社丸山製麺（本社：東京都大田区、代表取締役：丸山和浩、https://maru-men.co.jp/(https://maru-men.co.jp/) ）は、人気ラーメン漫画・鳴見なる『ラーメン大好き小泉さん』(秋田書店「月刊チャンピオン」連載)とコラボした『らーめん缶』を発売いたします。

2025年10月に販売し、好評を博した第1弾に続く、第2弾として、ピリ辛味噌味が登場！

小泉さんのデフォルメイラストが目を引くラベルをあしらった特別仕様。

また、数缶の1缶の割合で、美沙のデフォルメイラストが描かれたラベルの「レア缶」も封入されています。

2026年5月8日(金)より、東京、横浜、大阪、福岡の一部地域の飲料自販機にて発売するほか、

丸山製麺の公式ECサイトにて予約販売を開始いたします。

商品概要

商品名：『ラーメン大好き小泉さん』ピリ辛味噌ラーメン缶

価格：800円(税込)

内容物：麺、ピリ辛味噌スープ、具材(コーン・メンマ・ネギ）

コピーライト (C)鳴見なる（秋田書店）2024

美沙ラベルのレア缶が出てくるかも！？

■販売スケジュール

◯2026年5月8日～商品がなくなり次第、終了

■販売箇所

◯東京、横浜、福岡、大阪の一部地域に設置の飲料自販機

※5/8より順次補充

販売エリア（一例になります。ここに記載以外の自販機でも販売しております）

横浜エリア

神奈川県横浜市中区山下町２４０-１

神奈川県横浜市中区山下町９７-３



東京エリア

東京都港区港南２丁目１４-１０

東京都港区南青山３丁目１０-４８



大阪エリア

大阪府大阪市浪速区恵美須東3-2-8

大阪府大阪市北区太融寺町4



福岡エリア

福岡県福岡市博多区博多駅前２丁目１７-１

福岡県福岡市中央区天神２丁目８-２２４

◯丸山製麺公式 ヌードルツアーズECサイトにて予約受付中

（6缶セットでの販売になります）

https://noodle-tours.shop/(https://noodle-tours.shop/)

購入はコチラ（ECサイトに遷移します） :https://noodle-tours.shop/items/69f317931685c925cc7549d2

【『ラーメン大好き小泉さん』作品概要】

累計300万部突破、鳴見なる先生が描くTVドラマ化、TVアニメ化も果たした本格派ラーメングラフィティ♪

クールで無口、ミステリアスな転校生・小泉さん。彼女は日々、至福の一杯を追い求めるラーメンのプロだった──!?

王道も、個性派も。心ゆくまでご堪能あれ♪

本作は2013年に連載開始し、2024年より秋田書店・月刊チャンピオンに移籍。

5月8日（金）には新刊となる15巻が発売予定!!

作品情報：https://championcross.jp/series/706d834f38dba(https://championcross.jp/series/706d834f38dba)

「らーめん缶」とは

１.製麺所の作る本格小麦麺を使用

独自の製法で開発した、スープに浸っていても伸びにくい麺を採用。今までのらーめん缶はこんにゃく麺が主流でしたが、この度開発したらーめん缶は業界初の小麦麺を使用したものです。

メンマやチャーシューなど、具材も本格派。いつでもどこでも、本格的ならーめんをお楽しみいただけます。

２.常温保存で3年保存可能・即食可能

らーめん缶は常温で賞味期限は3年。常温のまま実食可能ですので、小腹が減った時に気軽につまむおやつや、いざというときの備蓄食としてもご活用いただけます。

（湯煎していただけますと、より美味しくお楽しみいただけます。）

■「らーめん缶」公式サイト https://noodle-tours.com/ramen-can(https://noodle-tours.com/ramen-can)





丸山製麺とは

1958年創業の製麺所で、厳選された原料使用と衛生管理の徹底にこだわりながら、食品関連事業者向けにオーダーメイドで麺を製造しています。そば製造ではトップ領域で、中華麺だけを作る製麺所が多い中、中華麺・蒸し麺・そば・うどんなどの多品種の製造を行えることが特徴です。

また、老舗企業でありながら、IT・冷凍を活用した販路拡大戦略にも注力し、新しい試みに挑戦する企業です。今後も時代やニーズに即した食・サービスの提供や「食×IT」をテーマにした新規事業開発などを仕掛け、後継者不足などに悩む製麺業界を盛り上げるリーディングカンパニーとなることを目指します。



会社概要

社名 ： 株式会社丸山製麺

URL ： https://maru-men.co.jp/(https://maru-men.co.jp/)

所在地 ： 本社 東京都大田区上池台5-20-13

代表者 ： 代表取締役 丸山 和浩（まるやま・かずひろ）

設立 ： 1987年5月(創業1958年11月)

従業員数： 50人（2025年6月末 グループ含む）

事業内容 ： 業務用麺類製造 および 麺類に関する食材等の販売

「ヌードルツアーズ」の運営