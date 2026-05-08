【21話まで″無料″で配信中！（※期間限定）】イジメラレ～「女」の僕と飼い主３人～（早乙女もこ乃／著）本日より″第37話″先行配信スタート！｜恋＊COMACHI（大洋図書）

株式会社大洋図書

イジメラレ～「女」の僕と飼い主３人～（早乙女もこ乃／著）第37話が、本日よりコミックシーモア様で独占先行配信いたしました！さらに、キャンペーン期間中は【21話まで無料】で読めるチャンス！この機会にぜひお楽しみください♪（※無料配信は5月20日まで）

【恋＊COMACHI 先行配信フェア】5月8日(金)～5月21日(木)まで

キャンペーン期間中は、対象作品を無料および割引価格にてお楽しみいただけます。

無料配信＆キャンペーンの詳細は下記URLからご確認下さい！→https://www.cmoa.jp/campaign/pickup/32914_zHHv93/

作品紹介

イジメラレ～「女」の僕と飼い主３人～（早乙女もこ乃／著）

【あらすじ】

「今日の生徒会、議題は『お前をどうイジめるか』だ」

生徒会トップ３のドＳイケメンの手で、僕の「女」が汚される…!!

――バスケ部エースの凱（ガイ）、軽音楽部＆読者モデルの礼（レイ）、生徒会長の瞬（シュン）。

そんな３人の下、奴隷のような扱いで庶務を務めている主人公・トモだが…。

ある秘密を握られてしまい、学園生活は一変!?放課後の体育館や渋谷のクラブ、彼らの家などに連れ回され、激しく責められる日々…。

「女のお前、度が過ぎてる」とイジめられて、嫌なのに――漏れそうになる声も、抑えきれない感覚も、そして、抗えない衝動も…。カラダが勝手に反応してしまい、戸惑いが止まらない!?

【第37話 見どころ！】

トモが約束の時間になっても現れず、苛立ちを募らせる凱。しかし「家族から責められているのでは」と思い直し、事情を説明しようとトモの実家へ向かおうとする。だが、肝心の住所がわからず、凱は入院中の瞬に相談することに――「撒いた種」。

【生徒会トップ３のドＳイケメン達×女になってしまった"僕"!?】女体化学園ストーリー！！【第37話 】コミックシーモア様で独占先行配信中！

トモが約束の時間になっても現れず、苛立ちを募らせる凱。事情を説明しようとトモの実家へ向かおうとする。凱は入院中の瞬に手伝ってくれと交渉する――

今なら！コミックシーモア様で21話まで無料で配信中！→https://www.cmoa.jp/title/65815/

毎月、第２金曜日配信！

面白くて大人のトキメキたっぷりな作品が続々登場予定です！お楽しみに♪

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