主演・大友花恋×共演・船津稜雅（超特急）×桜井玲香　木曜ドラマ『あざとかわいいワタシが優勝』第7話に綺咲愛里の出演決定！場面写真・あらすじ・PR動画解禁／5月14日（木）21:25～21:54放送

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社（TOKYO MX）は、大友花恋が主演を務める木曜ドラマ『あざとかわいいワタシが優勝』の第7話を、2026年5月14日（木） 21:25～21:54に放送いたします。

『あざとかわいいワタシが優勝』(C) 網戸スズ／DPNブックス (C) TOKYO MX

累計1,100万DL突破の人気電子コミックを実写ドラマ化した本作。「あざとかわいい」を武器に恋も人生も勝ち抜いてきた主人公・松嶋琴音（大友花恋）が史上最強のライバルと出会うことから始まる、「あざとかわいい」VS「あざとかわいい」のプライドがぶつかり合う新感覚ラブコメディです。

この度、ドラマ第7話の場面写真・あらすじ・PR動画を解禁いたしました！

過去の恋愛から新たな恋に踏み出せずにいるなず奈。一方、清水課長と距離を縮める琴音の前に、憧れのレジェンド・北川誠子が現れて……あざかわ女子の恋の行方は──！？

さらに第7話には、元宝塚歌劇団星組トップ娘役で、現在は俳優として活躍する綺咲愛里の出演が決定。綺咲は、横浜支社の部長・北川誠子を演じます。才色兼備で若くして出世を遂げた、琴音たちの憧れの存在。彼女の登場が物語をどう展開させるのか…！？

波乱の第7話をぜひお見逃しなく！

『あざとかわいいワタシが優勝』(C) 網戸スズ／DPNブックス (C) TOKYO MX

■第7話場面写真・あらすじ・PR動画

『あざとかわいいワタシが優勝』(C) 網戸スズ／DPNブックス (C) TOKYO MX

【第7話 あらすじ】

あざとかわいい自分で強く生きていても、予期せぬことは起きる…。

田中理人（八神慶仁郎）と佐原なず奈（桜井玲香）のデートの様子が気になる松嶋琴音（大友花恋）。翌日、なず奈に詰め寄ると「付き合わずにすぐ結婚したい」という彼女の意外な本心を聞かされる。一方、すっかり改心した木之本紗綾（蒼井陽奈）は「真のあざとかわいい」を目指すと宣言し、三人のあざかわ女子は同志として結束していく。

パワハラ疑惑も晴れ、清水将貴（船津稜雅）とも良い雰囲気の琴音。幸せを噛みしめる彼女の前に一人の女性が現れる。それは琴音の憧れであり、若くして部長に上り詰めた横浜支社のエース・北川誠子（綺咲愛里）だった。

波乱を呼ぶレジェンドの登場、さらになず奈を巡る恋にも大きな動きが…！あざかわ女子の恋の行方は──！？

【第7話 PR動画】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ecD3PhIwlcc ]

https://youtu.be/ecD3PhIwlcc

◆番組概要

※下記放送日時・内容は編成の都合上、変更の可能性があります。予めご了承ください。

【タイトル】あざとかわいいワタシが優勝

【放送日時】TOKYO MX 毎週木曜21:25～21:54 （TOKYO MX1）

群馬テレビ 毎週木曜23:00～23:30

福岡放送 毎週土曜25:00～25:30

テレビ岩手 毎週日曜25:25～25:55

静岡放送 毎週月曜25:35～26:05

とちぎテレビ 毎週火曜23:30～24:00

【出演】大友花恋 船津稜雅（超特急）・桜井玲香

【オープニング主題歌】AislE『EYES ON ME』（asistobe／B ZONE）

【エンディング主題歌】yosugala『バニバニラ』（TOY’S FACTORY）

【原作】網戸スズ『あざとかわいいワタシが優勝』（DPNブックス）

【脚本】村田こけし

【監督】瀬野尾一、松嵜由衣、大黒友也、祖父江来夢

【制作プロダクション】トータルメディアコミュニケーション

【製作・著作】TOKYO MX

【配信】TVerにて無料見逃し配信、FODにて見放題配信

【公式HP】https://s.mxtv.jp/drama/azakawa-yusho/

【公式SNS】▼X（@mx_dramania2）

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▼Instagram（@mx_dramania）

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▼TikTok（@mx_dramania）

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【公式ハッシュタグ】#あざかわ優勝