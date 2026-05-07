REAL AKIBA BOYZ 新竹市『漫人祭-2026新竹國際動漫節』出演決定！新竹市が創り出す“歴史×アニメ”の空間で世界を魅了するパフォーマンスを展開

ISARIBI株式会社

アニソンダンスパフォーマー REAL AKIBA BOYZ（所属：クリエイターレーベル「METEORA st.」） は、2026年5月31日（日）に台湾・新竹市で開催される国際的アニメ・コミックの祭典『漫人祭-2026新竹國際動漫節（Hsinchu Animation & Comics Festival）』への出演が決定いたしました。

REAL AKIBA BOYZ（リアルアキバボーイズ）は、アニソンを軸に世界中のファンを魅了してきたダンスエンターテインメント集団です。YouTubeをはじめとする動画プラットフォームでの圧倒的なパフォーマンス力と、アニメカルチャーを原点とした独自の表現で幅広い支持を獲得しており、今回の新竹市での出演は、アジア圏におけるさらなる活動拡大を象徴するステージとなります。

新竹市が主催する『漫人祭-2026新竹國際動漫節』は、アニメ・漫画・ゲームといったポップカルチャーと、新竹市が誇る歴史文化を融合させた大型イベントです。2026年度は「新竹市政府州廳（旧市役所）」および「旧市街地（旧城區）」をメイン会場に、伝統建築と最新アニメカルチャーが交差する特別な空間で開催されます。著名アーティスト、コスプレイヤー、クリエイターが集い、多くのアニメファンが注目するフェスティバルとして知られています。

REAL AKIBA BOYZは、秋葉原発のダンスエンターテインメントを現地のファンへ直接届ける貴重な機会として、全力のパフォーマンスを披露いたします。広がり続けるアニソンダンスカルチャーの魅力を、ぜひ会場でご体感ください。

■今後のライブ情報について

THE REAL AKIBA BOYZ ONEMAN LIVE 2026 “あきば3150”

日程：2026年9月19日(土)

時間：開場15:30／開演16:30

会場：東京体育館

チケット最速HP先行

受付期間：4月25日(土)19:00～5月10日(日)23:59

受付URL：https://l-tike.com/rab/

REAL AKIBA ARTISTZ ファン感謝祭

日程：2026年6月14日(日)

時間：開場14:00／開演15:00

会場：ＣＬＵＢ ＣＩＴＴＡ’(神奈川県)

チケット販売：https://l-tike.com/realakiba/

REAL AKIBA BOYZ

ネット上の関連動画総再生数5億再生超！

レペゼン秋葉原のオタクダンサーチーム「REAL AKIBA BOYZ」！

ブレイクダンスでは、今なお日本代表として世界大会に出場するなど功績を残しながら、アニソン・ボカロ・JPOPに振付した「踊ってみた動画」をネットに投稿し続け、一千万、数百万再生を超える作品も次々と生み出している。

2023年世界最大のヒット楽曲となったYOASOBIの「アイドル」に、「オタクのコール」として楽曲参加。第74回紅白歌合戦へYOASOBIとのコラボレーションとして出演を果たす。他、YouTubeオフィシャル「YouTube FanFest World Wide2022」や中国・ビリビリマクロリンク、ブラジル・アニメフレンズなど世界各国のフェスに出演。2022年には世界最大のアニソンフェス「Animelo Summer Live」、出演をするなど、アーティスト、YouTuberとしても活躍の幅を広げる。

2023年には新メンバー、現役高校生ダンサー龍を中心に「REAL AKIBA JUNIORZ」というジュニア組織を誕生させ、ソロ・ユニット・グループ活動問わず活躍の幅を広げている。

REAL AKIBA BOYZ 公式YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCMmO8fiv0J34qc0qIO6t31A

公式X (旧Twitter)：

https://x.com/RAB_CREW

Instagram:

https://www.instagram.com/real.akiba.boyz/



METEORA st. INFORMATION>

【+++PLUS ULTRA】

行ける！もっと、先へ。さらに、向こうへ。

世界で活躍できる！

そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。

ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った

クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、

それが「METEORA st.（メテオラストリート）」です。

設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。（2024年4月現在）

私たちMETEORA st.は、更なる成長を目指すため、

インターネットでの活躍だけでなく、ライブやリアルスペースへと

活躍を広げる事務所を目指して、プレイヤーの【Plus Ultra】を一緒に模索し続けます。

行ける！

もっと、ずっと、向こうへ。

WEBサイト：https://www.meteora-st.jp/