地銀初、LayerXの「Ai Workforce」を福岡銀行が導入。AIでストラクチャードファイナンスにおける契約書類管理業務を効率化し、年間約7,000時間の削減を見込む

株式会社LayerX

株式会社LayerX（東京都中央区、代表取締役CEO 福島良典、以下「LayerX」）が提供するAIプラットフォーム「Ai Workforce（エーアイ ワークフォース）」が、株式会社福岡銀行（福岡県福岡市、取締役頭取 五島 久、以下「福岡銀行」）に導入されました。地方銀行での導入は初となります。

若手行員を中心としたAI活用プロジェクトとして、ストラクチャードファイナンスにおける、複雑な融資契約書の検索・管理業務をAIで効率化し、営業時間の創出と業務品質向上を目指します。業務効率化により、年間約7,000時間の業務削減を見込んでいます。

導入の背景

ストラクチャードファイナンスとは、プロジェクトファイナンス、不動産ファイナンス、LBOファイナンス、船舶・航空機ファイナンスなど、資産やプロジェクトを担保とした融資業務のことです。案件ごとに異なる複雑な契約条件を扱うため、高度な専門知識と綿密な管理が必要とされます。

福岡銀行のストラクチャードファイナンス業務では、主に以下の課題がありました。

過去案件の検索・活用が困難な状況

複雑な融資契約書の管理負荷

導入の概要

- 既存のシステムでは過去案件を探す際に時間を要し、新規案件検討時に若手行員が過去案件を参考にするためのツールが不足- 結果として、過去の案件事例やノウハウはベテラン行員に集中し、業務が属人化- 案件や契約書が複雑かつ個別性が高く、各業務フローで手作業部分が多いため、人的な業務負担が大きい- 一例として、100ページを超える融資契約書から必要なモニタリング情報を抽出し、管理表に転記する作業に時間を要していた

福岡銀行は、ストラクチャードファイナンス業務において「Ai Workforce」を採用しました。過去案件の契約書の高精度な検索と融資契約書管理の効率化を実現し、業務時間の大幅削減を見込んでいます。

過去案件の契約書の高度検索機能

融資契約書管理の自動化

見込まれる成果

- 過去案件の融資契約書からサマリー情報を抽出してデータベースに蓄積- ファイル名だけでなく、契約書内に記載されているワードを含めて検索可能- 即座に検索できる環境を構築し、若手行員の主体的な情報収集を支援- 融資契約書からモニタリング情報を自動抽出し、各種管理表の作成を自動化

福岡銀行では、「Ai Workforce」導入により、ストラクチャードファイナンスにおける、契約書類管理業務に関して年間約7,000時間の削減効果を見込んでいます。

【内訳】

- 契約書検索：約6,500時間/年- 管理表作成：約500時間/年

削減した時間は顧客対応の充実や業務品質の向上に充てる予定です。

組織風土改革プロジェクトとしての位置付け

本プロジェクトは、30代前半の若手のプロジェクトメンバーを中心に推進しています。プロジェクトを通じて、業務整理、要件定義を経験することや、トライアルを通じたフィードバックなどのサイクルを回すことで人材育成に繋げるほか、DXにおける成功体験を積むことで、組織内の業務改善の風土醸成のきっかけとすることも重要な狙いとしています。

また、行内でもユーザー部門発のAI活用事例として、先進的な取り組みであり、若手行員の活躍により、行内での事例紹介等を通じて、ストラクチャードファイナンス部だけでなく、他部署への展開も実現しています。

今後の展望

福岡銀行は、契約書検索・管理表作成以外に、契約内容の確認業務等にも「Ai Workforce」が活用できないか検討しています。1つのシステム内で複数業務を行えるようにすることで、更なる効率化を目指してまいります。

福岡銀行ストラクチャードファイナンス部 部長代理 米川様 コメント

導入前には、膨大な契約書類の情報整理に多くの時間を費やしており、業務のスピードに課題を感じていました。特に、契約書類を探す手間や各種管理表の作成にかかる労力が大きく、迅速な対応が求められる環境下では障害となっていました。

株式会社LayerXをパートナーとして選定した決め手は、その革新的な技術力と実績です。Ai Workforceは、高度なAI技術を駆使しており、私たちのニーズに的確に応える柔軟性があり、導入後も継続的なサポートが期待できる点も魅力でした。

本プロジェクトを通して、各担当者のAIに関する知見が向上し、これまで若手行員が他案件の取組内容を確認する手立てが乏しかった中、今後は能動的に案件を検索できるようになり、人材育成にもつながると考えています。

今後、Ai Workforceによって契約書類の検索時間が大幅に削減されるだけでなく、各種管理表も自動作成できるようになります。これにより、より戦略的な業務へとシフトし、お客様への価値提供を一層強化していく所存です。

Ai Workforce について

「Ai Workforce」は、「企業と共に成長する」をコンセプトとしたAIプラットフォームです。自律的に判断・行動するエージェントと、安定的に処理を行うAIワークフローを組み合わせることで、単発のタスク処理にとどまらず、連続的で多様な業務の自動化を実現します。1つのプラットフォーム上で異なる部署の幅広い業務をカバーできるため、AI活用の「サイロ化」を防ぎます。

PDFや Microsoft Word、Excel、PowerPoint 等のドキュメント処理に特化しており、生成AIでの処理に限らず、カスタマイズしたExcelテンプレートへの転記や機密情報のマスキングなど、多彩なモジュールを備えています。ドキュメントの検索機能も充実しており、社内に散在するナレッジやノウハウを利用者がアクセスしやすい形で蓄積・共有することができます。

製品紹介ページ：https://getaiworkforce.com/

株式会社福岡銀行概要

Webサイト ：https://www.fukuokabank.co.jp/

福岡銀行は、2007年に設立されたふくおかフィナンシャルグループ（FFG）の中核を担う銀行であり、福岡県を中心に九州全域を営業基盤としています。

長年にわたり地域に根ざした金融サービスを提供してきた実績を持ち、個人・法人を問わず幅広い顧客層のニーズに応える「お客さま本位」の営業姿勢を大切にしています。

FFGの理念である「一歩先を行く発想で、地域に真のゆたかさを。」のもと、地域社会の発展に貢献する金融機関としての役割を果たしています。

株式会社LayerX概要

LayerXは、「すべての経済活動を、デジタル化する。」をミッションに掲げるAIカンパニーです。バックオフィス向けAI エージェントサービス「バクラク」事業、資産運用サービス「ALTERNA（オルタナ）」を提供するFintech事業、エンタープライズ向けAIプラットフォーム「Ai Workforce」事業などの複合的な事業を通して日本の社会課題を解決し、AIの力で人々の創造力がより発揮される未来をつくります。

設立：2018年8月

代表者：代表取締役CEO 福島良典 / 代表取締役CTO 松本勇気

所在地：東京都中央区築地1-13-1 銀座松竹スクエア5階

コーポレートサイト：https://layerx.co.jp/

採用サイト：https://jobs.layerx.co.jp/

お問い合わせ：https://layerx.co.jp/contact

事業サイト：

・バクラク：https://bakuraku.jp/

・Ai Workforce：https://getaiworkforce.com/

・三井物産デジタル・アセットマネジメント：https://corp.mitsui-x.com/

・オルタナ（ALTERNA）：https://alterna-z.com/

問い合わせ先 広報担当：pr＠layerx.co.jp