＜セイコー 5スポーツ＞より、暗闇でも抜群の視認性を発揮し、簡易方位計を備えたフィールドウオッチが登場

セイコーウオッチ株式会社

セイコーウオッチ株式会社（代表取締役会長 兼 CEO 兼 CCO：服部 真二、本社：東京都中央区）は、＜セイコー 5スポーツ＞Fieldシリーズより、ベゼルに回転式の簡易方位計を備え、ルミブライト付きの針とアラビア数字インデックスが暗闇で抜群の視認性を発揮するモデル4種を、6月5日(金）より発売いたします。希望小売価格は52,800円～56,100円（税込）です。

≪商品特徴≫

ルミブライトが暗闇で光る待望のアラビア数字インデックスを採用

本作は、アウトドアレジャーから日常使いまで、幅広いシーンで活躍するFieldシリーズを、機能とデザインの両面からアップグレードさせたモデルです。なお、セイコー 5スポーツの現行モデルにはないケース径41mmを採用し、サイズの選択の幅が広がりました。

ダイヤルには、現行モデルで定評のあるアラビア数字のインデックスをレイアウトし、数字にもルミブライトを塗布しました。ダイヤルの11カ所と時分秒針が暗所で光り、すぐれた視認性を発揮します。なお、ダイヤル外周の目盛の部分は円周状の加工を施し、質感高く仕上げました。

ベゼルには、過去のアーカイブモデルでも多く採用されていた回転式の簡易方位計を採用。また、ベゼルの側面にはライターカットを用いて、フィールドウオッチにふさわしい操作性とデザイン性が備わっています。

北半球の場合（左図）、時計を水平に保ち、時針を太陽の方角に向けます。簡易方位計つきベゼルの「S」を、時針と12時位置の中間に合わせます。簡易方位計の方位表示がその地点の方位となります。南半球の場合（右図）、時計を水平に保ち、12時位置を太陽の方角に向けます。簡易方位計つきベゼルの「N」を、時針と12時位置の中間に合わせます。簡易方位計の方位表示がその地点の方位となります。HDB006JHDB007JHDB008JHDB009J

HDB006JとHDB007Jには、ステンレススチール製の新型メタルブレスレットを採用しました。HDB008JとHDB009Jには、それぞれカーキグリーンとブラウンのダイヤルに、同系色のナイロンストラップを合わせ、よりフィールドウオッチの世界観を引き出したデザインです。

≪商品仕様≫

＜セイコー 5スポーツ＞Field

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10826/table/704_1_f8ece75bd990c838be50a0aa36b4b984.jpg?v=202605081251 ]

その他仕様

https://www.seikowatches.com/jp-ja/products/5sports/hdb006j

https://www.seikowatches.com/jp-ja/products/5sports/hdb007j

https://www.seikowatches.com/jp-ja/products/5sports/hdb008j

https://www.seikowatches.com/jp-ja/products/5sports/hdb009j

【ムーブメント仕様】

メカニカルムーブメント キャリバー4R36

巻上方式：自動巻（手巻つき）

時間精度：日差＋45秒～-35秒（気温5℃～35℃において腕に着けた場合）

パワーリザーブ：約41時間

石 数：24 石

振動数：21,600 振動/時（6振動/秒）

お客様からのお問い合わせ先

セイコーウオッチ（株） お客様相談室

0120-061-012（通話料無料）

セイコーウオッチ（株）の公式Web サイトアドレス

https://www.seikowatches.com

＜セイコー 5スポーツ＞の公式Web サイトアドレス

https://www.seikowatches.com/jp-ja/products/5sports

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