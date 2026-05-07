HACK MAN株式会社が運営する「カビゼロ」、ホテル・宿泊施設に特化したカビ取り事業を開始

HACK MAN株式会社

HACK MAN株式会社（代表取締役：小松能延、所在地：神奈川県平塚市）は、建物の衛生と美観を守るトータルカビ対策サービス「カビゼロ」において、新たにホテル・宿泊施設に特化したカビ取り事業を開始したことをお知らせいたします。

近年、インバウンド需要の回復や衛生意識の高まりにより、宿泊施設における「清潔さ」は顧客満足度や口コミ評価に直結する重要な要素となっています。一方で、浴室・エアコン・壁面などに発生するカビは、通常清掃では完全除去が難しく、施設運営者にとって大きな課題となっています。

こうした背景を受け、「カビゼロ」では従来の一般住宅・法人向けサービスで培ったノウハウを活かし、ホテル・旅館・コンドミニアムなど宿泊施設に特化したカビ取りサービスの提供を開始いたしました。営業への影響を最小限に抑えた施工体制と、再発防止まで見据えた処理により、施設価値の向上を支援します。

【サービスの特徴】

・専門機材とプロの技術によるカビ除去＋防カビ処理

・客室・浴室・空調設備・共用部まで幅広く対応

・人体や宿泊者に配慮した安全性の高い薬剤を使用

・短期間施工により営業への影響を最小限に抑制

・完全自社施工による安定した品質管理

【導入実績】

・グランビュー岩井コンドミニアムホテル 様

【サービス開始の背景】

カビは見た目の問題だけでなく、臭気や健康面への影響、さらには口コミ評価の低下など、宿泊施設の運営において深刻なリスクとなります。特に湿度の高い日本においては、定期的な専門処理が不可欠です。

「カビゼロ」では、目に見えるカビだけでなく、根本原因にアプローチすることで再発を防止。宿泊者にとって安心・快適な空間づくりを実現し、施設のブランド価値向上に貢献します。

【今後の展開】

今後は更なる宿泊施設への展開を進めるとともに、定期メンテナンスや法人向け衛生管理サービスの強化を図り、宿泊業界の課題解決に貢献してまいります。

【会社概要】

会社名：HACK MAN株式会社

代表者：小松能延

所在地：神奈川県平塚市徳延336-5 ラメゾンデュミディI 102

事業内容：カビ除去・防止サービス「カビゼロ」の運営

関連事業：埼玉県と東京のカビ取り業者カビ取りキング | 埼玉県・東京都のカビ取り防カビ業者(https://kabitori-gyosha.co.jp/)

カビ取り業者東京カビ取りキング | 東京都のカビ取り防カビ業者(https://tokyokabi.wpx.jp/)

カビ取り業者ナビ(https://kabitori-gyosha.jp/)

【お問い合わせ】

カビゼロ | 神奈川県・東京都のカビ取り専門業者 HACK MAN株式会社(https://hackman.co.jp/)

電話：0120-897-496(#)（受付時間 9:00～18:00／日曜定休）

URL：https://hackman.co.jp/#contact

※取材対応可能（カビ取り実演の無料実施あり）