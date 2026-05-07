サントリー（株）が「東京インターナショナルバーショー2026」ブースに出展。豪華バーテンダーが「The Standard」と「Japanese Craft」をテーマにカクテルを提供。

サントリー株式会社

サントリー（株）は、酒類・バー業界の祭典「東京インターナショナルバーショー2026」（2026年5月9日（土）・10日（日）開催）において、会場内最大のメーカーブースを出展し、豪華バーテンダーの共演によるカクテルの提供を行います。

ブースのテーマは「The Standard」と「Japanese Craft」。サントリー創業者が目指した洋酒文化普及の象徴である、現代の日本で愛されるスタンダードカクテル（The Standard）と、サントリーがグローバル展開しているJapanese Craftでつくるカクテルをご体験いただけます。

今回はブースのテーマに加え、これまでのコンペティションで誕生したカクテルの飲み比べを、ゲストバーテンダー3名を迎えて行います。

バーテンダーのパフォーマンスを間近で感じながら特別な時間をお過ごしください。

また、ブースに併設したSUNTORY WHISKY「碧Ao」のコーナーではリニューアルした「碧Ao」のオリジナルグッズ付きの有料試飲をご用意しています。（提供数に限りがあります）

ぜひ、サントリーブースにお立ち寄りください。

【サントリー（株）ブース ゲストバーテンダー】

※以下3名によるオリジナルカクテルは無料提供（先着順・数量限定）です。

- 後閑信吾氏：バーテンダー、SG Groupファウンダー

2012年世界一のバーテンダーを決める大会にアメリカ代表として出場し優勝。2017年バー業界のアカデミー賞と言われるInternational Bartender of the Yearを受賞。The World’s / Asia’s /North America’s 50 Best Bars においては世界最多の入賞歴を持つ。近年では国内酒造と協業してバーに適した焼酎やリキュール、スピリッツを発表し、「國酒」を世界へ広めるための活動にも力を入れている。現在東京、ニューヨーク、マドリード、香港、上海、沖縄を拠点に活動中。

後閑信吾氏：バーテンダー、SG Groupファウンダー

- 森崎和哉氏：オーナーバーテンダー、神戸（花隈）「SAVOY hommage」・西宮（苦楽園）「BAR THE TIME」

神戸の老舗バー「SAVOY」のDNAを継承し、現在2店舗を経営する。

長年にわたり数々のコンペティションに出場。2021年NBA全国バーテンダー技能競技会 総合優勝、2022年IBAワールドカクテルチャンピオンシップ ロングカクテル部門優勝、サントリー ザ・カクテルアワード2024 優勝。その他、国内大会受賞多数。また、ゲストシフトや企業の商品開発サポート・カクテルレシピ提案など多岐にわたり活動の場を広げている。

森崎和哉氏：オーナーバーテンダー、神戸（花隈）「SAVOY hommage」・西宮（苦楽園）「BAR THE TIME」

- 若林将太氏：バーテンダー、川崎（梶ケ谷）N-BAR勤務

20歳でバーの世界に入り、その後ホテルニューオータニ東京にてホテルバーテンダーとして経験を積む。現在は神奈川県・梶ケ谷の「N-BAR」で店長を務める。

サントリー ザ・バーテンダーアワード2025 優勝

若林将太氏：バーテンダー、川崎（梶ケ谷）N-BAR勤務

東京 インターナショナル バーショー 2026～ スマッシュ ザ ワールド ～

日時：2026年5月9日（土）/ 5月10日（日）

11:00～18:30（両日共通）

会場：東京ドームシティ・プリズムホールアクセス

東京都文京区後楽1-3-61

主催：一般財団法人 カクテル文化振興会

※本イベントは事前のチケット購入をお勧めしております。そのほか、注意事項については主催者ページをご確認ください。

http://tokyobarshow.com/index.html