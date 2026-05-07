【上司への本音調査】約3割の中堅が「静かな退職」、若手が「離職・異動」へ？組織を停滞させる“言いにくさ”の正体

Professional Studio株式会社

近年、人材の定着や組織の生産性向上が企業の重要課題となるなかで、上司と部下の日常的なコミュニケーションのあり方が見直されつつあります。

そこで、人事制度設計コンサル×設計・運用ITツール「FirstHR」（ https://first-hr.jp/ ）をはじめ、ベンチャー・中小企業向けのHR総合支援サービスを行うProfessional Studio株式会社（ https://professional-studio.co.jp/ ）（本社：東京都中央区、代表：市川龍太郎）は、職場におけるコミュニケーションの壁とそれがもたらす影響を把握するため、20歳～49歳の正社員262名を対象に調査を実施しました。

本調査の結果、多数の正社員が上司への“言いにくさ”を感じており、そのことが組織の停滞につながる行動変化を引き起こす傾向があることがわかりました。

【本調査における主な結果】

・正社員の7割が上司への「言いにくさ」を経験、最多は「改善提案」でミスや有給申請を上回る

・言えない理由最多、20代は「忙しそう」、30代は「関係の薄さ」、40代は「伝える自信がない」

・世代で異なる影響、20代の約3割が「離職・異動」、30・40代の約3割が「静かな退職」へ向かう

※調査方法や対象者などの詳細については、後述の「調査の実施概要」をご覧ください。

調査結果（抜粋）

1．正社員の70.4％が上司への「言いにくさ」を経験、最多は「会社への改善提案」でミスや有給申請を上回る

職場のコミュニケーションにおいて、部下はどのような内容を上司に「言いにくい」と感じているのでしょうか。正社員を対象に、ここ数年の間で直属の上司に報告や相談がしにくいと感じた経験のある内容について質問しました。

「特にない」と回答した割合は29.6％にとどまっており、直属の上司に対して何らかの「言いにくさ」を感じた経験がある人が70.4%にのぼるという結果となりました。

具体的な内容を見ると、「会社の方針や業務ルールに対する改善提案」が22.8％で最多となりました。これに「自身の体調不良やメンタルヘルスの悩み（21.8％）」「業務量の多さ（キャパオーバー）や残業の相談（20.1％）」が続いています。一方で、「自身の仕事のミスや遅延、トラブルの報告（18.7％）」や「有給休暇の取得や働き方に関する希望（18.1％）」は、全体のなかで相対的に下位にとどまりました。

日々の個人的な報告や手続きよりも、会社全体を良くするための「改善提案」のほうが高い割合となっている点が特徴的です。組織への建設的な声が、上司の耳に届きにくくなっている実態がうかがえます。

▼本調査についてより詳細に解説したオリジナル記事は、弊社運営メディアにて公開しています。

https://first-hr.jp/media/research-report006

オリジナル記事では、以下の内容についてもデータとあわせて詳しく紹介しています。

調査の実施概要

2．上司に言えない理由と、声が届かない組織の背景3．年代別に見る、報告・相談をためらう理由の違い4．上司への言いにくさが、仕事や職場意識に与える影響5．若手の離職・異動、中堅層の静かな退職につながる行動変化

調査機関 ：自社調査

調査方法 ：インターネット調査（株式会社ジャストシステム「Fastask」）

対象エリア：日本全国

対象者 ：20歳～49歳の正社員

調査期間 ：2026年3月23日～3月25日

有効回答 ：262名

※本リリースでは、総務省の労働力調査における正規の職員・従業員の性年代別人口構成比に合わせて、ウェイトバック集計を行っています。

本プレスリリースをそのまま転載する場合を除き、調査結果の内容・グラフ・データなどを引用される際は、出典元として下記リンクをご記載いただくようご協力をお願いいたします。

https://first-hr.jp/media/research-report006

Professional Studioについて

Professional Studioは「ベンチャー・中小企業が輝く時代を創る」をミッションとし、ベンチャー・中小企業向けのHR総合支援サービスを提供しています。

ベンチャー・中小企業向けのマネジメント層の人材紹介サービス、ハードテック/ディープテック企業向け人材紹介サービス、また、ベンチャー・中小企業向けの人事制度設計コンサルティングと設計・運用ITツール「FirstHR」の企画開発を行っています。

◆Professional Studio株式会社

設立：2020年4月

本社所在地：〒103-0028 東京都中央区八重洲1-5-20 東京建物八重洲さくら通りビル3F

代表取締役：市川 龍太郎

URL： https://professional-studio.co.jp/

事業内容：ベンチャー・中小企業向けHR総合支援サービス

・人事制度設計コンサルティング＆設計・運用ITツール「FirstHR」の企画開発・運営

・人事コンサルティング （採用、育成体系化、人事部づくり）

・ベンチャー・中小企業向けマネジメント層の人材紹介サービス

・ハードテック/ディープテック企業向け人材紹介サービス