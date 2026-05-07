企業・自治体のDXに携わる担当者と交流できる展示会「第6回 デジタル化・DX推進展（ODEX）」5月13日より東京ビッグサイトにて開催　会場案内図公開中！

株式会社イノベント

デジタル化・DX推進展 実行委員会（実行委員長：堀 正人／運営：株式会社イノベント）は、2026年5月13日（水）～15日（金）まで東京ビッグサイトにて「第6回 デジタル化・DX推進展（ODEX）」を開催いたします。今年は部門別の交流会、プレゼンテーションコンテスト、民間・自治体向けのセミナーなどの特別企画を会場内にて多数実施いたします。課題解決へ導く製品・ソリューションが一堂に会し、100セッション以上の特別講演・セミナーで効率的に情報収集、交流会・コンテストで他社と事例の共有・課題解決のヒントが得られる場です。公式ホームページでは会場案内図を公開しました。

●公式ホームページ：https://odex-expo.jp/tokyo/

【開催概要】

○展示会名 ：第6回 デジタル化・DX推進展（ODEX）

○会期・会場：2026年5月13日（水）～15日（金）／東京ビッグサイト 西3・4、南１～4ホール

○構成展示会：自治体デジタル化 支援EXPO/セールス 高度化・効率化EXPO/

人事・労務・採用 支援EXPO/経理・財務 サポートEXPO/社内業務効率化EXPO/経営戦略EXPO/

SaaS・IT資産 管理EXPO/ AI活用支援EXPO/オフィス環境改善EXPO

○併催展：住まい・建築・不動産の総合展［BREX］2026/

第2回 人材不足・人手不足 対策EXPO［PEREX］

○公式HP： https://odex-expo.jp/tokyo/

○主催：デジタル化・DX推進展 実行委員会

○事務局：(株)イノベント 東京都港区南青山三丁目1番31号 KD南青山ビル2階

業務課題を解決に導く様々な部門に特化した9つの専門展示会を開催

「第6回 デジタル化・DX推進展（ODEX）」は、幅広く情報収集ができ担当業務の課題解決に導く9つの専門展示会から構成されています。

【構成展示会】

自治体デジタル化 支援EXPO/セールス 高度化・効率化EXPO/人事・労務・採用 支援EXPO/

経理・財務 サポートEXPO/社内業務効率化EXPO/経営戦略EXPO/ SaaS・IT資産 管理EXPO/

AI活用支援EXPO/オフィス環境改善EXPO



会場案内図はこちら

【初開催】スペシャリストによるAI研修 ※受講無料

会場案内図 :https://housing-biz.jp/data/2605map.pdf

「AIを導入しろと言われるけど、何から手を付けたらいいかわからない」

「そもそもAIって本当に業務効率化するの？」

「AIについて勉強したいけど、機会がない…」

普段は有料で開催するスペシャリストによるAI研修を無料で受講できる機会をご用意。

実際に手を動かしながら、AIの実用性を実感できる研修内容です。

【AI研修内容】

・5月13日(水) 13:00～13:30

業務効率化に直結する実践型の生成AI活用ワークショップ

(株)AlgoX AIソリューション事業部 事業部長 古田 湧介 氏

・5月14日(木) 10:30～11:10

Microsoft Power Platformを用いたAIエージェント構築研修

(株)スキルアップNeXT 執行役員CRO 斉藤 翔汰 氏

・ 5月14日(木) 13:00～13:30

【実演】提案作成が10倍速になる：NotebookLM×生成AIの営業スライド量産法

(株)カトルセ 代表取締役 橋本 健太郎 氏

・5月15日(金) 13:00～13:30

ChatGPTを活用した業務自動化体験研修

ホリエモンAI学校 フェローズ校 PM阿部 謙二 氏

▼AI研修の詳細はこちら

詳細を見る :https://innovent-expo.jp/odex/seminar/detail/

※研修内容によってはPC持ち込みを推奨する研修もございます

１００セッション以上を開催「特別講演」「自治体特別講演」「専門セミナー」

本展では、伊藤忠商事、花王、サントリー、日本航空、明治ホールディングス、三菱電機など、DXによる業務効率化やAIの活用方法、現場への導入・定着までのプロセスをテーマに、業界有識者による登壇者がリアルを語る「特別講演」、約20の自治体がDX推進の先進事例を紹介する「自治体特別講演」を会場内で同時開催します。また、同じく会場内に設置するセミナー会場では、出展社のソリューションを紹介する「専門セミナー」も開催。合計100セッション以上開催いたします。



【特別講演（一部抜粋）※講演日順】

●JALグループの未来を拓くDX

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日本航空(株) 兼 JALデジタル(株)

デジタル戦略部 デジタル戦略グループ グループ長

加納 いづみ 氏

●AI×人財×現場 ～価値創造を加速する花王のデジタル戦略～

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花王(株)

執行役員 デジタル戦略部門統括

桑原 裕史 氏

●デジタル基盤“Serendie(R)”による三菱電機のマインドセット変革の取り組み

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三菱電機(株)

執行役員 DXイノベーションセンター センター長

朝日 宣雄 氏

●IT未経験の現場社員から

ローコードアプリ開発が社内に広がった“再現できるDX推進”

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サントリー(株)

スピリッツ・ワイン開発生産本部 スピリッツ・ワイン生産部

増田 康至 氏

●持続的な企業価値向上のためのデジタル戦略

～伊藤忠商事のAIX～

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伊藤忠商事(株)

IT・デジタル戦略部企画統轄室長

齊藤 史朗 氏

●明治は生成AIをどう全社展開したか？

～メーカー担当者が語る、導入推進者のマインドセット～

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明治ホールディングス(株)

グループDX推進部 アプリケーションG

佐々木 恭平 氏

【聴講無料・事前登録制】

▼詳細・セミナースケジュール・申込はこちら

https://innovent-expo.jp/odex/seminar/detail/

詳細を見る :https://innovent-expo.jp/odex/seminar/detail/

交流と学びの場、5つの部門ごとに交流会を開催！

担当者同士の横のつながりを深め、日々の業務に関する悩みや課題を共有する場として、自治体、DX担当、AI推進担当、人事×AI、働く人の「創造性」を生む職場づくり、の交流会を開催！日常業務の中で抱えるさまざまな問題について、他社・他自治体の経験や知見を交換し、新たな視点を得ることができる場です。

部門別の交流会を毎日開催！

●DX担当交流会

5月13日(水) 15：40～16：40

●AI推進担当オフ会 つまずき解消ミートアップwith Michikusa

5月14日(木) 14：10～15：10

ファシリテーター団体：Michikusa(株)

●人事×AIリアル共有会

～人事業務はAIでどう変わるのか？～

with (一社)ピープルアナリティクス＆HRテクノロジー協会

5月14日(木) 15：40～16：40

後援：(一社)ピープルアナリティクス＆HRテクノロジー協会

●はたらく人の「創造性」を生む職場づくり

～DX・AI時代の実践アクション～

with はたらく人の創造性コンソーシアム

5月15日(金) 15:40~16:40

共催：はたらく人の創造性コンソーシアム

3日間開催！自治体職員向けの交流会 「自治体交流会」

自治体同士の横のつながりを深め、DX推進に関する悩みや課題を共有する場として、交流会を開催します。

今年は毎日テーマを変えて3日間実施します。

※政府・自治体職員の皆さま限定の交流会です

自治体交流会 in ODEX with デジタル庁 デジタル改革共創プラットフォーム

1日目：5月13日(水) 13：00～13：50

～デジタル部門担当者あるある大放談会～

2日目：5月14日(木) 12：00～12：50

～フラットに語ろう！官民共創のWin-Winな進め方～

3日目：5月15日(金) 16：00～16：50

共創ぷらっとフライデー ～仲間づくり大作戦会～

▼詳細・お申込はセミナースケジュールをご覧ください

「部門別プレゼンテーションコンテスト」を今年も開催

詳細を見る :https://innovent-expo.jp/odex/seminar/detail/

今年は3部門で「部門別プレゼンテーションコンテスト」を会場内で開催します。

DX担当、人事、新たに自治体部門を加え3部門の担当に分かれ、出展社による各10分間×5社のプレゼンテーションを行います。各社の製品が効率よく情報収集が行える絶好の機会です。コンテスト終了後にはプレゼンターと審査員の懇親会を開催いたします。

【スケジュール】

開催日時：

【DX担当部門】 5/13(水)11:00~12:30

【人事部門】 5/14(木)11:00~12:30

【自治体部門】 5/15(金)11:00~12:30

※対象の部門、時間等は変更になる場合があります

会場：デジタル化・DX推進展(ODEX) 会場内

プログラム：プレゼンテーション10分×5社、懇親会40分

参加費：無料 （審査員以外の方のご参加も可能です）

▼詳細は公式ホームページをご覧ください。

【初開催】デジタル庁共創PFプチキャンプ in ODEX

詳細を見る :https://odex-expo.jp/tokyo/contest/

デジタル庁が運営する、地方公共団体と政府機関の職員であれば誰でも参加ができるコミュニケーションプラットフォーム「デジタル改革共創プラットフォーム」（「共創PF」）。

その取組の一つとして、地方公共団体の事例やナレッジ共有を促し、ラーニングコミュニティとしての機能をより充実させることを目的に、地方公共団体職員同士が共に学び合える勉強会「共創PFキャンプ」が全国各地で開催されています。

その「共創PFキャンプ」が１時間のプチバージョンでODEX内で初開催されます。毎日テーマを変えて3日間開催です。※自治体職員の方限定のセッションです。

【スケジュール】

1日目：身近な業務で生成AIを活用してみよう

5月13日(水) 15：00～16：00

【コーディネーター】

埼玉県 志木市 総合行政部参事 兼 デジタル推進課長

八木 征利 氏

詳細を見る :https://innovent-expo.jp/odex/seminar/detail/#JC-1

2日目：「日本一市民目線の市役所」に向けた「頼りになる窓口」と取組み

5月14日(木) 10：30～11：30

【コーディネーター】

静岡県 裾野市 健康福祉部 総合福祉課

勝又 優斗 氏

詳細を見る :https://innovent-expo.jp/odex/seminar/detail/#JC-23日目：DXは人が動かす-人材育成の実践術

5月15日(金) 14：50～15：50

【コーディネーター】

香川県 善通寺市 総務部デジタル推進課 兼 選挙管理委員会

大喜多 康彦 氏

今年もPowered by デッカイギ（行政デジタル改革共創会議） にて開催決定！

詳細を見る :https://innovent-expo.jp/odex/seminar/detail/#JC-3

「“さあ今、何する？” チッカイギ」

自治体職員同士の情報共有や議論をする交流の場として、行政デジタル改革共創会議（通称：デッカイギ）実行委員うち有志の協力のもとPowered by デッカイギとして今年も展示会場でデッカイギの地域版、「チッカイギ」を開催いたします。2030年以降の自治体の未来を思い描きながら、登壇者と参加者全員で対話します。

日時：5月15日(金) 13:00～14:45 参加費：無料

【ファシリテーター】武蔵大学 社会学部 教授 庄司 昌彦氏【パネリスト】栃木県 真岡市 総務部デジタル戦略課 主査（情シス担当） 池澤 さより氏【パネリスト】 デジタル庁 統括官（デジタル社会共通機能グループ長）楠 正憲氏【パネリスト】 (株)Be One 取締役 はたの つばさ 氏【パネリスト】 世田谷区 副区長 松村 克彦 氏【総合司会】 (株)アスコエパートナーズ 取締役 北野 菜穂氏

詳細を見る :https://innovent-expo.jp/odex/seminar/detail/#CH-1

ご取材を希望される報道関係者の方は、プレス登録フォームよりお申込みください。

プレス登録フォーム

プレス登録 :https://odex-expo.jp/tokyo/press/

・報道関係者の方につきましてはセミナー申込不要です。直接会場にお越しください。

・取材いただけない登壇者がいらっしゃいます。詳細は当日配布するご案内をご覧ください。

・会期中取材をご希望される方には、当日の受付方法等を会期前にご連絡差し上げます。

・出展社、及び出展製品を取材する場合、出展社の許可を得た上で取材・記事掲載を行ってください。