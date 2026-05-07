ロー・ローチがメットガラ2026（Met Gala）でAmi Parisのカスタムルックを着用

AMI Paris Japan株式会社

現地時間5月4日に、米ニューヨークにて開催された、メットガラ2026（Met Gala）「Fashion is Art」にて、アメリカのファッションスタイリストであるロー・ローチ（Law Roach）が、創設者兼クリエイティブ・ディレクターであるアレクサンドル・マテュッシ（Alexandre Mattiussi）によってデザインされたAmi Parisのカスタムルックを着用しました。

Ph. Credit: Ami Paris

ロー・ローチは、アーティストのナイラ・オピアンガー（Naïla Opiangah）によるアートワークを施したアイボリーカラーのウールギャバジン素材のダブルブレスト・オーバーサイズスーツに、ロングカフスが印象的なアイボリーのシルククレープシャツを合わせて登場しました。本ルックは、メゾンのクラフツマンシップとアートピースの融合を象徴し、洗練された佇まいの中にモダンなエレガンスを際立たせています。