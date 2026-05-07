「結婚しない選択」をめぐる3つの物語を気鋭の作家たちが描く　『cold feet』5月28日(木)開幕！　チケット好評販売中

ロングランプランニング株式会社

『cold feet』が2026年5月28日 (木) ～ 2026年5月31日 (日)に元映画館（東京都荒川区東日暮里3丁目31-18 旭ビル 2F）にて上演されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

チケット購入はこちら :http://confetti-web.com/@/coldfeet公式サイトはこちら :https://coldfeet.studio.site/

3つの作品を通して《わたしたち式の「結婚」を考える》演劇公演

様々な「結婚」のあり方やそれらをめぐる問題が浮かび上がる現代において、私たちは「結婚しない」という選択肢にどう向き合っていけば良いのでしょうか。

そもそも結婚願望がない、結婚という制度を選びたくない、理由があって結婚できない…。そんな人たちは、時に悪意なくぶつけられる「なんで結婚しないの？」という問いにどう向き合ってきたのでしょうか。

大分県大分市出身で、現在は日本大学芸術学部演劇学科の助手である弓削風佳が「地方演劇」について研究する中で出会った「結婚」という地域差のある大きなテーマを、2026年の東京で、世代も出身地も異なる作家・出演者が３つの作品に立ち上げます。



『プレイバック』

作：志塚海斗（フランブルコ）

マッチングアプリで出会った女性・百田さんに怪しい商品を売りつけられてしまった僕。失意のなかでもうひとりの自分である「俺」の存在を感知できるようになった僕は、俺と共に「自分殺し」の時間旅行に出発する。

『女は走る』

作：中島梓織（いいへんじ）

結婚を視野に入れていた相手と別れてぼんやりしていた林。SNSで市民ランナーの田崎の投稿を見かけたのをきっかけに、彼女が主催する週末ランに参加してみることにした。そこで、結婚式に向けて走る星野と、運動不足解消のために走る楠と出会う。なごやかに走る四人だったが、あることをきっかけに各々の人生を語ることになる。

『末長い道』

作：本橋 龍（ウンゲツィーファ）

地方に暮らしているジロウとサチコは東京で行われる娘（ユキ）の結婚式に出向いた。ジロウは娘とバージンロードを歩くのが密かな夢だった。会場には突拍子もない格好のユキと新郎（エイジ）の姿が。二人は既存の価値観に捉われずにオリジナルの結婚式をやると言う。予想だにしない内容に、ジロウは困惑していく。

公演概要

『cold feet』

公演期間：2026年5月28日 (木) ～ 2026年5月31日 (日)

会場：元映画館（東京都荒川区東日暮里3丁目31-18 旭ビル 2F）

■出演者

石川 凜／猪俣三四郎（ナイロン100℃）／川隅奈保子（青年団）／竹内 蓮（劇団スポーツ）／端田新菜（ままごと）／はましゃか／百瀬 葉／吉沢菜央（キルハトッテ）

■スタッフ

作：志塚海斗（フランブルコ）／中島梓織（いいへんじ）／本橋 龍（ウンゲツィーファ）

演出：中島梓織（いいへんじ）

美術：伊東あおい

照明：中村 仁（黒猿）

衣裳：滝 茉希

音響：福田彩花

演出助手：坂本沙季（明日は、寝たくない）

舞台監督：枯芝千夏

広報・アクセシビリティコーディネート：千田ひなた（コーポ 指）

当日運営：宮野風紗音（かるがも団地）

制作：弓削風佳

宣伝美術：那須舞鈴（かなり朱い）

■公演スケジュール

2026年

5月28日（木）19:00

5月29日（金）14:00／19:00

5月30日（土）13:00／18:00

5月31日（日）13:00

※開場は開演の30分前

※上演時間：約2時間

★各回15分程度のアフタートークを実施します。

■チケット料金

【前売】

一般：4,000円

U30：3,500円

U25：3,000円

学生：2,000円

【当日清算】※予約のみ

学生：2,000円

※当日窓口にて学生証の確認とお支払いをお願いします

（全席自由・税込）

助成：公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京［スタートアップ助成］

チケットサイト「カンフェティ」

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