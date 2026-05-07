アニメ化企画進行中！『欠けた月のメルセデス』ノベル＆コミックスの同日発売が決定!!　TVアニメ化作品『水属性の魔法使い』第三部のノベル最新刊も予約開始！

株式会社ＴＯブックス

株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）は、アニメ化企画進行中が発表されている『欠けた月のメルセデス』のノベル・コミックスの最新刊を2026年7月15日(水)に同日発売することをお知らせいたします。

併せて、『水属性の魔法使い 第三部』の最新刊や関連グッズもご紹介！

■7/15発売開始！『欠けた月のメルセデス』

アニメ化企画進行中！

シリーズ累計20万部突破！（電子書籍含む）

原作小説第5巻（電子書籍のみ）、コミックス第6巻同日発売!!

【ノベル】

欠けた月のメルセデス5～吸血鬼の貴族に転生したけど捨てられそうなのでダンジョンを制覇する～

ダンジョンには世界の真理と過去が隠されている！？

魔物を付き従えダンジョン全制覇を目指す、吸血鬼少女の攻略冒険ファンタジー第５巻！

書き下ろし短編＆キャラクター設定集収録！

[著] 炎頭

[イラスト] KeG

価格：1,399円(税込)

ISBN：9784868540717

▶予約はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21904)から

▶既刊はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/19760/same-series-contents)から

【コミックス】欠けた月のメルセデス～吸血鬼の貴族に転生したけど捨てられそうなのでダンジョンを制覇する～＠COMIC 第6巻

[漫画] 江戸屋ぽち

[原作] 炎頭

[キャラクター原案] KeG

「どうか私以外は、信じないでください――」

魔物を付き従えダンジョン全制覇を目指す、吸血鬼少女の攻略冒険ファンタジー！

待望のコミカライズ第6巻!!

描き下ろし特別漫画収録！

価格：759円(税込)

ISBN：9784868540403

▶予約はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21898)から

▶既刊はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/19749/same-series-contents)から

＜漫画配信サイト【コロナEX】でも好評連載中！＞

▶作品ページはこちら(https://to-corona-ex.com/comics/20000000054621)から

■7/15発売予定！『水属性の魔法使い 第三部 東方諸国編』

【ノベル】水属性の魔法使い 第三部 東方諸国編 VII

[著] 久宝忠

[イラスト] 天野英

各配信サイトにてTVアニメ絶賛配信中!!

シリーズ累計130万部突破！（電子書籍含む）

「〈ソナー〉と錬金道具（コンパス）で船旅も楽ちんですね！」

第三部クライマックスに向けて物語は全速前進！ 最強水魔法使いの気ままな冒険譚！

価格：1,399円(税込)

ISBN：9784868540663

▶予約はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21900)から

▶既刊はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21355/same-series-contents)から

【関連グッズ】水属性の魔法使い メタルブックマーク

原作小説 第二部 西方諸国編5のカバーに描かれた、涼とアベルのイラストを使用！



キラリとした金属の重厚な質感とゴールドの色味が豪華な読書グッズです。

読書がますます楽しくなること間違いなしの必見のアイテムです！

［発売元］TOブックス

価格：1,650円(税込)

▶予約はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21936)から

＜ノベルとグッズのセット付も発売！＞

【メタルブックマーク付き】水属性の魔法使い 第三部 東方諸国編7(https://www.tobooks.jp/contents/21937)

価格：3,049円(税込)

■7/15発売予定！『淡海乃海 水面が揺れる時』

【ノベル】淡海乃海 水面が揺れる時～三英傑に嫌われた不運な男、朽木基綱の逆襲～二十

[著] イスラーフィール

[イラスト] 碧風羽

シリーズ累計210万部突破！（電子書籍含む）

海洋帝国へと歩み出せ！

絶好調の戦国サバイバル小説、最新第20巻！

書き下ろし外伝×2本収録！

コミックス13巻も好評発売中！

価格：1,399円(税込)

ISBN：9784868540670

▶予約はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21901)から

▶既刊はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21187/same-series-contents)から

＜コミカライズは漫画配信サイト【コロナEX】でも好評連載中！＞

▶作品ページはこちら(https://to-corona-ex.com/comics/20000000038532)から

【関連グッズ】淡海乃海 水面が揺れる時 メタルブックマーク

原作小説 15巻のカバーに描かれた、朽木基綱のイラストを使用！



キラリとした金属の重厚な質感とゴールドの色味が豪華な読書グッズです。

読書がますます楽しくなること間違いなしの必見のアイテムです！

［発売元］TOブックス

価格：1,650円(税込)

▶予約はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21938)から

＜ノベルとグッズのセット付も発売！＞

【メタルブックマーク付き】淡海乃海 水面が揺れる時～三英傑に嫌われた不運な男、朽木基綱の逆襲～20(https://www.tobooks.jp/contents/21939)

価格：3,049円(税込)

■そのほかTOブックス7月刊の情報はこちらから

https://www.tobooks.jp/contents?search_type=all&keyword=&release_date_from=2026-07-01&release_date_to=2026-07-31(https://www.tobooks.jp/contents?search_type=all&keyword=&release_date_from=2026-07-01&release_date_to=2026-07-31)

株式会社TOブックス

TOブックスは、クリエーターの皆さまが生み出す小説・コミックス・アニメ・舞台・グッズ・映画など幅広くメディア展開しております。



紙の単行本・文庫・コミックス・児童書・絵本の企画、制作、編集を行っているほか、電子書籍、オーディオブックも多数あります。" このライトノベルがすごい！単行本・ノベルズ部門 "にて、「 本好きの下剋上 」が殿堂入りするなど、ヒット作品も多数生み出しています。『本好きの下剋上』をはじめ『ティアムーン帝国物語』『おかしな転生』『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』『穏やか貴族の休暇のすすめ。』など続々とTVアニメ化しています。



TVアニメ以外にも、ドラマCDや2.5次元舞台、映画など様々なメディア展開をしています。



本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号渋谷サクラステージSHIBUYAタワー38階

代表取締役：本田 武市



HP：https://www.tobooks.jp/