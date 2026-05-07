『アリス・ギア・アイギス』×『ゴシックは魔法乙女』コラボイベントを5月13日より開催決定！！アクトレスたちが『ごまおつ』の世界に訪れる

株式会社ケイブ

株式会社ケイブ(本社：東京都目黒区、代表取締役社長:高橋祐希、証券コード:3760)が配信中のシューティングゲームアプリ『ゴシックは魔法乙女～さっさと契約しなさい！～』(『ごまおつ』)におきまして、武装カスタマイズアクションゲーム『アリス・ギア・アイギス』とのコラボ実施を発表いたします。

2026年5月13日(水)メンテナンス後より開催予定のコラボイベントでは、『アリス・ギア・アイギス』のアクトレスたちが録り下ろしボイス&新作イラストで登場します。

また、コラボイベントならではのオリジナルストーリーもお楽しみいただけます。

ぜひご期待ください！

◆コラボカウントダウンログインボーナス開催！

コラボイベント開始まで、「コラボカウントダウンログインボーナス」を実施いたします。

コラボ期間中に使用できる「スカウトガチャチケット(前半)」などをプレゼント！

ログインボーナス実施期間：

2026年5月8日(金)00:00～2026年5月12日(火)23:59まで

詳細については以下のお知らせをご確認ください。

お知らせ：

https://gomaotsu.jp/info/detail?info_id=911236

◆コラボを記念したキャンペーンもスタート！

『アリス・ギア・アイギス』とのコラボを記念して、フォロー＆リポストキャンペーンを実施中です。

アリス・ギア・アイギス公式Xにてポストをされている投稿をリポストし、『アリス・ギア・アイギス(https://x.com/colopl_alice)』『ゴシックは魔法乙女(https://X.com/mahouotome_info)』の公式Xを両方フォローすることでキャンペーンに参加することができます。

対象投稿のリポスト数に応じて各ゲームのアイテムが手に入ります。

キャンペーン期間

2026年5月7日(木)ポスト後～2026年5月14日(木)23:59まで

■コラボ特設ページ公開中！

『アリス・ギア・アイギス』とのコラボイベントに関する情報を、特設ページ内にて公開中です。

特設ページ：

https://promo.cave.co.jp/event/goma_alicegearaegis/

◆アリス・ギア・アイギスとは

ゲームメーカー"ピラミッド"と、スマートフォンゲームメーカー"コロプラ"がタッグ！

メカを武装した少女たちと共に戦う、新感覚スマートフォンゲームが登場！

本作のキャラクター監修・キャラクターデザインは島田フミカネ氏が担当しています。

さらにキャラクターデザインには、島田フミカネ氏に加えてメカニックデザイナーの海老川兼武氏や柳瀬敬之氏らも参加。

またサウンドチームに「ZUNTATA」を迎え、人気・実力を兼ね揃えた豪華クリエイター陣が集結！

さらに「メガミデバイス」「figma」などのホビー展開も進行中！

さまざまな企画展開にご期待ください！

『アリス・ギア・アイギス』公式サイト

https://colopl.co.jp/alicegearaegis/

◆ゴシックは魔法乙女～さっさと契約しなさい！～とは

本作は通称「ごまおつ」と呼ばれ、現実とは似て異なる世界のジルバラードを舞台とした正統派！ドＳ！？乙女系！ケイブが贈る王道縦シューティング！

プレイヤーは「マスター」になり、様々な能力を持つ美少女を「使い魔」として契約し、共に魔物を倒していく。

ジルバラードに平和を取り戻す「救いの鍵」となり、美少女と協力して魔物を倒そう！

『ゴシックは魔法乙女』公式サイト

https://gomaotsu.jp/

※各イベント・キャンペーンの詳細に関してはアプリ内のお知らせをご確認ください。

※各イベント・キャンペーンは予告なく内容が変更される場合がございます。予めご了承ください。

『ゴシックは魔法乙女』に関する最新情報は、公式X(https://X.com/mahouotome_info)やアプリ内のお知らせをご覧ください。

■基本情報

タイトル：『ゴシックは魔法乙女～さっさと契約しなさい！～』

対応機種：iOS／Android／Amazon

ジャンル：シューティングRPG

配信時期：2015年4月1日～配信中

価格：基本無料（一部アイテム課金あり）

ダウンロードURL

[App Store] https://itunes.apple.com/jp/app/id924726102?mt=8

[Google Play] https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cave.mahouotome

[Amazonアプリストア] https://www.amazon.co.jp/dp/B079XZQ7M1

公式サイト：https://gomaotsu.jp/

公式X：https://X.com/mahouotome_info

公式PV：https://youtu.be/IHmBrNTHmCw

権利表記

(C)2015 CAVE Interactive CO., LTD.

■株式会社ケイブ

株式会社ケイブは、「ケイブが創ると未来はもっと楽しくなる」というコンセプトのもと、モバイル、コンピューター向けのゲームを通じたオンラインエンターテインメント事業を展開し、世界の人々に対し豊かで魅力的なライフスタイルを提案してまいります。

https://www.cave.co.jp/

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

■画像につきまして

画像掲載時にはコピーライトの表記をお願いいたします。

・『アリス・ギア・アイギス』に関する画像

(C) Pyramid,Inc. / COLOPL,Inc.

・『ゴシックは魔法乙女』に関する画像

(C) 2015 CAVE Interactive CO.,LTD.

※両タイトルに関わる画像の場合は、すべてのコピーライトを記載してください