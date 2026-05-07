「無重力の心地よさ」を、都市の夏に。COOL DOTSシリーズ

株式会社アーバンリサーチ

日本が世界に誇る繊維企業である小松マテーレが手掛けた、風通し抜群の生地「COOL DOTS（クールドッツ）」。微細な隙間が無数に空いた特別な布地を用いており、羽のように質量を感じさせない極上の心地よさをもたらします。

そんな快適な機能素材「COOL DOTS」を使用した5種類のアイテムがアーバンリサーチ 各店にて4月29日(木)から順次販売を開始します。

水を弾き、四方へしなやかに広がり、折り目がつきにくく、自宅で手軽に水洗いができるなど、日々の暮らしに寄り添う。直線的でゆとりのある形を基本としつつ、ポケットやドローコードなど素材だけではない機能も充実。実用面とファッション性を両立したアーバンリサーチらしい機能服。

ぜひ店頭でご注目ください。

LINE UP

COOL DOTS POLO SHIRTS \11,000 (tax incl.)(https://www.urban-research.jp/shop/g/gUR26230-1011002/?_ga=2.117047429.2069120727.1778027418-1707465614.1775020796)

COLOR：CHARCOAL / NAVY / BLACK

COOL DOTS SHORT-SLEEVE T-SHIRTS \9,900 (tax incl.)(https://www.urban-research.jp/shop/g/gUR26230-1011001/?_ga=2.185337898.2069120727.1778027418-1707465614.1775020796)

COLOR：CHARCOAL / NAVY / BLACK

COOL DOTS SHORT-SLEEVE SHIRTS \13,200 (tax incl.)(https://www.urban-research.jp/shop/g/gUR26230-1031003/?_ga=2.185337898.2069120727.1778027418-1707465614.1775020796)

COLOR：CHARCOAL / NAVY / BLACK

COOL DOTS EASY PANTS \14,300 (tax incl.)(https://www.urban-research.jp/shop/g/gUR26230-1041004/?_ga=2.218368666.2069120727.1778027418-1707465614.1775020796)

COLOR：CHARCOAL / NAVY / BLACK

COOL DOTS EASY SHORTS \12,100 (tax incl.)(https://www.urban-research.jp/shop/g/gUR26230-1041005/?_ga=2.218368666.2069120727.1778027418-1707465614.1775020796)

COLOR：CHARCOAL / NAVY / BLACK

【発売日】

2026年4月29日(水)

【発売店舗】

URBAN RESEARCH 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store1/)

（URBAN RESEACH 静岡パルコ店、渋谷ヒカリエShinQs店を除く）

URBAN RESEARCH Store 一部店舗(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store8/)

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