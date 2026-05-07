【トランスコスモスオンラインセミナー】AIに推奨されるメカニズムをハックするを5月28日（木）に開催

トランスコスモス株式会社

トランスコスモスは、オンラインセミナーAIに推奨されるメカニズムをハックする～100社以上の分析結果から導き出した、AIに選ばれるための必須施策～を5月28日（木）に開催します。

AIの普及により、ユーザーの購買行動は「検索」から「AIへの相談」へと激変しています。今、企業に求められているのは、AIから優先的に推奨されるための最適化、すなわち「LLMO（Large Language Model Optimization）」です。本セミナーでは、LLMに評価されるための具体的対策に加え、その鍵を握る「CX（顧客体験）」との統合戦略を解説。さらに、LLMOの最新事例を交え、AIに選ばれるための実践的アプローチを公開します。優れたCXがポジティブなフィードバックを生み、AIの学習源となってさらなる推奨を呼ぶ――。この「AI時代の好循環」の構築手法を、事例とともに解き明かします。

セミナーハイライト

●AI検索時代のユーザー行動フレームワーク

●LLMO対策を実施するためのフレームワーク

●LLMO事例紹介

このような方が対象です

●AIOの出現によって自然検索領域での集客に課題を感じている

●AI検索への対策を検討している

●セミナー概要

日時： 2026年5月28日（木）15:00～16:00

会場： オンライン開催（zoom）

※本セミナーはオンライン配信のみ（会場開催なし）で実施いたします。

※お申込みいただいた後、開催1時間前までに視聴用URLとパスワードをお送りします。

参加費： 無料(事前登録制)

主催： トランスコスモス株式会社

お申し込みURL： https://www.trans-cosmos.co.jp/seminar/260528.html

※本セミナーは法人のお客様対象のセミナーとなっております。個人のお客様からのお申し込みは受け付けておりません。

※お申し込み多数の場合は抽選とさせていただきます。

※ご登壇企業様および弊社と同様のサービスを提供されている企業の関係者からのお申し込みは、ご遠慮いただいております。

●プログラム

15：00～15：05 開会のご挨拶

トランスコスモス株式会社 前田 央

15：05～15：50 ・AI台頭による市場変化

・TCIのLLMO

└AI時代のユーザー行動フレームワーク

・100社分析結果からの事例紹介

トランスコスモス株式会社 瀬山 昂文

15：50～16：00 質疑応答

※セミナー内容は予告なしに一部変更する場合がございますので予めご了承ください。

※トランスコスモスは、トランスコスモス株式会社の日本及びその他の国における登録商標または商標です。

※その他、記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

（トランスコスモス株式会社について）

トランスコスモスは1966年の創業以来、優れた「人」と最新の「技術力」を融合し、より価値の高いサービスを提供することでお客様企業の競争力強化に努めて参りました。現在では、アジアを中心に世界36の国と地域・187の拠点で、お客様企業のビジネスプロセスをコスト最適化と売上拡大の両面から支援するサービスを提供しています。また、世界規模でのEC市場の拡大にあわせ、お客様企業の優良な商品・サービスを世界46の国と地域の消費者にお届けするグローバルECワンストップサービスを提供しています。トランスコスモスは、お客さまや社会と向き合い、構想から実行までを共に考え、共に挑み、共に実現してまいります。https://www.trans-cosmos.co.jp