CCT、「WingArc Partner Award 2026」にてW受賞～「Development Partner of the Year」と「Persons of the Year」を獲得～

株式会社コアコンセプト・テクノロジー

DX支援を手がける株式会社コアコンセプト・テクノロジー（本社：東京都豊島区、代表取締役社長CEO：金子 武史、以下「CCT」）は、ウイングアーク１ｓｔ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼CEO：田中 潤、以下「ウイングアーク」）が発表した「WingArc Partner Award 2026」にて、法人として「Development Partner of the Year」を、個人としてエンタープライズSI事業本部の田中が「Persons of the Year」をW受賞したことをお知らせいたします。

■WingArc Partner Award 2026について

「WingArc Partner Award」は、ウイングアークの製品やソリューションを効果的に提案・活用し、お客様のビジネス推進と価値あるシステム構築に貢献したビジネス協業企業を表彰するアワードです。本年は、2026年4月15日（水）に開催された「WingArc Partner Conference 2026」にて発表されました。

▼WingArc Partner Award 2026 ページはこちら

https://www.wingarc.com/warp_partner/award/

■「Development Partner of the Year」受賞について（法人部門）

ウイングアークより、以下の受賞理由をいただいております。

多数の案件でウイングアーク製品の設計・構築をリードし、お客様の厳しい要求や変更にも迅速かつ柔軟に対応いただきました。単なる受託構築ではなく、お客様内の一員として伴走支援を行うことによりプロジェクト成功確度を高め、継続利用・追加展開を促進。運用定着まで見据えた支援で高い満足度を獲得し、当社の価値向上にも大きく寄与されました。

製造業・建設業を中心に、MotionBoard・Dr.Sum・SVF Archiver / SVF Transact（旧 invoiceAgent）を軸とした案件創出・受注に注力した「共創」の一年が評価される形となりました。

■「Persons of the Year」受賞について（個人部門）

「Persons of the Year」は、ウイングアークのビジネスに特に大きな貢献をした個人に授与される賞です。今回、CCTからはエンタープライズSI事業本部の田中が「顧客エンゲージメント向上請負人」として選出されました。

田中は、ウイングアーク製品を活用した顧客への深い関与と信頼関係の構築を通じて、継続的な案件創出と顧客満足度の向上に貢献。お客様一人ひとりの課題に真摯に向き合う姿勢が高く評価されました。

■ ウイングアーク１ｓｔ株式会社よりエンドースメント

この度は「Development Partner of the Year」ご受賞、誠におめでとうございます。コアコンセプト・テクノロジー様には、お客様からの厳しいご要望や度重なる変更にも、迅速かつ柔軟にご対応いただきました。単なる受託にとどまらず、エンドユーザー企業の一員として未来のゴールまで見据えた伴走支援を実践されるご姿勢は、エンドユーザー様からも厚い信頼を獲得されています。そのきめ細やかなご対応は、当社製品の価値向上にも大きく寄与しており、深く敬意を表します。今後も強固なパートナーシップのもと、更なる価値創出をご一緒できることを、心より期待しております。

ウイングアーク１ｓｔ株式会社 執行役員CSO 森脇 匡紀氏

■受賞に際してのコメント（株式会社コアコンセプト・テクノロジー）

この度は「Development Partner of the Year」に選出いただき、誠にありがとうございます。初受賞となり、大変光栄に存じます。昨年度はウイングアーク１ｓｔ様と営業・技術が一体となり、製造業・建設業様を中心としたお客様に提案活動を行い、数多くの案件創出・受注へとつなげることができました。MotionBoard、Dr.Sum、SVF Archiver / SVF Transact（旧 invoiceAgent）を軸に、まさに「共創」の一年であったと感じております。また、田中が「Persons of the Year」に選出されたことも大変嬉しく思っております。今後もさらなる価値提供に努めてまいります。

■今後の取り組み

CCTは今後も、製造業・建設業・物流業を強みとするDX支援において、ウイングアーク製品を活用した高品質なシステム構築を推進してまいります。お客様の課題に真摯に向き合い、単なる構築パートナーにとどまらない伴走型の支援を通じて、お客様のDX推進と企業価値向上に貢献してまいります。

■株式会社コアコンセプト・テクノロジーについて

（左）ウイングアーク１ｓｔ株式会社 執行役員CSO 森脇 匡紀氏 、（右）株式会社コアコンセプト・テクノロジー 代表取締役社長CEO 金子 武史（左）ウイングアーク１ｓｔ株式会社 営業本部 カスタマーリレーションシップ統括部 第1営業部 第1G 益川 智成氏、（右）株式会社コアコンセプト・テクノロジー エンタープライズSI事業本部 デジタルデータデザイン部 プロジェクトマネージャー 田中 元

製造業・建設業・物流業を強みとするDX支援とあらゆる産業に対応可能なIT人材調達支援を行っています。DX開発基盤「Orizuru」と広範なビジネスパートナーネットワーク「Ohgi」を活用することで、お客様の目指す姿の策定から技術検証、システム構築、運用・保守、内製化まで一気通貫で伴走支援します。

■問い合わせ先

株式会社コアコンセプト・テクノロジー 広報・IR担当

E-mail: pr@cct-inc.co.jp