【ベストセラー獲得】AP LABのペットキャリーがAmazon売れ筋ランキング1位を獲得

株式会社オークファン

株式会社SynaBiz（本社：東京都品川区、代表取締役：石丸 啓明、株式会社オークファン100％子会社）が展開するプライベートブランド「AP LAB」のペットキャリーが、Amazon.co.jpにおいて、ベストセラー（売れ筋ランキング1位）を獲得しました（2026年4月27日時点）。

ベストセラー獲得の背景

近年、ペットを家族の一員としてともに移動するライフスタイルが広がり、旅行・帰省・通院・引越しなど、ペット同伴での長距離移動ニーズが高まっています。

本商品は、IATA（国際航空運送協会）基準に対応した安心設計に加え、キャスター＆ハンドル（手持ちタイプはベルト付き）による移動時の負担軽減を実現。さらに、3サイズ展開により、猫・小型犬から大型犬まで幅広く対応しています。

安全性・快適性・移動のしやすさを兼ね備え、日常使いから航空輸送まで幅広いシーンで活用できる点が、多くの飼い主様から支持を集め、今回のAmazonベストセラー獲得につながったものと考えております。

商品の特徴

商品概要

- IATA（国際航空運送協会）基準に対応し、国内外の航空輸送にも対応- 3サイズ展開で、猫・小型犬から大型犬まで幅広く対応- 金属製フロントドア＋上下ロック採用で、飛び出しや衝撃にも配慮- 水飲み皿付き＆側面通気口設計で、長時間移動時も快適

・商品名：ペットキャリー

・ブランド：AP LAB

・サイズ展開：手持ちタイプ（ベルト付き）・ハンドル付きMサイズ・ハンドル付きLサイズ

・販売チャネル：Amazon

商品ページURL：https://amzn.asia/d/0elDimXI

■AP LABについて

―本質を捉え、期待を超える。―

AP LABは、市場データやお客様の声、そして生産背景を一つの「価値」として結びつけるブランドです。

数字やトレンドの先にある、使われ方や本当に求められていることを丁寧に見つめ、商品づくりに反映しています。

海外現地の工場と直接連携することで高いコスト効率を実現し、品質に妥協しないものづくりを行っています。今後も流通の最適化を進め、消費者にとって新しい価値ある選択肢を提供してまいります。

AP LABでは今回紹介したペットキャリーのほかにも、日常生活に役立つさまざまな商品を展開しています。

ショップページ：https://www.amazon.co.jp/stores/AppriciateProductLAB/page/2680004F-2223-4CB2-B559-219511CED0F0

オークファングループについて

オークファングループは、データとテクノロジーを活用し、国内外の流通市場において供給者と需要者をつなぐ流通プラットフォームを展開しています。

既存事業として、相場検索サービス「オークファン」およびBtoB取引プラットフォーム「NETSEA」を運営し、安定的な収益基盤を構築しています。

これらの基盤を活かし、現在は成長ドライバーとして、自社ブランドおよびライブコマース事業「NETSEA MallLive」を推進しています。商品企画から販売までを一気通貫で支援する「D2X（Direct to X）コマース」を軸に、新たな流通モデルの確立に取り組んでいます。

今後も既存基盤の強化と成長領域の拡張を両輪で進め、事業構造の高度化を図ってまいります。

■株式会社SynaBiz 会社概要

・代表者 ：代表取締役 石丸 啓明

・設立 : 2015年7月

・資本金 ：2,500万円 ※株式会社オークファン（東証グロース上場）100%出資

・所在地 ：〒141-0001 東京都品川区北品川5-1-18 住友不動産大崎ツインビル東館7F

・URL ：https://synabiz.co.jp/