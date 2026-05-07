あなたの誕生日がすべてを語る！本性・運命・転機まで見抜く真木あかり氏が監修する占いコンテンツの提供を開始

株式会社ザッパラス

ザッパラスグループの株式会社cocoloni（本社：東京都渋谷区、代表取締役：溝上雅俊）は、2026年5月7日（木）より、運営する占いコンテンツポータル『cocoloni占い館 Moon』にて、株式会社レンサ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：武井哲也）制作の「決定版【全運命録◆誕生日で現実解明】365誕生日大辞典｜真木あかり」の提供を開始いたしました。

■「決定版【全運命録◆誕生日で現実解明】365誕生日大辞典｜真木あかり」とは

本コンテンツは、真木あかり氏による特別な鑑定を再現したものです。古来より「誕生日」には、その人の本質や運命を映し出す特別な意味があるとされてきました。鑑定では、膨大な統計データと占術的知見を掛け合わせ、365日それぞれに宿る個性と運勢を精密にひも解きます。まずは「誕生日辞典」によって、表に現れる性格や資質を具体的に解説。さらに、魂のルーツに迫る「裏誕生日プロフィール」では、自分でも気づきにくい本性や潜在的な魅力を明らかにします。そして「誕生日グラフ」により、人生の運気の流れを時期ごとに可視化し、訪れるチャンスや転機を的確に把握。自分自身や大切な人をより深く理解し、未来への選択を後押しする総合鑑定コンテンツです。豊富なメニューラインナップを取り揃えておりますので、その中からメニューをお選びいただき、呼び名や生年月日などを入力の上、購入することで鑑定の結果を閲覧いただけます。

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/cp_rsa/bdmkakr_rsa/

■コンテンツ概要

- コンテンツ名：決定版【全運命録◆誕生日で現実解明】365誕生日大辞典｜真木あかり- 提供開始日：2026年5月7日（木）- 料金：1,430円（税込）～※無料メニューあり- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/cp_rsa/bdmkakr_rsa/

■コンテンツ監修者

真木あかり

学習院大学文学部、東京福祉大学心理学部卒業後、フリーライターを経て占いの道に進む。

西洋占星術、四柱推命、九星気学、タロット、風水、数秘術、顔相、手相など、様々な占術を研究し、場や内容に応じて使い分ける鑑定で人気が高い。

雑誌や大手企業のウェブサイト、書籍など多くの媒体で占いやコラムを執筆しており、その圧倒的な研究内容と、心理学の視点も取り入れた的確なアドバイスにより女性からの多くの支持を集める占い師。

現在公式X（旧Twitter）のフォロワー数は5.4万人を超える（2025年12月時点 株式会社レンサ調べ）

■『cocoloni占い館』とは

ひとりでも多くのひとに元気になってもらいたい。そんな想いから生まれた占いサービスブランドcocoloni（ココロニ）。『cocoloni占い館』では、気軽に占いを楽しめる情報が満載の「Sun」や、本格鑑定をデジタルコンテンツで楽しめる「Moon」をはじめ、「テレビや雑誌で話題の占い師・行列のできる占い師・知る人ぞ知る実力派占い師」「多様なお悩みに応えるデジタルコンテンツ」「電話やメールや対面での直接鑑定」など、占いにまつわる多様な選択肢を"まじめに占い"をモットーに提供しております。

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/

【cocoloni占い館 Sun】

「cocoloni 占い館 Sun」は、気軽に占いを楽しんでいただける「12星座別 今日の運勢」「タロット占い」「月の満ち欠け」などの無料占いや、誰かに教えたくなるような占い記事が盛りだくさんのプラットフォームです。痒いところに手が届く占い情報をお楽しみください。

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/sun/

【cocoloni占い館 Moon】

「cocoloni占い館 Moon」は、人気占い師総勢288名（※1）が監修した占いメニューをデジタルコンテンツにて、お楽しみいただけます。占いメニューは、13,000メニュー（※1）以上を公開中。たくさんのメニューの中、無料占いから、本当に当たる占い鑑定まで、あなたにピッタリの占いを探せます。相手の気持ちや相性占い、恋愛占いや結婚占い、不倫占いなど…悩みに合わせたメニューを選べる他、占星術・姓名判断・四柱推命・風水・タロットなど様々な占術で人気占い師が本格鑑定いたします。あらゆる占術で悩みに寄り添った占いをご体験ください。

※1：2026年1月時点での公開数です

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/moon/

■株式会社レンサ

・所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目16番5号 MUPRE北参道 2階

・設立：2011年2月18日

・代表者：代表取締役 武井 哲也

・URL： https://rensa.co.jp/

〈株式会社cocoloni〉

ひとりでも多くのひとに「元気になってもらいたい。」そんな想いから生まれた占いサービスブランド「cocoloni（ココロニ）」。

株式会社cocoloniは、「お客様に安心し信頼して使える本物のサービス」を届けるべく、日々真剣に占いサービスと向き合っています。株式会社ザッパラスのグループ会社として、今後もサービス品質基準にとどまらず、すべてのお客様にスムーズに「安心、信頼、本物」の占いブランドとして認知していただけるよう取り組んでいきます。



〈株式会社ザッパラス〉

占いサービス市場を代表する1社として認知されています。スマートフォンやPC向けに配信する占いコンテンツ、電話やチャットでのオンライン占い、対面占いの店舗「cocoloni占い館」、法人向け占いサービスなど、グループ各社を通じて多様な占いサービスを提供しています。

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社cocoloni（https://www.cocoloni.com）

担当：近藤

e-mail :info@cocoloni.com