『世界最高峰ギターデュオ、待望の初来日 ソロデュオ』が2026年7月7日 (火)に日経ホール（東京都千代田区大手町1-3-7）にて開催されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

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公式ホームページ https://art.nikkei.com/muse/

難関ギターコンクールを制した名手ロレンツォ・ミケーリとマッテオ・メラによるギターデュオが超絶技巧で描き出す、ピアノ名曲の数々

GFA国際、アレッサンドリア国際など世界屈指の難関ギターコンクールを制した名手、ロレンツォ・ミケーリとマッテオ・メラによるギターデュオ「ソロデュオ」。2002年の結成以来、「史上最高のアンサンブル」と称され、カーネギーホール、ウィーン・コンツェルトハウス、コンセルトヘボウなど世界最高峰の舞台で聴衆を魅了してきました。待望の初来日となる本公演では、ピアノの名曲を大胆かつ精緻に編曲。2台のギターが織りなす圧倒的な音楽的スケールと色彩感は、ギターファンのみならず、すべてのクラシック音楽ファンを虜にします。

■プログラム レスピーギ／ノットゥルノ ドビュッシー／小組曲 J.S.バッハ／イタリア協奏曲 ピアソラ／タンゴ組曲 ロッシーニ／歌劇「イングランド女王エリザベッタ」序曲（ジュリアーニ編） ロレンツォ・ミケーリ／水の音楽（シューベルトに基づく）(2024) ブラームス／間奏曲 作品118-2 ベートーヴェン／ピアノ・ソナタ第8番《悲愴》 作品13

■プロフィール

ソロデュオ SoloDuo（ギターデュオ）

マッテオ・メラとロレンツォ・ミケーリが組んだ「ソロデュオ」はヨーロッパ、アジア、アメリカ、カナダ、中南米で演奏し、各地で絶賛を受けてきた。ウィーンのコンツェルトハウス、アムステルダムのコンセルトヘボウ、ニューヨークのカーネギーホール、ソウルのセジョン・チェンバーホールなど名だたるホールで演奏し「史上最高のアンサンブルの一つ」と称されてきた。ワシントン・ポスト紙は「二人の演奏はまさに陶酔的で、深遠かつ忘れがたい。最高水準の音楽性だ」と絶賛している。 二人は古典派、ロマン派、現代作品に加え、リュート奏者のマッシモ・ロナルディと共に、17～18世紀イタリア音楽を広く探求してきた。 これまでにフランソワ・ド・フォッサの《三重奏曲集 作品19》、17世紀イタリア音楽をバロック・ギター、アーチリュート、テオルボで演奏した《La Suave Melodia（ラ・スアーヴェ・メロディア）》、アレッサンドロ・スカルラッティのアリアとカンタータ集《クローリ、ニンフと恋人》、20世紀ギター二重奏の名作集《ソラリア》、アントワーヌ・ド・ロワイエの《二重奏曲集 作品31》、19世紀ギター作品集《ノエシス》、フェルディナンド・レバイのソナタ、マリオ・カステルヌオーヴォ＝テデスコの《24の前奏曲とフーガ》、《メタモルフォーゼス》、ベートーヴェンのソナタ選集を録音してきたのに加え、十数枚に及ぶソロの録音もある。最新作《スカルラッティ：12のソナタ》は、2024年2月にEvidence Classicsよりリリースされた。 「彼らを超えるデュオはいない」～サウンドボード誌 「信じ難いほど優美、まさに陶酔的」～ワシントン・ポスト紙 「忘れがたい演奏に立ち会えたことが幸運」～クリーヴランド・クラシカル誌

マッテオ・メラ Matteo Mela（ギター）

1971年、インペリアに生まれる。故郷でレンツォ・ドーリア・ミリエッタに師事した後、クレモナ大学で音楽学を学ぶため、クレモナに移る。クレモナでジョヴァンニ・プッドゥと出会い、音楽教育に大きな影響を受けた。また、アンジェロ・ジラルディーノ、アリリオ・ディアス、オスカー・ギリア、デイヴィッド・ラッセル、アサド兄弟らのレッスンを受ける機会にも恵まれる。さらに、イモラ・ピアニスティカでダリオ・デ・ローザ、アレクサンダー・ロンキッヒ、ピエール・ナルシソ・マージに師事し、室内楽を学ぶ。メラ=バンディーニ・デュオのメンバーとして、マッテオは91年から98年の間に、92年のアラム（ローマ）、93年のF.チレア・コンクール、94年のGMI、95年のチッタ・ディ・グッビオ、チッタ・ディ・カルタニッセッタ、ペルージャ・クラシコ・コンクールなど、数々の権威ある室内楽コンクールで第1位を獲得。2002年にはロレンツォ・ミケーリとデュオを結成し、すでにヨーロッパ、アジア、米国、カナダ、ラテンアメリカ各地で演奏しており、ニューヨークのカーネギーホールからソウルの世宗室内楽ホール、ウィーンのコンツェルトハウスまで、あらゆる場所で史上最高のアンサンブルの1つとして絶賛されている。ワシントン・ポスト紙は、彼らの演奏について「並外れた繊細さ、自然なコントロール、そしてほとんど耐えられないほど繊細なタッチ。デュオの演奏はまさに陶酔的だった。深遠で忘れられない、最高レベルの音楽性だ。」と評した。 ジュネーブ（スイス）のコンセルヴァトワール・ポピュレール・ド・ミュージックの教師であるマッテオは、ナクソス、メル・ベイ、ストラディバリウスといったレーベルで定期的にレコーディングを行っている。

ロレンツォ・ミケーリ Lorenzo Micheli（ギター）

アレッサンドリア、アメリカ・ギター財団コンクールなど、権威あるギターコンクールで優勝して以来、世界中で精力的にコンサート活動を行う。ヨーロッパ各地、アメリカとカナダの200都市、アフリカ、アジア、ラテンアメリカなど、ソリストとして、またオーケストラとの共演で、600回以上のコンサートに出演。 2002年以降、ロレンツォはマッテオ・メラとのデュオ「ソロデュオ」の名義で、ニューヨークのカーネギーホール、ソウルの世宗会館、キエフの柱の間、ウィーンのシューベルトザールなど、世界中で演奏活動を行う。彼らのデュオは「ワシントン・ポスト」紙で「並外れた繊細さ、まさに陶酔的」と称賛された。 彼のディスコグラフィー (Naxos、Stradivarius、Pomegranate、Soundsetの各レーベルから 15 年間で 20 タイトル以上) には、ディオニシオ・アグアドの四重奏曲、作品 16 の音楽が含まれる。フランソワ・ド・フォッサのギターのためのソナタ集（19）、ウィーンの作曲家フェルディナンド・ルベイのソナタ、バロックギター、アーチリュート、テオルボのための17世紀イタリア音楽のCD、アレッサンドロ・スカルラッティのアリアとカンタータ集、マリオ・カステルヌオーヴォ＝テデスコのギター協奏曲全集と2本のギターのための24の前奏曲とフーガ、マウロ・ジュリアーニの室内楽傑作集の2枚組CD、ミゲル・リョベートのギター作品全集、アントワーヌ・ド・ロワイエのデュオ・コンチェルタント、2本のギターのための音楽アンソロジー3つ（「ノエシス」、「ソラリア」、「メタモルフォーゼス」）、元ダイアー・ストレイツのメンバー、デヴィッド・ノップラーとのアルバム「モーニング・イン・アイオワ」。最新作『Autumn of the Soul』が、14年11月にContrastes Recordsよりリリース。 編集者、研究者としても精力的に活動し、マリオ・カステルヌオーヴォ＝テデスコやフェルディナント・レバイといった作曲家によるギターソロ作品や室内楽作品を出版。カナダの出版社「d’OZ」のギター曲集も担当している。 ロレンツォはイタリアのミラノ在住で、2011年からスイスのルガーノ音楽大学（Musikhochschule）で教鞭を執り、 コロラド大学のアーティスト・イン・レジデンスでもある。

開催概要

『世界最高峰ギターデュオ、待望の初来日 ソロデュオ』 開催日時：2026年7月7日 (火)18：30開演 ※開場は開演の30分前 ※上演時間は約2時間 会場：日経ホール（東京都千代田区大手町1-3-7） ■出演者 ソロデュオ（ロレンツォ・ミケーリ＆マッテオ・メラ） SoloDuo（Lorenzo Micheli ＆ Matteo Mela）（ギターデュオ） ■チケット料金 一般：4,000円 （全席指定・税込） 主催＝日本経済新聞社 協賛＝新菱冷熱工業、阪急交通社

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