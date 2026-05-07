博多華丸“9人目のオジサン”としてゲスト参戦！ガクテンソク、ザ・パンチ、マシンガンズ、金属バットによるおじさんバラエティFANYチャンネル『オジサンズ8 セカンドシーズン』

吉本興業株式会社

5月15日(金)正午よりFANYチャンネルにてガクテンソク、ザ・パンチ、マシンガンズ、金属バットによるおじさんバラエティ『オジサンズ8 セカンドシーズン』の配信が開始します。

『THE SECOND』を沸かせた実力派おじさん芸人8名が、無理せず怪我なく遊ぶ癒し系バラエティが待望の復活。第2弾となる本作では『THE SECOND』でスペシャルサポーターを務める博多華丸がゲスト参戦します。

(C)FANY Studio/吉本興業

賞レース本番では激闘を見守る華丸ですが、本作ではオジサンズ8メンバーに「一段上のオジサンの風格」を見せつけます。華丸が参戦するのは、歳を重ねてうまさに気づくオジサンたちの大好物「冷奴」をテーマにした新企画『冷奴の鉄人』。

「結局、これが一番美味い」--大人になって辿り着く冷奴の深淵。

華丸が持ち込んだ「九州発の秘策」に対し、おじさんたちはどう立ち向かうのか？

豆腐一丁に懸ける男たちの矜持を見届けよ！

- 『オジサンズ8 セカンドシーズン』番組概要＜キャスト＞ガクテンソク、ザ・パンチ、マシンガンズ、金属バット ほか＜セカンドシーズン配信日時＞5月15日(金)12:00 #1 配信5月22日(金)12:00 #2 配信5月29日(金)12:00 #3 配信6月5日(金)12:00 #4 配信6月12日(金)12:00 #5 配信＜スタッフ＞製作著作：FANY Studio、吉本興業＜Web・SNS＞公式サイト：https://osaka-channel.hikaritv.net/YouTube： youtube.com/@fany8113?sub_confirmation=1Ｘ：https://x.com/FANYosaka_chInstagram：https://www.instagram.com/fanych.official/Tiktok：https://www.tiktok.com/@fanych.official＜FANYチャンネル概要＞FANYチャンネルは、全国のエンターテインメント番組、よしもとの劇場公演のアーカイブを中心とした10,000本以上のコンテンツを見放題の映像配信サービスです。- 爆笑必至！セカンドシーズンの注目企画ラインナップ！

セカンドシーズンでは、前回大反響だった企画に加え、おじさんすぎる新企画がラインナップ。

独自の脱力感とコンプラ緩めな空間で、おじさん8人が無理なく怪我無く遊び尽くします！

(C)FANY Studio/吉本興業

【新企画】新幹線王決定戦

劇場出番で日本中を駆け巡る彼らならではの聖域企画『新幹線王』を開催！

「最高の座席」「究極のアテ」「独自のルーティン」……

新幹線を最も粋に、最も快適に乗りこなすのは誰だ？

【新企画】創作ダブルス怪談選手権

空前の盛り上がりを見せる「怪談」。 そんなトレンドにおじさんたちが新たなメスを入れる！

創作時間はわずか30分。話術だけで飯を食ってきた猛者たちが、即興でコンビを組み、

前代未聞の「怖すぎる話」を錬成。プロの構成力と演技力が光る、戦慄のステージは必見！

【人気復活】オジサンだらけの大運動会

限界突破の半歩手前！平均年齢45歳、おじさんだらけの大運動会・団体戦。

あの熱狂が、さらなる加齢と共に帰ってきた！ 今回はガクテンソク奥田も参戦し、意地と健康を賭けた

「団体戦」が開幕。

カメラの回っていないところで、スポーツトレーナーによるガチの準備運動を完遂。怪我を恐れ、余念のないケアを施されたおじさんたちが、ついに「無理しない本気」を解禁する！

【人気復活】オジサン頭脳最弱王2026

おじさんたちの天敵…「老化」に真っ向から挑む『頭脳最弱王』。

出題されるのは、小学生レベルの常識問題や、知らなきゃ恥ずかしい時事問題。

ボケ厳禁のガチ回答のはずが、なぜかスタジオは爆笑の渦に。

前回王者、マシンガンズ西堀の「絶対王者」としての牙城を崩す、新たなるおじさんは現れるのか！？

ほかにも、前回好評だった『喫煙企画』や『座持ちしないオジサン決定戦』などオジサンたちが戯れる企画が盛りだくさん。

- 出演者によるコメント

▼博多華丸

Q.「9人目のオジサン」としてご参加されましたが、ご感想はいかがでしたか？

自分よりおじさんが2，3人いました。

Q.番組の中でお気に入りのシーン（みどころ）があれば教えてください。

誰が一番おじさんか気にしながらご覧ください。

▼ガクテンソク

Q.最もお気に入りの企画はなんでしたか？

奥田：前回素晴らしかった「ビジネスホテル王」シリーズとして「新幹線王」がありますが、

滝沢さんのビジホとはまた違う切れ味の新幹線での過ごし方は必見です。

そして、大運動会は何個かの競技は腹ちぎれるくらい笑って、何個かの競技は恐ろしくつまらなかったです。

よじょう：怪談ダブルスです。全く聞いたことがないことを、おじさんが何が正解かもわからないままガムシャラに頑張ってます。

Q.博多華丸さん初参戦となりましたが、対決しての手ごたえはいかがでしたか？

奥田：日本国民全員のおじさんこと華丸さんがきてくれました。ご期待ください。

よじょう：間近でキングオブオジサンを見ました。もはやレジェンドです。僕もあんなオジサンに慣れるように精進します。

▼ザ・パンチ

Q.最もお気に入りの企画はなんでしたか？

ノーパンチ松尾：ダブルス怪談という訳わかんない企画です。

どういう仕上がりになってるか楽しみです。

パンチ浜崎：運動会ですね。

西堀さんとよじょうちゃんのPK対決最高でした。

あれ見ながら毎日晩酌したいです。

Q.博多華丸さん初参戦となりましたが、対決しての手ごたえはいかがでしたか？

ノーパンチ松尾：芸人としてもおじさんとしても大先輩なので、いつものおじさんたちが珍しく背筋伸びてました。

パンチ浜崎：華丸さんと全力で冷奴勝負させていただきましたがさすがレジェンドオジサンでした。

まだまだオジサンの中では新米かもしんまいと思いました。

▼マシンガンズ

Q.最もお気に入りの企画はなんでしたか？

滝沢秀一：前回やったホテル王の新バージョンのコーナー。みんながアソコでどうやって過ごしているのかを楽しんでください。みんな自分が標準だと思って生きているんだなぁ、と思いました。

西堀亮：運動会。

ホントに自分の老いが明確にわかる企画なので一年に一度お願いしたいです。

Q.博多華丸さん初参戦となりましたが、対決しての手ごたえはいかがでしたか？

滝沢秀一：おじさんの上のおじさんの登場で現場が華やかになりました。

おじさんのトッピングってこういうことなんだなぁと思いました。ひと味違うオジサンズ8の料理を堪能してください！

西堀亮：オジサンとしての説得力がちがうなと思いました。

▼金属バット

Q.最もお気に入りの企画はなんでしたか？

小林圭輔：一輪車。見応え無さすぎてほんとにもう。

友保隼平：企画て番組の鍵だと思うんすよね。

文字濁点ずらしたらカギがキガになるじゃないすか？漢字になおすと飢餓すよね。

もう一声ずらしてカタカナに戻して濁点足すとギガ。それが質問の答えっすね。

Q.博多華丸さん初参戦となりましたが、対決しての手ごたえはいかがでしたか？

小林圭輔：朝の帯でもいける雰囲気になりました。

友保隼平：一発目の印象は華丸さんの相方は大吉さん

英語にするとスーパーラッキー。スーパーラッキーと言えば海物語のマリンちゃん。

スーパーレアでラッキーはサム。その熱量の感じ方す。

- セカンドシーズン配信記念！『オジサンズ8』#1～3無料配信中！

新作公開を記念して、5月2日(土)より前作『オジサンズ8』#1～3を期間限定で

順次無料配信いたします。

FANYチャンネル公式Youtubeにて、どなたでも無料でご視聴いただけます。

GWのこの機会にぜひおじさんたちの魅力に触れてください！

・公開スケジュール

5月2日(土)17:00～5月10日(日)23:59 #1公開

5月3日(日)17:00～5月10日(日)23:59 #2公開

5月4日(月)17:00～5月10日(日)23:59 #3公開

※公開期間は変更の可能性がございます。

・FANYチャンネル公式Youtube

URL：https://youtube.com/@fany8113