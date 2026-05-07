＜News＞2026年5月7日『EGGコンソール ディープダンジョン 魔洞戦記 MSX』Nintendo Switch(TM) 向けにリリース。
2026年5月7日、レトロゲーム関連の復刻・配信ビジネスなどを行なっている株式会社Ｄ４エンタープライズ（本社・東京都中央区 代表取締役・鈴木直人）は、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」のNintendo Switch(TM)展開である「EGGコンソール」の第98弾タイトルとなる「ディープダンジョン 魔洞戦記 MSX」のリリースを開始しました。
ゲーム画面１
ゲーム画面２
ゲーム画面３
ゲーム画面４
ゲーム画面５
ヒーロー画像
コンシューマーでも人気となった3D RPGの名作。
プリンセス・エトナを救出するため、名なき冒険者が地下迷宮に挑む！
【基本情報】
タイトル：EGGコンソール ディープダンジョン 魔洞戦記 MSX
ジャンル：ロールプレイングゲーム
メーカー：ハミングバードソフト
オリジナル版発売年：1988年
配信サイトURL ： https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000120992.html
紹介動画URL ： https://youtu.be/fNxVgkqVGlg
発 売 日 ： 2026年5月7日
価 格 ： 880円（税込）（日本）
配信地域 ：日本、北米、欧州、豪州
権利表記 ：
(C) D4Enterprise Co.,Ltd.
(C) MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.
'MSX' is a trademark of the MSX Licensing Corporation.
【『ディープダンジョン 魔洞戦記 MSX』について】
本作は1988年に発売されたロールプレイングゲームです。
プレイヤーは冒険者としてさらわれたプリンセス・エトナを救出するために冒険に出ることになります。まず最初は王様に支度金をもらってドールの街で装備を整え、ダンジョンへと足を踏み入れます。ダンジョンには様々な敵が徘徊しており、エンカウントすると戦闘シーンに移行。敵との戦闘はコマンド選択方式のバトルなので、じっくりと考えて戦いましょう。
またゲームは3Dで表現される点も大きな魅力。3D表示による地下探索は臨場感も抜群で、手に汗にぎる冒険が楽しめることでしょう。地下迷宮は複雑に入り組んでいるため、うかうかしていると迷ってしまいます。地上への帰り道がわからなくならないよう、マップを描きながらのプレイが必須かもしれません。
果たしてプレイヤーはプリンセス・エトナを救出できるのでしょうか。そして、地下の最深部で冒険者を待ち受ける相手とはいったい……？
※シーンセレクト機能はございません。
※USBキーボードは Nintendo Switch(TM) の日本語環境で、日本語106・108・109キーボードのみ対象となります。また、全てのUSBキーボードおよびキーが入力できる保証はありません。
【『EGGコンソール ディープダンジョン 魔洞戦記 MSX』について】
・「ギャラリー」モード
当時の貴重なマニュアルやパッケージデザインをいつでも閲覧可能。
ギャラリー画面
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https://www.amusement-center.com/project/egg/console/
※ 『プロジェクトEGG』とは
MSX、FM-7、X1など様々なプラットフォームが存在していた1980年代。この時期に発売されたPCゲームは、今のエンタテインメントに大きな影響を与えました。しかし記録メディアの劣化やプラットフォームなどの変化により、それらは次第に遊べなくなっています。
D4エンタープライズではレトロゲームを文化遺産のひとつと捉え、『プロジェクトEGG』を発足。ゲームコンテンツ、ハードウェア、開発者、そしてレトロゲームを愛する皆さまへのリスペクトを忘れず、いつまでもレトロゲームが楽しめるよう、真摯に取り組んでまいります。
怒涛のレトロゲーム約1,000本配信中！『プロジェクトEGG』URL ：
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