「修理より交換」を選ぶのはどのようなとき？水回り設備の交換判断を調査（水道修理業者、株式会社N-Vision調べ）

株式会社N-Vision

水回り設備に不具合が起きたとき、修理で対応するのか、交換を選ぶのかは、多くの人が迷いやすいポイントです。実際には、故障の有無だけでなく、設備の古さや使い勝手、今後も安心して使用できるかどうか、費用面の負担感など、さまざまな要素を踏まえて判断されていると考えられます。毎日使用する場所だからこそ、目の前の不具合だけではなく、その先の使いやすさまで含めて検討する人も少なくありません。

そこで、全国展開する水道修理業者「水道職人」を運営する株式会社N-Visionは、1年以内に水回り設備の修理や交換を水道修理業者へ依頼したことがある人を対象に、「修理より交換」を選ぶのはどのようなときかについてアンケート調査を実施しました。本調査では、交換を検討したきっかけをはじめ、交換する製品を選ぶ際に重視されるポイントや、交換前に知っておきたい情報について整理しています。

本記事が、水回り設備の修理・交換を検討する方にとって参考情報となるとともに、水道修理サービスの改善を検討する企業にとっても、説明の工夫や料金設計を見直すヒントとなれば幸いです。

◆ 調査1 ：水回り設備で修理ではなく交換を検討したきっかけ

◆ 調査2 ：交換する製品を選ぶ際に最も重視する点

◆ 調査3 ：交換を検討する段階で特に知りたい情報

◆ まとめ：調査結果から見えた交換判断のポイント

Q1．水回り設備で、修理ではなく交換を検討したきっかけは何ですか？（複数選択可）

Q2．交換する製品を選ぶ際に、最も重視する点は何ですか？

Q3．交換を検討する段階で、特に知りたい情報は何ですか？（複数選択可：注1）

まとめ：調査結果から見えた交換判断のポイント

- もっとも多かったのは「使用年数が長く、古くなったと感じた」の44.0％（88人）でした。この結果からは、目立った不具合が起きたときだけでなく、長く使用してきたこと自体が交換を考える大きなきっかけになっていることがわかります。水回り設備は日常的に使用するものだからこそ、古さによる不安が判断に直結しやすいようです。- 次に多かったのは「水道修理業者やメーカーに交換を勧められた」の23.5％（47人）でした。自分では修理で済むと思っていても、水道修理業者やメーカーの提案によって交換を現実的に考え始めるケースは少なくないといえます。見た目ではわかりにくい劣化もあるため、水道修理業者等の専門家の判断が後押しになっていることがうかがえます。- 「水漏れや故障の程度が大きくなった」は23.0％（46人）でした。軽い不具合の段階では修理を考えていても、症状が悪化することで、修理より交換のほうが安心だと感じる人が多いようです。被害や不便が広がる前に対応したいという意識も読み取れます。- 「見た目の劣化や汚れが気になった」は22.5％（45人）でした。水回りは毎日目にする場所だけに、使用できるかどうかだけでなく、古さや清潔感も交換の判断材料になっているようです。機能面に大きな問題がなくても、見た目の変化が交換を考えるきっかけになることがわかります。- そのほかでは、「必要な部品がなく、修理が難しいと感じた」が19.0％（38人）、「同じ不具合が繰り返し起きた」が16.0％（32人）、「修理にかかる作業員や部品代が高いと感じた」が15.0％（30人）でした。修理を続けるなかで、手間や費用、部品の入手しにくさといった現実的な負担が、交換判断につながっていることがわかります。- また、「節水性能や新しい機能のある製品へ交換したくなった」は14.5％（29人）で、故障対応だけでなく、より便利な製品を選びたいという意識も一定数見られました。- さらに、「メーカーの保証期間が切れていたため」は10.0％（20人）、「扱いにくくなった」は7.5％（15人）で、保証や使い勝手も交換を考える一因になっているようです。- もっとも多かったのは「交換にかかる費用」で、32.5％（65人）でした。水回り設備は急に不具合が起きて交換が必要になることも多いため、まずは無理のない金額で入れ替えられるかを重視する人が多いようです。機能や見た目よりも、最初にかかる負担の大きさが選定時の大きな基準になっていることがわかります。- 次いで多かったのは「扱いやすさや機能性」の17.5％（35人）でした。毎日使用する設備だからこそ、操作しやすいことや使い勝手の良さを重視する人も少なくありません。新しい製品を選ぶ際には、単に交換できればよいのではなく、交換後の使いやすさまで見据えて選ばれていることがうかがえます。- その次に続いたのが「メーカーやブランドの信頼性」の16.5％（33人）です。水回り設備は長く使用することを前提に選ばれることが多いため、安心して使用できそうかどうかも重要な判断材料になっているようです。知名度や実績のあるメーカーを選びたいという意識が、一定数あることが読み取れます。- また、「耐久性」は15.0％（30人）で、交換後にできるだけ長く使用したいという考えも目立ちました。交換には手間も費用もかかるため、すぐに再び不具合が起きないことを重視する人が多いのは自然な流れといえます。目先の価格だけでなく、長く使用できるかどうかも比較されているようです。- 一方で、「保証の長さ」は7.5％（15人）、「掃除のしやすさ」は5.5％（11人）、「節水性能」は4.0％（8人）、「デザイン」は1.5％（3人）でした。交換する製品を選ぶ場面では、見た目や付加価値よりも、費用や使いやすさ、信頼性といった実用面が優先されやすいことがわかります。注1：本設問は複数選択式ですが選択肢は2つまでに制限しています。これにより、交換を検討する段階で特に知りたい情報をより明確に把握できるようにしています。- もっとも多かったのは「交換にかかる総額の目安（作業費・製品代）」で、50.5％（101人）でした。半数を超える結果となっており、交換を考え始めた段階では、まず全体でどのくらいの費用がかかるのかを知りたい人が非常に多いことがわかります。水回り設備の交換は急に必要になることもあるため、細かな機能より先に、負担の大きさを把握したいという意識が強いようです。- 次に多かったのは「交換後の耐用年数」の24.5％（49人）でした。せっかく交換するなら、どのくらい長く使用できるのかを事前に知っておきたいと考える人は少なくありません。交換には費用も手間もかかるだけに、価格だけでなく、交換後にどれだけ安心して使用できるかも重視されていることがうかがえます。- そのほかでは、「保証の内容と期間」が19.5％（39人）、「工事にかかる時間」が19.0％（38人）、「修理ではなく交換が必要と判断する目安」が18.5％（37人）と続きました。費用や耐用年数に加えて、工事当日の負担や、交換すべきタイミングの見極めについても関心が集まっているようです。単に製品を入れ替えるだけではなく、どのような条件なら納得して交換に踏み切れるかを知りたい人が多いことが読み取れます。- また、「自宅の設備に合う製品はどれか」は15.5％（31人）でした。交換したいと思っても、どの製品が自宅に合うのかがわからなければ、比較や決定は進めにくくなります。候補選びの前提となる情報を求める声が一定数ある点も、水回り設備ならではといえそうです。- 「支払い方法」は8.0％（16人）、「交換後、いつから使用できるか」は7.5％（15人）でした。どちらも交換時には気になるポイントですが、今回の設問では比較的少数派となりました。交換を検討し始めた段階では、まず費用や耐用年数などを確認したい人が多いのかもしれません。

今回のアンケート結果からは、水回り設備の交換は、単に故障したから決まるものではなく、日々の使いづらさや設備の古さへの不安、不具合の進行、見た目の劣化など、いくつもの要素を踏まえて判断されていることがわかりました。毎日使用する設備だからこそ、小さな違和感の積み重ねが、修理ではなく交換を考えるきっかけになっているようです。

また、交換する製品を選ぶ場面では、見た目や付加的な要素よりも、費用や使いやすさ、安心して使用できるかどうかといった、暮らしに直結する実用面が重視される傾向が見られました。交換後の生活をできるだけ負担なく、快適にしたいという意識がうかがえます。

さらに、交換を検討する段階では、費用感をはじめ、どのくらい使用できるのか、どのような場合に交換を考えるべきなのかといった、判断材料となる情報が求められていました。設備に詳しくない方にとっては、製品の特徴だけでなく、交換の必要性を見極めるためのわかりやすい情報も重要であると考えられます。

こうした結果から、水回り設備の交換を検討するユーザーは、単なる製品情報だけでなく、「費用の目安」「交換すべきタイミング」「自分に合った製品の選び方」といった判断材料を求めていることが明確になりました。そのため、これらの情報をわかりやすく提示できるかどうかが、サービス選定の重要な分岐点になると考えられます。

水回り設備の不具合は、ある日突然大きな困りごとにつながることもあります。修理にするか交換にするか迷った際には、早めに必要な情報を確認しておくことで、落ち着いて判断しやすくなります。

とうきょう水道職人では、水回り設備のトラブルや交換を検討する際に役立つ情報を発信しています。水回り設備の修理・交換を検討する際の参考として、ぜひご覧になってみてください。

調査概要

とうきょう水道職人のサイトはこちら :https://suido-pro.tokyo.jp/

調査日： 2026年3月31日

調査対象地域： 全国

調査機関： Freeasy

調査方法： オンラインアンケート調査

調査対象・人数： 1年以内に水回り設備の修理や交換を水道修理業者へ依頼した人・200名

<<調査結果の利用条件>>

- 情報の出典元として「全国対応の信頼できる水道修理業者を提供する株式会社N-Vision」を明記してください。- ウェブサイトで使用する場合は、出典元として、下記リンクを設置してください。

URL：

https://suido-pro.tokyo.jp/(https://suido-pro.tokyo.jp/)

https://suido-pro.kanagawa.jp/(https://suido-pro.kanagawa.jp/)

株式会社N-Visionの強みとサービス

株式会社N-Visionでは、「信頼できる水道修理業者を提供するプロ集団」というコンセプトのもと、全国のお客様にサービスを提供してまいりました。

自社に最適な水道修理サービスが全くわからない方のために、修理内容や料金の説明、対応スピードなど幅広い施策を提案できる専任スタッフがサポートします。

突然の水漏れや修理の必要に直面している方は、ぜひご相談ください。

Point（1）迅速かつ安心な対応ができる『株式会社N-Visionの水道修理サービス』

株式会社N-Visionでは、消費者の不安を解消するために、迅速で確実な修理対応を提供しています。特に、問題が発生した際には、最短での駆けつけ対応を約束し、事前にしっかりとした説明を行うことで、お客様が安心して修理を依頼できる環境を整えています。また、作業後にはアフターケアを徹底し、長期的に安心してお使いいただけるようサポートを続けます。

Point（2）高品質なサービス提供を支える専任スタッフ

修理内容や料金の透明性を確保するために、すべての作業を経験豊富なスタッフが対応しています。スタッフは定期的に研修を受け、常に最新の技術と知識を提供しています。また、お客様に安心してご利用いただけるよう、細かな修理内容まで丁寧に説明し、作業後もしっかりとアフターケアを行います。

Point（3）水道修理業務に留まらない幅広いサービス提供

水道修理に限らず、定期的な点検サービスや緊急時の対応、アフターサービスなど、多岐にわたるサービスを提供しています。施策単体でなく、トータルな修理プランを提供し、お客様の期待に最大限に応えます。

株式会社N-Vision 概要

商号：株式会社N-Vision

代表取締役：中村 信幸

設立：平成21年4月（2009年）

資本金：1,000万円

所在地：〒730-0045 広島県広島市中区鶴見町8-57 N-Vision本社ビル

電話番号：082-275-5227

FAX番号：082-275-5228

事業内容：

給排水住宅設備工事

給排水設備各種修繕

トイレ・排水管詰まり除去

給湯器設置交換

水まわりのリフォーム

漏水調査・漏水修繕工事

水まわり緊急メンテナンス

認可・資格：

指定給水装置工事事業者

給水装置工事主任技術者

拠点展開：

（中国エリア）広島県・岡山県・山口県・島根県・鳥取県

（九州・沖縄エリア）沖縄県・福岡県・大分県・佐賀県・長崎県・熊本県・鹿児島県・宮崎県

（東海エリア）愛知県・静岡県・岐阜県・三重県・山梨県・神奈川県

（近畿エリア）京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県・大阪府・兵庫県

関連会社：株式会社MIZUSAPO

対応エリア：

（四国エリア）愛媛県・香川県・徳島県・高知県

（中国エリア）広島県