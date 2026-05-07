【5/24限定15名】VRでグアテマラ旅行!? なんばパークスで、パスポートいらずの「超・国際交流」イベントを無料開催

株式会社Meta Heroes

株式会社Meta Heroes（本社所在地：大阪府大阪市、代表取締役：松石和俊、以下「当社」）は、2026年5月24日（日）、大阪・なんばパークス内のDX教育施設「Hero Egg」にて、VR技術を活用して中米グアテマラの文化を学ぶイベント「国際交流：グアテマラの日」を開催いたします。

グアテマラ出身の学生を講師に迎え、伝統文化を直接学ぶとともに、VRゴーグルを用いてマヤ文明の遺跡「ティカル」や火山などの名所を360度映像で冒険できる、五感を刺激するワークショップです。

■ 知識だけでは届かない。地球の裏側の「リアル」をどう伝えるか。

グローバル化が進む今、異文化への理解は必須です。しかし、中南米のように物理的に遠い地域の文化を、教科書や動画だけで「自分事」として捉えるのは簡単ではありません。特に子どもたちにとって、実体験を伴わない学習は興味を持続させにくいという課題がありました。

■ 「VR×対話」で距離をゼロに。言語の壁を超えた驚きと発見を提供。

当社は、XR（メタバース・VR）技術こそが、物理的な距離や経済的な壁を打ち破るツールになると確信しています。今回のイベントでは、「VRによる疑似旅行」と「現地出身者との対話」を掛け合わせ、知的好奇心を最大化させます。

- 五感で潜入： VRゴーグルにより、一瞬でマヤ遺跡の頂上や活気ある街並みへ。- 「わからない」をなくす： 日本語が堪能なスタッフが常駐し、英語が苦手でも安心して参加可能。- 誰もが主役： VR酔いに配慮した座り体験など、子どもから大人まで楽しめる設計。

【イベント開催スケジュール】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/94539/table/364_1_02213640c78a5089629919ddc35758ae.jpg?v=202605071151 ]参加申込（先着15名限定） :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd3OJZMZX7Gk8FHFMrUei4Mymq09fICaPkHBXukYJL3RWj4Q/viewform

■ 万博1.4万人動員の衝撃。Meta Heroesが創り出す「体験型教育」の軌跡。

株式会社Meta Heroesは、常に最新技術を「社会の役に立つ形」へと変換してきました。2024年8月に開設した「Hero Egg」では、これまでに多くの子どもたちへ無償の教育機会を提供。2025年の大阪・関西万博では、1.4万人以上を動員した大規模イベントを成功させるなど、XRを活用した次世代教育のフロントランナーとして実績を積み上げています。

■ 大阪から世界へ。誰もが未来を切り拓く「ヒーロー」になれる場所へ。

Hero Eggを通じて、誰もが世界のどこへでもアクセスでき、学び、挑戦できる未来を目指しています。今回のグアテマライベントを皮切りに、今後もXR技術を活用した国際交流プログラムを拡充し、大阪から世界を舞台に活躍する「グローバルヒーロー」を育成してまいります。

【Hero Egg】について

Hero Egg（ヒーローエッグ）は、2024年8月に開設された、メタバース（XR）やAIを学べるDX教育施設です。大阪・なんばの商業施設「なんばパークス」1F「eスタジアムなんば本店」内に位置し、子どもも大人も“共に学ぶ”をコンセプトに、ゲームやAIの体験型プログラム、セミナー、実践型ワークショップなどを展開しています。 未来を担う子どもたちに無償で教育機会を提供しており、誰もが経済的な制約にとらわれず、最先端技術に触れ、学び、挑戦できる場を目指しています。楽しみながら未来の技術に触れ、"創る力"を育むHero Eggは、誰もが次の時代を切り拓く「ヒーロー」になれる場所です。

公式サイト： https://heroegg.com/

住所： 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

Hero Eggに関するお問合せ先： info@heroegg.com

【株式会社Meta Heroes】

株式会社Meta Heroesは「Society 5.0 × SDGs × HERO」をテーマに事業を展開。主にメタバース（XR）やAIを活用した開発やDX教育施設『Hero Egg』の運営、そして半年で15,000名を超えるAIの企業研修を行うと同時に教育・防災・地方創生など社会課題の解決に取り組む企業です。2025年5月大阪・関西万博のEXPOホールにて「メタバース・XR・AIアワード」および「防災万博」を主催し、成功を収めました。

設立： 2021年12月03日

代表取締役： 松石和俊

大阪本社： 大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル8F

DX教育スペース「Hero Egg」： 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

コミュニティスペース： 大阪府大阪市北区太融寺町8-17 プラザ梅田ビルB1F

オフィシャルサイト： [https://meta-heroes.co.jp]

X（旧Twitter）アカウント： [https://x.com/metaheroes_100]

公式LINEアカウント： [https://lin.ee/K9vdyLx]