DX・AI推進の“実行力不足”を解消 ── デジタル人材バンク、利用企業の54%が「期待値以上」と評価

コンサルティング会社からの置き換えとして導入され、10名規模のDXプロ人材チームによる支援実績も。

株式会社クラウド人材バンク

株式会社クラウド人材バンク（本社：東京都千代田区）が提供する、DX・AI領域に特化したプロ人材マッチングサービス「デジタル人材バンク」は、利用企業を対象とした満足度調査を実施しました。

本調査は、実際にプロジェクトに参画した企業に対し、提供価値（パフォーマンス）を5段階で評価いただいたものです。

その結果、全体の54%が「期待値を超える（4以上）」と回答し、平均評価は3.73（5点満点）となりました。

これは、多くの企業においてDX施策が「計画・検討段階」に留まる中、当社サービスが実行フェーズまで確実に推進し、成果創出に寄与していることを示しています。

特に評価されたポイントは以下の通りです。

- プレイングマネージャー型人材による現場伴走- 短期間での専門チーム組成と立ち上げ- 運用フェーズにおける継続的な改善支援

実際の導入企業からは、

- 「コンサルティング会社からの置き換えとして導入し、約10名のDXプロ人材が参画。2年以上にわたり実行力の高い支援を受けている」- 「短期間でプロセス構築を実現し、その後の運用改善まで継続的に支援されている」といった声が寄せられています。

当社は今後も、登録者約4,300名のハイプロ人材ネットワークを活用し、企業のDX・AI投資を“成果に繋がる実行”へと転換してまいります。

実際のプロ人材の内訳は以下をご参照ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000179293.html

■問合せ先

DX・AI推進に関する課題整理や人材活用のご相談を無料で承っております。

以下よりお気軽にお問い合わせください。

問い合わせフォーム：https://cloud.hr-bank.co.jp/contact/

広報・営業担当：sales@cloud.hr-bank.co.jp

■調査概要

集計期間：2025年4月～2026年3月

回答企業（順不同／有効回答のみ）

- エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社- 株式会社良品計画- 株式会社バンダイナムコネクサス- 株式会社Sun Asterisk- KPMG FAS株式会社- PwC Japan合同会社- 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ- 株式会社シグマクシス- フォーティエンスコンサルティング株式会社- 株式会社インフキュリオンコンサルティング- 株式会社ACES- 株式会社RICIUS- 株式会社MAIA