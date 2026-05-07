【プレスリリース】日本トライスタイル株式会社、「大阪を代表する企業100選」に選出

日本トライスタイル株式会社

大阪府大阪市を拠点にSES事業・ITソリューション事業を展開する日本トライスタイル株式会社（代表取締役：山口 俊太、所在地：大阪府大阪市北区）は、このたび地域に根ざした優良企業を紹介するメディア「Made in Local」が選出する「大阪を代表する企業100選」に選出されましたことをお知らせします。

本選出は、大阪のIT・DX分野において、エンジニアのキャリア形成支援と企業のシステム開発支援を両立する「キャリア伴走型IT企業」としての取り組みが評価されたものです。

選出の背景と評価ポイント

日本トライスタイル株式会社は2019年の創業以来、「エンジニアが安心して挑戦し成長できる会社をつくる」 というビジョンのもと、以下の取り組みを推進してきました。

- エンジニアの個別キャリア設計支援：定期的な面談・フォローを通じ、一人ひとりの市場価値向上を伴走型でサポート- 大阪発・若手IT人材の育成：平均年齢30歳前後の若手エンジニアが中心となり、IT人材不足という社会課題に取り組む- 企業のDX推進・システム開発支援：SES事業を通じ、大阪・関西エリアの企業が抱えるIT課題の解決に貢献- 経営層と現場の距離が近い組織文化：約23名の組織だからこそ実現できる、社員の意見が制度に反映されやすいフラットな環境代表取締役 山口 俊太代表取締役 山口 俊太 コメント

「このたびの選出を大変光栄に思います。私自身、美容師からITエンジニアへ転身した経験を持ち、キャリアチェンジの難しさと可能性の両方を身をもって知っています。だからこそ、エンジニア一人ひとりのキャリアに真剣に向き合い、安心して挑戦できる環境をつくることにこだわってきました。この選出を励みに、大阪のIT・DX分野においてより多くの企業と人材の成長に貢献してまいります。」

今後の展望

日本トライスタイル株式会社は、現在のSES事業を基盤としながら、受託開発・自社サービス開発という新たな事業領域への展開を進めます。IT技術を通じて大阪・関西の企業と社会の課題解決に取り組み、地域のDX推進を担う企業として成長を続けてまいります。

また、IT人材育成を通じたSDGsへの貢献（目標4：質の高い教育、目標8：働きがいと経済成長、目標9：産業と技術革新）も継続的に推進します。

「大阪を代表する企業100選」について

「Made in Local」が運営する本企画は、地域に根ざした優良企業を発掘・紹介することを目的とし、事業の独自性・地域貢献・成長性などの観点から選出されます。

掲載記事：https://madeinlocal.jp/category/companies/osaka056

会社概要

本件に関するお問い合わせ

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日本トライスタイル株式会社 広報担当

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