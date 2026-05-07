【母の日はケンタッキーを囲んで、感謝の気持ちを伝えよう】「オリジナルチキン」7ピースと「ナゲット」5ピースがたっぷり楽しめる「母の日バーレル」5月8日(金)から3日間限定で販売

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社(社長：名嶋 篤史、本社：神奈川県横浜市、以下：日本KFC)は、全国のケンタッキーフライドチキン(以下：KFC)店舗で、「母の日バーレル※1」を、5月8日(金)から5月10日(日)の3日間限定で販売します。

「母の日バーレル」イメージ

5月10日(日)は、日頃の感謝をお母さんに伝える「母の日」です。今年の母の日は、普段なかなか言葉にできない“ありがとう”の気持ちを、KFCのおいしさとともに届けてみませんか。家族みんなで食卓を囲みながら、心あたたまるひとときをお楽しみいただけるよう、KFCではこの時期だけの特別メニュー「母の日バーレル」をご用意しました。

「母の日バーレル」は、KFCの看板商品である「オリジナルチキン」7ピースと「ナゲット」5ピースを詰め合わせた、ご家族でたっぷり楽しめる大容量パックです。「オリジナルチキン」は、創業者カーネル・サンダースが10年もの歳月をかけて完成させた、11種類のハーブ＆スパイスを使用した秘伝のレシピで味付けし、専用の圧力釜で約15分かけて調理することで、ふっくらジューシーな味わいに仕上げています。また「ナゲット」は、やわらかな鶏むね肉を使用し、こちらも11種類のハーブ&スパイスで味付け。カリっとした衣の食感とジューシーな旨みが特徴で、骨のない一口サイズのため、お子さまから大人まで手軽にお楽しみいただけます。そんな「オリジナルチキン」と「ナゲット」を一度に楽しめる「母の日バーレル」は、通常価格より560円※2おトクにお買い求めいただけます。さらに、「母の日バーレル」をご購入いただいたお客さまは、「ポテト(S)」「ビスケット」「カーネルクリスピー」「チョコパイ」「コールスロー(S)」を、各2個390円の特別価格で追加注文いただけます。

母の日の食卓に、家族みんなが笑顔になれるKFCのおいしさを。今年の母の日は、「母の日バーレル」とともに、感謝の気持ちを伝える特別なひとときをお過ごしください。

※1 「バーレル」はKFC独自の樽型パッケージです。

※2 単品積上げ価格との差額です。

【商品概要】※価格は税込です。※積上げ価格は単品価格を合算した価格です。

■商品名：

「母の日バーレル」…2,230円(単品積上げ価格2,790円)

〔オリジナルチキン7ピース、ナゲット5ピース〕

「母の日バーレル」イメージ

■販売期間：2026年5月8日(金)～5月10日(日)

■販売店舗：全国のKFC店舗

※一部店舗では取り扱いがない場合がございます。

※デリバリーのメニュー内容・価格は一部店頭販売と異なる場合がございます。

■追加でおトク(各2個390円)

「母の日バーレル」をご購入いただくと、「ポテト(S)」2個、「ビスケット」2個、「カーネルクリスピー」2ピース、「チョコパイ」2個、または「コールスロー(S)」2個を、それぞれ390円でいくつでもお求めいただけます。

※写真はイメージです。