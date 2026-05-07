『ミンティスパーク・ユズ コレクション』が今年も数量限定で登場。夏肌をクールダウン、みずみずしく香る潤い。

株式会社 SABON Japan

ナチュラルコスメブランドSABON（サボン）は、”夏肌をクールダウン、みずみずしく香る潤い”をテーマとした夏季限定「ミンティスパーク・ユズ コレクション」を、2026年6月11日（木）より数量限定で発売いたします。

また公式オンラインストアでは、2026年5月28日（木）より予約受付を開始いたします。

SABON「ミンティスパーク・ユズ コレクション」

肌にのせた瞬間、みずみずしい涼感をもたらし、気分までリチャージ。

「ミンティスパーク・ユズコレクション」は、蒸し暑さからすーっと解き放ち、夏の肌を心地よくクールに潤す限定コレクションです。2022年登場以来、夏季限定コレクションとして人気を博し、累計販売個数は53万個*を超えました。

その香りは、夏の輝きを爽快に纏うスパークリングハーモニー。

清涼感のあるペパーミントに、気持ちが和むようなユズをブレンド。柑橘系の中でも、どこか静けさやほろ苦さといった個性を持ち合わせ、清々しいハーブ、センシュアルなムスクと相まって、成熟した奥行きを与えています。夏に映えるジェンダーレスな香りは、ギフトにも最適です。

「ミンティスパーク・ユズコレクション」は、ひんやりとした使い心地、軽やかなテクスチャーながら、高い保湿効果を発揮。紫外線や冷房で乾燥した肌を、あふれるほどの潤いで満たします。

肌の露出が増える夏こそ、なめらかに輝く肌へ。

心身をリフレッシュしながら、毎日のボディケアを習慣づけて。

* 2022年7月1日～2025年9月30日

Fragrance：スパークリング・ユズ

夏の輝きを爽快に纏うスパークリングハーモニー

ユズとペパーミントのブレンドが弾けるような輝きを、タイムとローズマリーが、ハーブの清々しさを奏でます。みずみずしいアップルやグリーンフローラルがクリアな甘さをもたらし、センシュアルなムスクが夏の余韻を刻みます。

香調 アロマティック・シトラス

TOP：ペパーミント、ローズマリー、タイム、ユズ、オレンジ

MIDDLE：アップル、グリーンフローラル、ローズ

BASE：ムスク、アンバー

製品ラインナップ

SABON「ミンティスパーク・ユズ コレクション」

“落としながら与える” SABON流ボディリチュアル

ミネラル豊富な死海の塩や厳選したボタニカルオイルなど、ナチュラルな原料を贅沢に配合し、心地よい香りとともに日常を豊かに彩るSABONのボディケア。乾燥しやすい肌をやさしく守りながら汚れや不要な角質をすっきり落とし、透明感あふれる肌へ導きます。

SABON「シャワーオイル スパークリング・ユズ」500mL 5,500円（税込）

製品 シャワーオイル スパークリング・ユズ

容量／価格 500mL 5,500円（税込）、300mL 3,960円（税込）

肌を潤しながら汗や毛穴の汚れをおだやかに落とすボディソープ。

なめらかなテクスチャーで肌を包み込み、きめ細かな泡でやさしく洗い上げ、潤いに満ちたやわらかな肌に導きます。

ウォーターミント*1 配合で、さっぱりとした潤いを与えながら、べたつきがちな夏肌をすっきりと整えます。

さらに、ホホバ 、アボカドなど4種のボタニカルオイル*2 を贅沢に配合し、肌に潤いを与え、すこやかに保ちます。

夏の輝きを爽快にまとう、フレッシュな「ミンティスパーク・ユズ」の香りを楽しめます。

*1 ミズハッカ葉エキス（保湿）

*2 コムギ胚芽油、アボカド油、オリーブ果実油、ホホバ種子油(すべて保湿)

SABON「ボディスクラブ スパークリング・ユズ」320g 4,730円（税込）

製品 ボディスクラブ スパークリング・ユズ

容量 320g

価格 4,730円（税込）

なめらかなつや肌に磨き上げる、ソルト-イン-オイル処方のボディスクラブ。

ミネラル豊富な死海の塩*1の、大小異なる2種類のスクラブ粒子を配合。

肌の上をすべるようにやさしく古い角質を落とし、透明感をもたらします。

ウォーターミント*2 配合で、さっぱりとした潤いを与えながら、べたつきがちな夏肌をすっきりと整えます。

3種のオーガニックボタニカルオイル*3が肌を潤いで満たし、上質なつやとなめらかさを与え、素肌美を高めます。

ジェラートを思わせるやわらかなテクスチャーで、肌に溶け込むようになじみます。

爽快なアロマティック・シトラスの香りに包まれながら、週に2回、肌も心も満たされるスペシャルケアを。

*1 海塩 （洗浄補助）

*2 ミズハッカ葉エキス（保湿）

*3 アルガニアスピノサ核油、ホホバ種子油、アーモンド油（すべて保湿）

SABON「ボディ＆ハンドジュレ スパークリング・ユズ」200mL 5,060円（税込）

製品 ボディ＆ハンドジュレ スパークリング・ユズ

容量／価格 200mL 5,060円（税込）、30mL 1,870円（税込）

みずみずしい潤いを与え、つややかな肌をキープするボディジュレ。

ウォーターミント*1 配合で、さっぱりとした潤いを与えながら、べたつきがちな夏肌をすっきりと整えます。

アロエベラエキス*2 を配合したヴィーガン処方*3 で、強い陽射しやエアコンによる乾燥ダメージを受けやすい肌にも、さらりとした潤いを届けます。

とろりとしたテクスチャーで、肌にのばした瞬間からみずみずしさと豊かな香りに包まれます。

肌に溶け込むようになじみ、贅沢な潤いを与えます。

冷蔵庫で冷やすと、ジュレのひんやり感をさらに楽しめます。

夏の輝きに満ちあふれたフレッシュな香りを感じられます。

朝や日中の保湿にもおすすめです。

*1 ミズハッカ葉エキス（保湿）

*2 アロエベラ葉汁(保湿)

*3 動物性原料を含まない

SABON「ボディミスト スパークリング・ユズ」100mL 4,400円（税込）

製品 ボディミスト スパークリング・ユズ

容量 100mL

価格 4,400円（税込）

全身に使用でき、肌に涼感と潤いを与えるボディミスト。

ウォーターミント*1 と清涼成分*2 配合で、夏の暑さを忘れさせるような、心地よい涼感をもたらします。

アロエ*3 配合で潤いを与えながら、べたつきがちな夏肌をすっきりと整えます。

さらりとした仕上がりで、お風呂上がりやお出かけ前、日中リフレッシュしたいときなど、いつでも使用できます。

同じ香りのボディケアアイテムとの“レイヤリング”によって、香りをより長く楽しめます。

違う香りのアイテムと組み合わせる“ペアリング”も楽しめます。

ヴィーガン処方*5。

*1ミズハッカ葉エキス（保湿）

*2 乳酸メンチル、セイヨウハッカ油、メントール（すべて清涼）

*3 アロエベラ葉汁(保湿)

*4 変性アルコール（ベース成分）

*5 動物性原料を使用しない

【公式オンラインストア＆一部店舗限定】

SABON「オー ドゥ サボン スパークリング」30mL 4,290円（税込）

製品 オー ドゥ サボン スパークリング

容量 30mL

価格 4,290円（税込）

清涼成分*1を配合し、清々しい香りを全身にまとうことで、気分をリフレッシュさせるフレグランス。

ミンティスパークの爽やかな香りをこころゆくまで感じられます。

自然に配慮した、トウモロコシ由来のナチュラルなアルコール成分*2 を配合したヴィーガン処方*3。

単品での使用はもちろん、他のボディケアアイテムと組み合わせて香りのペアリングも。

涼やかなアイスブルーをまとったコットン100％のポーチにおさめられています。

自然由来成分99％*4 。

*1 乳酸メンチル（清涼）

*2 変性アルコール(ベース成分)

*3 動物性原料を含まない

*4 自然由来指数99％（水を含む）ISO16128に基づく

SABON「ローシャンプー スパークリング」200mL 3,740円（税込）

製品 ローシャンプー スパークリング

容量 200mL

価格 3,740円（税込）

泡立たないクリームでしっとりと洗い上げ、心地よい涼感と爽快感をもたらすコンディショニングシャンプー。

頭皮と髪に潤いを与え、しっとりとなめらかな髪に導きます。

セイヨウハッカ*1 とメントール*2 を配合し、紫外線によってダメージを受けた頭皮と髪に潤いを与えながら、ひんやりとした涼感を感じさせます。

３種のフラワーエキス*3 が髪と頭皮を保湿し、乾燥などのダメージから守ります。

ヴィーガン処方*4 、パラベン、シリコン、硫酸塩系の界面活性剤フリー処方です。

自然由来成分96％*5 。

*1 ハッカ水（保湿）

*2 清涼

*3 トウキンセンカ花エキス（整肌）、ゼニアオイ花エキス（保湿）、ハイビスカス花エキス（保湿）

*4 動物性原料を含まない

*5 自然由来指数96％（水を含む）ISO16128に基づく

SABON「ウェルカムキット ミンティスパーク・ユズ」4,070円（税込）

製品 ウェルカムキット ミンティスパーク・ユズ

価格 4,070円（税込）

内容 シャワーオイル 100mL、ボディスクラブ 60g、ボディ＆ハンドジュレ 30ｍL

SABONならではの3stepボディケアを体感できるトライアルセット。

「シャワーオイル」で全身の汚れを落とし、「ボディスクラブ」でなめらかなつや肌に磨き上げ、「ボディ＆ハンドジュレ」で贅沢に潤します。

爽やかなミンティスパーク・ユズの香りと涼感を楽しめる3品が、コンパクトなオリジナルケースに収められています。

ご自身用にはもちろん、大切な方への気軽なギフトとしても。

Special Kit

夏の輝きをまとったスパークリング・ユズの香りに包まれながら、バスタイムをこころゆくまで楽しめるボディケア・ヘアケア・フェイスケアの限定キットをご用意しました。

SABON「トータルケアキット ミンティスパーク・ユズ」14,850円（税込）

製品 トータルケアキット ミンティスパーク・ユズ

価格 14,850円（税込）

内容 シャワーオイル 500mL、ボディスクラブ 320g、ローシャンプー 30mL、ボディ＆ハンドジュレ 200ｍL、ギフトボックス

SABON「スクラブキット ミンティスパーク・ユズ」7,700円（税込）

製品 スクラブキット ミンティスパーク・ユズ

価格 7,700円（税込）

内容 シャワーオイル 100mL、ボディスクラブ 320g、ボディ＆ハンドジュレ 30ｍL、ギフトボックス

SABON「リフレッシュ ヘアケアケアキット」9,570円（税込）

製品 リフレッシュ ヘアケアケアキット

価格 9,570円（税込）

内容 ヘッドスクラブ リフレッシング 300g、リペアマスク デリケート・ジャスミン 15mL、ローシャンプー スパークリング 200mL、ギフトボックス

SABON「リフレッシュ ボディ＆フェイスケアキット」6,820円（税込）

製品 リフレッシュ ボディ＆フェイスケアキット

価格 6,820円（税込）

内容 ボディスクラブ 320g、フェイスポリッシャー リフレッシング 60mL、ギフトボックス

Mint Campaign

夏の暑さに負けない、全身にミントの香りをまとい爽快感を体感できる『ミントキャンペーン』を

2026年5月28日（木）より実施します。

対象製品を含む13,000円（税込）以上のご予約・ご購入いただいた方に、SABONオリジナル「UVブルーミングパラソル（晴雨兼用）」をプレゼントします。

SABON「UVブルーミングパラソル（晴雨兼用）」SABON「UVブルーミングパラソル（晴雨兼用）」

「UVブルーミングパラソル（晴雨兼用）」

強い陽射しや梅雨から透明肌を守る、ジェンダーレスでシックなオリジナルデザインのパラソル。

軽量でコンパクトに折り畳むことが出来、ミニバッグ入り。

シックなグレージュカラーでどんなシーンにも最適。ＵＶカット率／遮光率共に１００％。

重さ200g以下で軽量。シックなレザー調ハンドル。

【対象製品】

・「ミンティスパーク・ユズ コレクション」の全製品

・フェイスポリッシャー リフレッシング

・ヘッドスクラブ リフレッシング

・リフレッシングミスト フット＆レッグ

・上記製品を含むキット全種

※お一人様1点限り、数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※他のプロモーションとの併用は出来かねます。

ルミネ店舗で実施するルミネカード10%オフキャンペーンに合わせて、期間限定で「ミンティスパーク・ユズ コレクション」を先行発売いたします。

※「ボディミスト スパークリング・ユズ」のみ先行発売でのお取り扱いがございません。

<期間>

2026年5月14日（木）～2026年5月20日（水）

<対象店舗>

ルミネ新宿店、ルミネ池袋店、ルミネ有楽町店、ルミネ北千住店、ルミネ荻窪店、ルミネ町田店、ルミネ大宮店、ルミネ横浜店、大船ルミネウィング店

SABON 公式オンラインストア

https://www.sabon.co.jp/

お問い合わせ先

SABON Japan

0120-380-688