神戸三宮で、大満足の美食体験を。3,800円でメイン3種が“何度でも”おかわり自由、コースと食べ放題が融合した「初夏のランチコース」新登場！

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社

神戸三宮東急REIホテル（兵庫県神戸市中央区 総支配人：宮崎公之）では、2026年6月1日（月）から7月31日（金）、レストラン「トリコ」（1F）にてボリューム満点のメイン料理をコース仕立てで心ゆくまで堪能できる「初夏のランチコース」を販売いたします。

詳細を見る :https://www.tokyuhotels.co.jp/kobesannomiya-r/restaurant/plan/142069/index.html

トリコでご好評をいただいている「2カ月毎にメイン料理が変わる食べ放題企画」が、このたび「コース仕立て」という新たなスタイルに生まれ変わります。新企画では前菜・パスタ・デザートを含む本格的なコース構成となっており、3種のメイン料理は何皿でもおかわり自由で心ゆくまでご堪能いただけます。

■視覚と味覚で涼を感じる、初夏のラインナップ

オードブル：8種の彩り野菜を閉じこめた「初夏の野菜のテリーヌ」

オクラ・茄子・ズッキーニ・パプリカなどの野菜を、それぞれコンソメで丁寧にボイルし、宝石のようなゼリー寄せのテリーヌに。

ハニーマスタードソースの酸味とローズペッパーの刺激が、爽やかな初夏の訪れを感じさせます。

パスタ：海の幸の旨みが凝縮「ペンネ・ペスカトーレ」

ムール貝や海老、小柱が奏でる魚介のハーモニー。

旨みを閉じこめたマリナーラソースにショートパスタ“ペンネ”を合わせます。

メイン料理を存分に楽しめるよう、ハーフサイズで提供いたします。

メイン：心ゆくまで味わう3種のメインディッシュ（90分食べ放題）

※お好きな順番で何度でもおかわりしていただけます

スズキのポワレ ベルモットソース

夏の白身魚の代表とも云われるスズキの、パリッとした皮目とふっくらとした身のコントラストをお楽しみいただけます。ノイリー酒（ベルモット）と生クリームを合わせた軽やかなソースに粗く刻んだフレッシュトマトとイタリアンパセリが彩りと華やかな香りを添えています。

柚子胡椒香るポークピカタ 爽やかな初夏のソース

柔らかなローストポークに柚子胡椒のアクセントを効かせ、パルメザンチーズと卵の特製衣を片面に纏わせて焼きあげました。

レモンの果肉とケッパーのソースが初夏にふさわしいさっぱりとした味わいを演出します。

サーロインステーキ マデラソース

オーストラリア産グラスフェッドビーフの力強い赤身の旨みを、マデラ酒とフォンドボーを合わせた甘美なマデラソースが引き立てます。

デザート：焼きたてクロッフル

バター香るクロワッサン生地を、提供直前に焼き上げる熱々の“クロッフル（クロワッサンワッフル）”。刻んだフローズンストロベリーをのせた冷たいホイップクリームを添えて提供いたします。ミントの清涼感が心地よい余韻を残し、至福の「熱×冷」体験でコースを締めくくります。

■充実のサイドブッフェもご一緒に

コース料理に加え、ブッフェコーナーのサラダバー・スープ・デリ・パン・ドリンクバーなども自由にご利用いただけます。お好みの組み合わせで、自分だけのフルコースをお楽しみください。

また、公式サイトからWEB予約されたお客さまを対象にした10％割引や、本コースご注文のお客さま限定でグラスワインを特別価格400円で提供など、各種ご優待もございます。

≪3種のメイン料理が食べ放題の「初夏のランチコース」概要≫

【期間】2026年6月1日（月）～7月31日（金）

【時間】11:30～14:30＜90分制／L.O.15分前＞

※入店は13:00まで、お料理追加のL.O.は14:15

【料金】お一人さま 3,800円（サービス料・消費税込）

【予約特典】公式サイトからのWEB予約で10％割引

【料理内容】

＜オードブル＞ 初夏の野菜のテリーヌ

＜パスタ＞ ペンネ・ペスカトーレ

＜メイン料理＞ ※お好きなものを何皿でもお召し上がりいただけます

・スズキのポワレ ベルモットソース

・柚子胡椒香るポークピカタ 爽やかな初夏のソース

・サーロインステーキ マデラソース

＜デザート＞ 焼きたてクロッフル

＜ブッフェコーナー＞

サラダバー/デリ/スープ/パン/ライス/デザート/ドリンクバー

※［土・日・祝日のみ］カレー

※写真はイメージです

※表示料金にはサービス料10％・消費税10％が含まれております

※食物アレルギーのある方は、あらかじめスタッフにお知らせください

※食材の入荷状況により、メニューが変更になる場合がございます

※法令によりお車を運転される方、20歳未満のお客さまへのアルコールの提供は一切お断りいたします

■FINE DINING & LOUNGE TORIKO（ファイン ダイニング アンド ラウンジ トリコ）概要

営業時間：朝食 7:00～10:00

ランチ 11:30～14:30（L.O.14:00）

【お客さまのご予約・お問合せ先】

078-291-0701

（予約係直通 9:00～18:00）

■神戸三宮東急REIホテル 概要

神戸の中心地三宮エリアにあり、JR・私鉄・地下鉄各線の駅からいずれも徒歩2分～5分程度の好立地。館内は「みなとまち神戸」をイメージしたモチーフを配したロビー・フロントと、コンセプトの異なる3タイプの客室フロアをご用意しています。

部屋数 235室、レストラン 1カ所、宴会場 6カ所

所在地：〒651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通6-1-5

TEL：078-291-0109（代表）