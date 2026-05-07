【健保組合向け】保健事業の企画・実行負担を軽減する外部委託型サービスを提供開始

フラクタルワークアウト株式会社

フラクタルワークアウト株式会社は、保健師・産業医・健康管理室の実務負担を抑えながら、保健事業を「企画→実行→振り返り→改善」まで回すための保健事業支援サービスの提供を開始しました。

企業向け健康経営ソリューションに加え、原宿駅前でパーソナルトレーニングジムを運営し、現場指導で培った運動実装の知見を保健事業の運用へ翻訳して提供します。

重要事項

・医療行為（診断・治療）を提供するものではありません。

・当社は医療機関ではなく、運動・生活習慣改善の実装支援として提供します。

・個人の特定・個別フィードバックを前提にしない運用を基本とします。

提供開始の背景

保健事業は、施策を実施するだけでは成果が見えづらく、担当者側の実務として「対象者抽出・案内」「実施管理」「未実施者フォロー」「実施後のまとめ（報告・次年度計画）」が積み上がりやすい領域です。

結果として、運用が属人的になり、年度末に帳尻を合わせる形になってしまい、改善が回りにくい課題が起きます。

本サービスは、施策実行を前提とした運用テンプレートとレポート雛形を標準装備し、保健師・産業医の現場負担を増やさずに、継続運用に耐える形へ整理することを目的に設計しました。

サービス概要（実務負担を増やさず、回る形へ）

本サービスは、保健事業の運用を「現場で回る最低限の型」に落とし込み、手戻りを減らすことを主眼にしています。

個社ごとの作り込みを増やしすぎず、以下を中心に標準化して提供します。

・健康課題の整理：保健事業として優先する論点を、組織単位の傾向把握から整理（個人の特定・個別フィードバックを前提にしない運用）

・施策実行：運動・生活習慣改善など、実施率が担保しやすい形で実装（オンライン/オフラインの組み合わせを含む）

・レポート化：参加状況と実施ログ、次回改善点を、定型フォーマットで短時間に整理できる形で提示

・改善運用：月次または四半期のレビュー前提で、次の一手が決まる状態を作る

導入メリット（担当者工数と「説明コスト」を減らす）

企画と実行が分断しない

施策を「やった/やっていない」で終わらせず、次の改善が決まる粒度で整理するため、年度更新のたびに作り直す負担を減らします。

実施率を上げるための運用が標準装備

参加導線、実施管理、未実施者フォローが個人技になりにくい設計に寄せ、保健師・産業医の業務を補完します。

レポートの形式が先にあるため、まとめ作業が軽くなる

運用途中からでも追記できるレポート雛形を前提にすることで、「最後にまとめる」負担を圧縮します。

フラクタルワークアウトの特徴

運動実装の知見を、保健事業の運用へ接続できる- 当社は企業向け健康経営ソリューション（toB）に加え、原宿駅前でパーソナルトレーニングジム（toC）を運営しています。- 現場の運動指導で培った知見を、企業・保健事業の実装へ翻訳して提供します。保険者評価・事業評価の観点でも「筋の良い運用」になりやすい- 保健事業は、実施した事実だけでなく、運用の継続性と説明可能性が問われます。- 結果として、将来的に保険者評価等で議論になりやすい「実行・記録・改善」の整備につながります（制度上の結果を保証するものではありません）。

・厚生労働大臣許認可施設である健康増進施設の認定を取得し、運営体制を整備

・完全個室のパーソナルトレーニング運営で培った「継続しやすい設計」を重視（短期で終わらせず、継続を前提に運用）

・当社は医療機関ではなく、診断・治療を行うものではありません。運動・生活習慣改善の実装支援として提供します

導入の流れ

- 初回相談（現状の保健事業運用と、困りごとの整理）- 優先課題の決定（今年度どこに絞るかを合意）- 実行計画の提示（実施率が出る導線、運用テンプレ、レポート雛形）- 施策実行（オンライン/オフライン含む）- 月次・四半期レビュー（次の改善点を決定）

ご相談について

本サービスは、保健事業を「やって終わり」にせず、施策実行とレポート化までを前提に、保健師・産業医・健康管理室の実務負担を抑えながら継続運用できる形へ整理する支援です。

初回相談では、現状運用の詰まりどころ、今年度の優先順位、実施率が出る導線、レポート化の型まで、短時間で整理したたたき台をご提示します。

まずは下記窓口までご連絡ください。

■会社概要

企業名：フラクタルワークアウト株式会社

所在地 : 東京都渋谷区神宮前1-14-34 原宿神宮の森 4F

代表 : 代表取締役 高瀬雅弘(たかせまさひろ)

設立 : 2020年4月1日

資本金 : 5,000万円

事業内容: 健康経営ソリューション、フィットネスサービス

URL:

https://body-palette.com/(https://body-palette.com/)

https://fractal-workout.com/(https://fractal-workout.com/)

加盟団体: PHRサービス事業協会、健康経営アライアンス、がん対策推進企業アクション、Smart Life Project、Sport in Life

■お問い合わせ先

TEL：0120-107-125

Mail：contact-bp@fractal-workout.jp

事務局：水島由香

■事業提携に関するご案内

フラクタルワークアウトでは、フィットネスサービスの各分野で協力的関係を構築して頂ける事業パートナーを募集しています。

健康経営、人的資本経営に興味をお待ちしています。

URL：https://body-palette.com/(https://body-palette.com/)