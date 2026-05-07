企業向け体力チェックの「ALPHA for Biz」、三菱UFJ銀行神楽坂支店へ導入。体力チェック参加者の７割が「これから運動を始めようと思った」と意識変容・行動変容のきっかけを提供。

Pestalozzi Technology株式会社

Pestalozzi Technology株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長CEO 井上 友綱 以下ペスタロッチという）は、株式会社三菱UFJ銀行 神楽坂支店に対し、企業向け体力チェックサービス「ALPHA for Biz」を提供し、従業員の体力チェックの実施・サポートを行ったことをお知らせいたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Gos6RexZam8 ]

■実施背景

「健康経営の新しい取り組み」として体力チェックを検討

健康診断の数値改善だけでは従業員の行動変容になかなかつながらない、従業員が自分自身の体力状態を把握する機会が少ない中で、健康意識を高めるきっかけづくりを高める取り組みの一環として体力チェックを実施されました。

■実施概要

・利用人数 30～40名

・実施内容 体力チェック（握力／長座体前屈／腹筋／反復横跳び／立ち幅跳び）＋セミナー

・実施場所 会社内スペース

●当日の流れ

体力チェックからフィードバックまでその場で完結。体力チェック後はミニセミナーも実施

ペスタロッチスタッフが、体力チェックの測定サポート員として出向き、握力・長座体前屈・反復横跳び・腹筋・立ち幅跳びの5種目を計測しました。参加者一人あたりの所要時間は約10分。

学校時代に馴染みのある種目ということもあり、スポーツや運動の習慣がなくても気軽に計測できるため、幅広い年代・体力レベルの従業員の方でも無理なく参加していただけました。

体力チェック後は、その場でALPHA for BizのWebアプリに結果を入力し、個人毎の体力偏差値等をアプリ上で即時にフィードバック。体力が数値で見える化されたことで、参加者の関心と意欲が引き出され、よいきっかけとなりました。

体力チェック（立ち幅跳び）の様子体力チェック（長座体前屈の様子）セミナーの様子

●参加者アンケートの結果

イベント終了後のアンケートでは、参加者様から非常に高い評価をいただけました。

「これから運動を始めようと思った」と回答した7割に加え、残りの3割の方も「普段の運動習慣を継続・頻度を増やそうと思った」とポジティブな回答でした。

●参加者の声（一部抜粋）

「イベント自体、なかなか無い機会で老若男女問わずできるので非常に良いと思います。」

「気軽に参加できる点が良い。自分の体力年齢が分かって、改めて運動しなければと感じた。」

「自分の結果が思ったより良いスコアとなり、テンションが上がりました。」

■ALPHA for Bizとは

ALPHA for Bizは、従業員の健康・体力課題をデータで可視化することで健康・運動に対するマインドを高め、労災防止や健康経営の取り組みをサポートするサービスです。

厚生労働省が令和8年2月10日に公示した指針（同年4月1日適用）において、高年齢者の労働災害防止のため、体力チェックを継続的に行うこと、体力低下が高年齢者に限らないことから若年層から行うことが望ましいと言及されており、人手不足の中で従業員の労災防止・健康投資を検討されている企業様向けにサービス展開しております。



参考）厚生労働省 高年齢者の労働災害防止のための指針(https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001654297.pdf)

具体的には以下３つのサービスで構成されています。

１：企業内で実施可能な体力チェックの「測定サポート」サービス

２：スマホで簡単把握、自分の体力課題と、やるべき運動が知れる「Webアプリ」

３：企業単位での体力課題・やるべき施策がわかる「データ分析サービス」

サービスサイトはこちら(https://pestalozzi-tech.com/alpha-for-biz/)をご覧ください。

■本件に関するお問合せ先

〒169-0051

東京都新宿区西早稲田 1-21-1

早稲田大学19号館 311室

Pestalozzi Technology株式会社 企業向けALPHA事業部

E-mail：bizpro@pestalozzi-tech.com