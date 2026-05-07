【新商品】保存容器、フタ開けるの面倒じゃない？乾物ストックがラクになる『atomico ワンタッチ開閉 密閉保存容器』

株式会社シービージャパン

様々な暮らしに寄り添うライフスタイルプロダクトを提供する

株式会社シービージャパン（本社：東京都足立区、代表取締役社長：樋口圭介）は、

「ワンタッチ開閉 密閉保存容器」を2026年4月に発売しました。

ヒーローイメージ：キッチンで保存容器をワンタッチで開けているヒーローイメージ（中にグラノーラやナッツが入っている）

日常の中で機能と綺麗を両立させる保存方法

容器に入れておくことで、出し入れがスムーズになりサッと取り出せます。

乾物ストック、こんなことありませんか？

色々保存風景小麦粉やパン粉の保存パスタやマカロニの保存グラノーラやシリアルの保存ナッツやドライフルーツの保存コーヒー豆やお茶の保存乾物ストックをまとめて整理

キッチンでよく使う乾物、グラノーラやナッツ。

小麦粉やパン粉、シリアルなど。

袋のままだと、こんな不便を感じることがあります。

■袋が倒れて中身がこぼれそう

■開け閉めが面倒

■湿気が気になる

保存容器に入れると便利ですが、今度は「フタの開け閉め」が地味に面倒になることも。

そんな不便を減らすために生まれたのが『atomico ワンタッチ開閉 密閉保存容器』です。

ボタンひとつで開く保存容器

フタ中央のボタンを押すだけで開きます。

片手でも開けやすく、料理中でもスムーズに使えます。

フタを閉めればしっかり密閉されるため、小麦粉やグラノーラ、ナッツなどの乾物を湿気から守りながら保存できます。

ワンタッチで開閉できる中身が見えて管理しやすい袋ごと入れて保存できる計量スプーン付きで取り出しやすい

商品概要

1.2L2.0L[表: https://prtimes.jp/data/corp/77335/table/360_1_bd7a0a5fc5fdc05c01708d1e47b99c3f.jpg?v=202605071052 ]

素材：本体＝PET樹脂、フタ＝ABS樹脂、パッキン＝シリコーンゴム

耐熱温度：本体・フタ＝60℃、パッキン＝200℃

耐冷温度：-20℃

原産国：中国

会社名：株式会社シービージャパン

所在地：東京都足立区

代表取締役：樋口圭介

設立：2000年

事業内容：生活用品メーカー

ミッション：私たちは、暮らしを楽しく、便利で、少し豊かにするお手伝いをしたいと考えています。大切な方に安心して使っていただける商品をお届けし、社会に役立ちながら、かかわるすべての人の幸せにつながるような存在であり続けたいと思っています。

ホームページ :https://cb-j.com/オンラインストア :https://cbj-store.com/YouTube :https://www.youtube.com/channel/UCEVAkik4KMdPTfcsIVBdwHw/videosInstagram :https://www.instagram.com/cbjapan_official/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3DX :https://x.com/cbjapanofficial?mx=2LINE :https://page.line.me/613inpas?oat__id=4593298&openQrModal=true

【商品に関するお問い合わせ先】

株式会社 シービージャパン 広報担当 松本

☎︎：03－5888－1051(#)

mail：s-matsumoto@cb-j.com